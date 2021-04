Những bức tranh triệu USD của mỹ thuật Việt

Trước đó, Phạm Hậu từng gây chú ý khi bức "Nine carps in the water" (Chín con cá chép trong hồ nước) được bán hơn 1,1 triệu USD tại phiên đấu giá "Modern and Contemporary Southeast Asian Art Evening Sale" hồi tháng 2/2019. Bức bình phong sơn mài được ghép lại bốn tấm, kích thước mỗi tấm là 50 x 180cm, ra đời trong giai đoạn 1939-1940 - thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông.

Phạm Hậu (tên thật: Phạm Quang Hậu) sinh năm 1903 trong một gia đình nghèo đông con tại làng Đông Ngạc, Hoài Đức, Hà Nội. Tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương, ông được xem là người đi đầu trong ngành nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Tác phẩm của ông được trình bày dưới nhiều hình thức như tủ, bình phong, tranh treo tường, đồ mỹ nghệ, đa phần được bán ra nước ngoài trong thập niên 1940-1960. Cố họa sĩ là một trong ba người sáng lập Trường Quốc gia Mỹ nghệ, tiền thân của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Sotheby’s.