Những buổi hẹn hò của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada

Hiện loạt ảnh của họ thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Trên X, video cặp sao bước ra từ hộp đêm đạt hơn năm triệu view. Nhiều người nhận xét cả hai đẹp đôi, chúc phúc cho cuộc tình.

Nhiều trang tin, tạp chí quốc tế như Vulture, Harper's Bazaar nhận định buổi hẹn này thay lời xác nhận hai người đang yêu.