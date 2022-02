Các nâng cấp trên Galaxy S22 Series và Tab S8

Loạt flagship mới ra mắt của Samsung gây ấn tượng với khả năng chụp đêm, bút S Pen lần đầu có trên Galaxy S; máy tính bảng Tab S8 hiệu suất mạnh nhất từ hãng.

Trong sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào 22h ngày 9/2, Samsung ra mắt ba phiên bản flagship bao gồm Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra. Trong đó, model S22 Ultra là dòng cao cấp nhất với giá 1.199 USD; Galaxy S22 sẽ lên kệ với giá 799 USD và S22 Plus là 999 USD. Ba mẫu máy tính bảng có giá: Galaxy Tab S8 Ultra 1.099 USD, Tab S8 Plus 899 USD và Tab S8 699 USD.

Ba mẫu máy vừa ra mắt. Ảnh: Samsung

Nhiều nâng cấp trên camera Galaxy S22 Series

Trên tay Galaxy S22 và S22 Plus, điều dễ thấy nhất là thiết kế mang tính biểu tượng của S Series: phẳng, hiện đại, cân đối, các góc máy bo cong thẩm mỹ. Sự khác biệt của hai máy nằm ở kích thước màn hình 6,1 inch cho S22 và 6,6 inch cho S22 Plus.

Tiếp tục phát huy sức mạnh ống kính - điều mà hãng tập trung nhiều năm nay trên dòng S, Galaxy S22 trang bị bộ ống kính máy ảnh chuyên nghiệp. Bộ camera sau được nâng cấp so với thế hệ cũ gồm ống kính rộng 50 megapixel mới cung cấp độ phân giải nâng cao, đi kèm cảm biến lớn hơn cho phép máy thu nhiều ánh sáng bất kể điều kiện đầu vào. Ống kính tele 10 megapixel mới với khả năng thu phóng quang học gấp 3 lần, cho ảnh sắc nét. Camera trước 10 "chấm", chụp ảnh chân dung khá tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Hãng đồng thời nâng cấp phần cứng và khả năng xử lý hậu kỳ nhằm tăng chất lượng ảnh, video. Đơn cử góc hiệu chỉnh rộng hơn 58% của chống rung quang học và chống rung kỹ thuật số video giúp phân tích dữ liệu chuyển động nhiều hơn 4 lần so với trước đây.

Chế độ chân dung trên Galaxy S22 Series tích hợp khả năng tách lớp chủ thể bằng công nghệ AI, nhờ vậy đối tượng thực sự nổi bật so với hậu cảnh, ngay cả đối với video chân dung.

Hãng tiếp tục hợp tác với Snapchat, giúp tận dụng khả năng thu phóng của S22 với ống kính tele và chế độ ban đêm từ trên ứng dụng này.

S22 Series có camera nâng cấp so với thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: Samsung

S22 Ultra - thế hệ S đầu tiên có bút S Pen

Galaxy S22 Ultra là model được chú ý nhất trong sự kiện lần này, kết hợp những ưu điểm nổi bật của dòng S và Note "huyền thoại". Máy có màn hình cỡ lớn 6,8 inch, tấm nền Dynamic OLED độ phân giải 3.080 x 1.440 pixel. Thiết kế 4 góc vuông vức mang âm hưởng dòng Note, khung kim loại được tráng gương đối xứng, tạo cảm giác cân đối. Người dùng có thể chọn các màu: đen, trắng, xanh hay đỏ đậm - tông mới của năm nay.

Máy có thiết kế vuông vức, hiện đại. Ảnh: Samsung

Cụm 5 camera của S22 Ultra sắp xếp giống S21 nhưng làm phẳng với mặt sau máy. Các thông số đều vào dạng tốt nhất hiện nay như cảm biến chính 108 "chấm", hai camera tele 10 megapixel và một cho góc siêu rộng 12 megapixel. Camera trước cũng có độ phân giải cao là 40 megapixel.

Máy cũng là thế hệ S đầu tiên tích hợp bút S Pen vào phần cứng, nâng cấp khả năng làm việc sáng tạo. So với Note20 và S21 Ultra, thiết bị có màn hình nhạy hơn gấp ba lần để đáp ứng với S Pen. Hãng sử dụng AI để dự đoán tốt hơn điểm tiếp theo của bút S Pen, tạo trải nghiệm viết và vẽ mượt mà.

Theo công bố từ Samsung, từ thiết kế nguyên khối cho đến đầu viết S Pen, các kỹ sư đã sử dụng các vật liệu chất lượng cao nhất. Đơn cử khung nhôm và kính Gorilla Glass Victus Plus độc quyền cho dòng Galaxy S22 ở cả mặt trước và mặt sau.

