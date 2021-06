"Drivers License", "Butter" và "Leave the Door Open" là những ca khúc Âu Mỹ nổi bật nửa đầu năm nay.

Drivers License - Olivia Rodrigo

Ngày phát hành: 8/1

Thể loại: Pop ballad, power ballad

Olivia Rodrigo - Drivers License Video: Youtube Olivia Rodrigo.

Đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tám tuần liền, Drivers License hiện là ca khúc thành công nhất năm. Bản pop ballad kể lại cảm xúc thất tình của một cô gái tuổi mới lớn khi bạn trai bỏ đi theo người khác. Ca khúc đầu tay của nữ diễn viên Olivia Rodrigo do cô đồng sáng tác cùng nhà sản xuất Dan Nigro, lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa cô với Joshua Bassett. Giọng hát nữ tính, chứa đựng cảm xúc vụn vỡ của Olivia Rodrigo là một trong những yếu tố giúp bài hát thành công.

Up - Cardi B

Ngày phát hành: 5/2

Thể loại: Hip hop

Cardi B trong MV. Ảnh: Billboard.

Ca khúc lôi cuốn bởi nhịp điệu nhanh, gọn và lối đọc rap liên tục, không ngừng nghỉ của Cardi B. Phần âm nhạc mang nhiều âm hưởng của drill, một nhánh nhỏ của nhạc trap bắt nguồn từ Chicago năm 2012. Bài hát nhanh chóng được chú ý kể từ khi Cardi B trình diễn lần đầu tại sân khấu Grammy 2021 hồi tháng 3. Sau đó, Up trở thành đĩa đơn thứ năm của Cardi B đứng đầu Billboard Hot 100 khi ra mắt, giúp cô trở thành nữ rapper có nhiều ca khúc đạt thành tích đầu bảng nhất.

Leave the Door Open - Silk Sonic

Ngày phát hành: 5/3

Thể loại: R&B, Soul

Bruno Mars trình diễn tại Grammy Bruno cùng nhóm Silk Sonic biểu diễn ca khúc tại Grammy 2021 hồi tháng 3. Video: CBS.

Bài hát đánh dấu sự trở lại của Bruno Mars trong vai trò thành viên của nhóm nhạc Silk Sonic, hợp tác cùng Anderson .Paak. Ngay khi ra mắt, bài hát đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trên thế giới, trong đó có Billboard Hot 100. Chất nhạc được đánh giá cao nhờ kết hợp hài hòa giữa nhạc soul thập niên 1970 và R&B những năm 2000. Giọng hát ngọt ngào của Bruno Mars hòa quyện cùng Anderson .Paak, tạo nên cảm giác thư giãn, dễ chịu. Đĩa đơn mở màn cho album đầu tay An Evening with Silk Sonic của nhóm dự kiến phát hành trong năm nay.

Peaches - Justin Bieber (feat. Daniel Caesar & Giveon)

Ngày phát hành: 19/3

Thể loại: R&B

'Peaches' - Justin Bieber Video: Youtube Justin Bieber.

Bài hát đứng đầu bảng Billboard Hot 100 ngay tuần đầu phát hành. Không chỉ thành công ở quê nhà, Peaches còn lọt vào danh sách yêu thích ở nhiều quốc gia khác như Anh, Australia, Canada, Đan Mạch... Ca khúc có giai điệu gần gũi và phần điệp khúc ngắn gọn, dễ nhớ. Lời bài hát do Justin Bieber đồng sáng tác, ngợi ca tình yêu lãng mạn, bền chặt. Âm nhạc pha trộn R&B với các nhạc cụ quen thuộc của jazz, soul.

MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Ngày phát hành: 26/3

Thể loại: Hip hop, electropop

MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X Video: Youtube Lil Nas X.

