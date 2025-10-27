Những buổi hẹn hò của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada

Tối 25/10, hai ngôi sao công khai mối quan hệ khi có mặt ở câu lạc bộ Crazy House Paris, Pháp, dịp sinh nhật lần 41 của Katy Perry. Cả hai nắm chặt tay nhau khi rời khỏi hộp đêm, tươi cười với các phóng viên và paparazzi xung quanh. Ảnh: Backgrid
Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada diện trang phục sang trọng trong buổi hẹn hò công khai đầu tiên. Trước khi đến với nhau, họ đều trải những mối tình nhiều năm. Tháng 7, Perry thông báo hủy hôn diễn viên Orlando Bloom sau chín năm gắn bó, vẫn cùng nuôi con gái - Daisy, năm tuổi. Năm 2023, ông Trudeau ly thân vợ Sophie Grégoir sau 18 năm chung sống, có ba con chung.
Hiện loạt ảnh của họ thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Trên X, video cặp sao bước ra từ hộp đêm đạt hơn năm triệu view. Nhiều người nhận xét cả hai đẹp đôi, chúc phúc cho cuộc tình.
Nhiều trang tin, tạp chí quốc tế như Vulture, Harper's Bazaar nhận định buổi hẹn này thay lời xác nhận hai người đang yêu.
Mọi người hát chúc mừng sinh nhật ca sĩ khi thấy cô và ông Justin Trudeau xuất hiện. Một người hâm mộ tặng hoa hồng cho Perry. Video: TMZ
Cuối tháng 7, thông tin cả hai hẹn họ bắt đầu dấy lên khi TMZ tung video họ ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng ở Montreal, Canada.
Không lâu sau, TMZ tiếp tục đăng ảnh cựu thủ tướng và giọng ca Mỹ gặp nhau cùng ngày họ có hẹn ăn tối. Trước khi đến nhà hàng địa phương, cặp sao dắt thú cưng đi dạo tại công viên Mount Royal Park, ghé ngang quán ăn tên Taverne Atlantic.
Hôm 30/7, khán giả nhìn thấy ông Trudeau dẫn con gái Ella-Grace đến concert Lifetimes của Katy Perry tại Montreal. Fan quay lại cảnh cựu chính trị gia nhảy theo nhạc, đôi lúc hát cùng ca sĩ. Video ông hát ca khúc Firework của Perry đạt hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Video: TikTok/ @ruthesty1
Tháng 8, tin đồn về họ bắt đầu lắng xuống. Khi ấy, nguồn tin của People cho biết cả hai chỉ xem các cuộc hẹn như dịp tìm hiểu nhau. Người này còn nói ca sĩ giữ liên lạc với ông Trudeau nhưng không có ý định tiếp tục gặp gỡ.
Ngày 11/10, Daily Mail tung ảnh cả hai trên du thuyền của Perry ở California, Mỹ. Paparrazzi chụp loạt ảnh hồi cuối tháng 9.
Tại concert của Katy Perry ở London hôm 13/10, cô được cho ngầm xác nhận bản thân đang hẹn hò. Khi thấy một fan giơ bảng hỏi cưới mình, ca sĩ nói: "Bạn nghe nói tôi còn độc thân hả? Thú vị thật. Bạn nên hỏi tôi vào 48 giờ trước".
Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop những năm 2010. Cô có nhiều bài hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework. Hiện cô tổ chức chuyến lưu diễn lưu diễn quốc tế Lifetimes, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 12.
Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025, tuyên bố từ chức hồi tháng 1. Ông là người trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada giữ chức vụ này, theo đảng Tự do. Trước khi trở thành chính trị gia, ông từng làm việc trong nhiều lĩnh vực gồm giáo dục, kỹ thuật, huấn luyện nhảy bungee, đóng phim. Năm 2007, ông tham gia vai phụ trong phim truyền hình The Great War.
Phương Thảo