Tần số quét cao nhất 120 Hz giúp trải nghiệm cuộn lướt mượt mà khi xem video, chơi game và giảm xuống mức một Hz nhằm tiết kiệm năng lượng khi thao tác ít chuyên sâu hơn như xem ảnh trong bộ sưu tập. Màn hình của Galaxy S22 Ultra có độ sáng cao nhất là 1.750 nits kèm khả năng khắc phục lỗi mất, mờ chi tiết khi ngoài trời nắng gắt.

Máy trang bị bộ vi xử lý 4 nm mạnh mẽ - con chip nhanh nhất từ trước đến nay, mở ra tiềm năng mạnh mẽ của AI khi trải nghiệm. Nhằm tăng tuổi thọ máy, S22 Ultra trang bị cấu trúc làm bằng vật liệu mới giúp tản nhiệt tối ưu, làm mát điện thoại hiệu quả.

S Pen tích hợp tương tự dòng Note. Ảnh: Samsung

Galaxy S22 Ultra có máy ảnh AI mạnh nhất từ hãng, mang đến công cụ xử lý có khả năng mô phỏng hoàn thiện hơn. Để chụp được hình ảnh rõ nét trong bối cảnh thiếu sáng, bộ cảm biến của máy ảnh phải tiếp cận và tiếp nhận được đủ ánh sáng. Dòng máy này có cảm biến điểm ảnh lớn 2,4 micromet giúp thu nhận nhiều ánh sáng hơn, cho phép ảnh chụp và video sắc nét với độ sáng tối thiểu, ngay cả vào ban đêm.

Tất cả những cải tiến về phần cứng này, khi kết hợp với phần mềm được tối ưu hóa nhờ chế độ mắt thần bóng đêm, giúp mang lại hình ảnh chụp đêm đáng kinh ngạc, theo lời giới thiệu đại diện Samsung trong sự kiện ra mắt.

Galaxy Tab S8 mạnh đầu bảng

Loạt thiết bị khác cũng được hãng giới thiệu là Galaxy Tab S8 - dòng máy tính bảng mạnh nhất của Samsung. Nổi bật, Galaxy Tab S8 Ultra có màn hình Super AMOLED 14,6 inch, tần số quét 120 Hz mang đến đồ họa đẹp mắt và trải nghiệm cuộn mượt mà.

Máy có thiết kế đặc biệt với màn hình mở rộng trong một phom dáng mỏng nhẹ, phần viền chỉ 6,3 mm, tạo nên chiếc tablet với màn hình to nhất và mỏng nhất. Màn hình lớn cho phép thực hiện nhiều tác vụ mà không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Galaxy Tab S8 có nhiều tính năng hỗ trợ làm việc, giải trí. Ảnh: Samsung

Galaxy Tab S8 giúp việc trò chuyện video trở nên tiện lợi hơn. Camera kép đặt ở cạnh của máy tính bảng, phù hợp khi sử dụng ở chế độ ngang. Đi kèm là tính năng Auto Framing - tự động điều chỉnh khung hình và micrô ba chiều mạnh mẽ với công nghệ AI giúp chất lượng đàm thoại rõ ràng, ngay cả khi có tiếng ồn xung quanh.

Thiết bị còn mang đến trải nghiệm kỹ thuật số cùng với bút S Pen. So với dòng Galaxy Tab S7, hãng đã giảm độ trễ của S Pen hơn 30%. Kết hợp với màn hình có tần số quét lên đến 120 Hz, trải nghiệm viết vẽ mượt mà hơn. RAM 16 GB cho phản hồi nhanh, có thể đi kèm với bộ nhớ mở rộng và hỗ trợ thẻ nhớ lên đến một TB.

Nỗ lực tái chế vì môi trường

Cũng trong sự kiện, hãng công bố về chương trình Galaxy for the Planet - hoạt động giảm thiểu tác động đến môi trường trong sản xuất. Một phần của việc thực hiện theo cam kết này là xem xét lại vòng đời sản phẩm để tái sử dụng và tái chế các vật liệu.

Cụ thể, hãng đã hợp tác các chuyên gia trong ngành nhằm khôi phục lưới đánh cá và tái sử dụng chúng thành các bộ phận cần thiết, đưa vào quá trình sản xuất Galaxy S22. Đây có thể xem là điện thoại thông minh đầu tiên kết hợp lưới đánh cá tái cấu trúc.

Nhờ hành động này, Samsung dự kiến sẽ loại bỏ hơn 50 tấn lưới đánh cá cũ khỏi đại dương chỉ trong năm nay. Đơn vị còn sản xuất bao bì bằng 100% giấy tái chế và đặt mục tiêu mở rộng những nỗ lực này trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Minh Tú