Ca khúc do rapper sinh năm 1999 Lil Nas X đồng sáng tác, nội dung kêu gọi mọi người dũng cảm sống thật với giới tính của mình. Tên bài được kết hợp từ tên thật của nam ca sĩ (Montero Lamar Hill) và tên bộ phim nổi tiếng Call Me By Your Name. Các nhà sản xuất đã khéo léo kết hợp nhạc electro-pop và giai điệu flamenco trong một ca khúc hip hop. Bài hát không chỉ leo lên vị trí số một Billboard Hot 100 mà còn đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở các nước như Anh, Canada, Australia, Pháp...

Kiss Me More - Doja Ca (feat. SZA)

Ngày phát hành: 9/4

Thể loại: Hip hop, R&B

Doja Cat kết hợp SZA (phải) trong ca khúc. Ảnh: Jamal Peters/Pitchfork.

Đĩa đơn mở màn cho album thứ ba của Doja Cat mang tên Planet Her sẽ phát hành cuối tháng 6. Bài hát đứng vị trí số một tại Malaysia, New Zealand và Singapore, đồng thời có mặt trong danh sách được yêu thích của nhiều quốc gia khác. Tương tự bản hit Say So, Kiss Me More có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ. Giọng hát của Doja Cat ngọt ngào, uyển chuyển. Cô hoàn thành tốt cả hai vai trò hát lẫn đọc rap, không lép vế trước khách mời là SZA.

Save Your Tears (remix) - The Weeknd (feat. Ariana Grande)

Ngày phát hành: 22/4

Thể loại: Synth-pop, synthwave

'Save Your Tears' (remix) - The Weeknd feat Ariana Grande Video: Youtube The Weeknd.

Trích từ album After Hours (2020) của The Weeknd, ca khúc từng vào top 5 ở 30 quốc gia. Bản remix tiếp tục đưa ca khúc lên vị trí đầu bảng Billboard, được làm mới với giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn hơn. Save Your Tears remix đánh dấu lần cộng tác thứ ba giữa The Weeknd và Ariana Grande, sau Love Me Harder (2014) và Off the Table (2020). Trong một cuộc bình chọn do Billboard tổ chức trên mạng vào tháng 4, bản remix đứng đầu danh sách ca khúc được khán giả yêu thích nhất khi đó.

Your Power - Billie Eilish

Ngày phát hành: 29/4

Thể loại: Folk

MV 'Your Power' - Billie Eilish Video: Billie Eilish Youtube.

Ca khúc do Billie Eilish sáng tác cùng anh trai Finneas O'Connell - người thực hiện phần sản xuất. Lời hát mô tả những mối quan hệ không lành mạnh, khi đàn ông lạm dụng quyền lực với phụ nữ. Âm nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi, được phối đơn giản bằng các nhạc cụ acoustic như guitar, trống. Phong cách này hoàn toàn khác biệt album đầu tay thiên về nhạc điện tử của Billie Eilish. Your Power là bài hát thứ ba của cô vào top 10 Billboard, sẽ có mặt trong album phát hành vào tháng 7 mang tên Happier Than Ever.

Butter - BTS

Ngày phát hành: 21/5

Thể loại: Dance-pop, EDM

BTS - Butter Video: Youtube BTS.

Ca khúc tiếng Anh thứ hai của BTS sau thành công của Dynamite năm ngoái. Ngay khi ra mắt, Butter đã phá kỷ lục của Spotify, trở thành ca khúc có lượt nghe nhiều nhất trong ngày đầu tiên với hơn 11 triệu lượt. Bài hát tiếp tục khai thác giai điệu rộn ràng, trẻ trung vốn là thế mạnh của nhóm. Trả lời phỏng vấn tạp chí Rolling Stone, trưởng nhóm RM nói đây là một bài hát "giàu năng lượng" và "thích hợp cho mùa hè". Butter cũng nhanh chóng vươn lên vị trí đầu bảng Billboard, trở thành đĩa đơn thứ tư của BTS đạt thành tích này.

Sơn Phước