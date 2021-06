Những bom tấn của mùa phim hè Hollywood

Mùa phim hè năm nay đón chào sự trở lại của nhiều bom tấn Hollywood, trái ngược sự ảm đạm vì dịch năm ngoái.

A Quiet Place 2

Sau thành công của phần một năm 2018 (thu 340 triệu USD), đạo diễn John Krasinski tiếp tục hợp tác cùng vợ - minh tinh Emily Blunt - trong A Quiet Place 2. Loạt phim lấy bối cảnh thế giới tràn ngập những quái vật bị mù nhưng có thể săn mồi nhờ thính giác nhạy. Evelyn (Emily Blunt) cùng các con tiếp tục đấu tranh sinh tồn, đồng thời nhận ra có nhiều hiểm nguy khác ngoài lũ quái vật.

Tác phẩm dự kiến phát hành tại Việt Nam hồi cuối tháng 5 nhưng bị hoãn vì rạp đóng cửa. Tại thị trường Bắc Mỹ, phim trở thành dự án đầu tiên của Hollywood đạt mốc doanh thu nội địa 100 triệu USD tính từ khi Covid-19 bùng phát hồi tháng 3/2020.

Cruella

Phim là phần ngoại truyện của thương hiệu 101 Chú chó đốm. Tác phẩm khai thác quá khứ Cruella, doanh nhân thời trang mê những món đồ làm từ lông chó đốm. Kịch bản lấy bối cảnh thập niên 1980 tại London, theo chân cô gái trẻ Estella (Emma Stone đóng). Cô trải qua nhiều biến cố từ nhỏ và sống lang thang cùng lũ trộm cắp đường phố. Ngày nọ, các bản thiết kế thời trang của Estella lọt vào mắt xanh của nữ Nam tước Von Hellman (Emma Thompson) và được mời vào công ty làm việc. Công việc giúp Estella phát hiện nhiều bí mật về xuất thân của cô.

Tác phẩm dự kiến phát hành tại Việt Nam hồi cuối tháng 5 nhưng bị hoãn vì rạp đóng cửa. Phim hiện thu khoảng 184 triệu USD toàn cầu sau hơn một tháng ra mắt. Cruella cũng được phát hành trực tuyến tại một số thị trường Mỹ và châu Âu.

F9 (Fast & Furious 9)

Tác phẩm là tập thứ chín trong thương hiệu phim hành động đua xe nổi tiếng của Vin Diesel. Phần phim tiếp tục xoay quanh Dominic Toretto (VinDiesel đóng) trong cuộc đụng độ mới. Lần này, anh phải đối diện em trai Jakob, một tay đua xe kiêm sát thủ thượng hạng. Hai người có mâu thuẫn trong quá khứ, dẫn đến sự chia cắt suốt nhiều năm. Jakob nhờ sự giúp đỡ của Cipher, kẻ thù truyền kiếp của Dom, để lập kế hoạch hại anh trai.

Phim dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ cuối tháng 5 nhưng bị hoãn. Phim thu hơn 70 triệu USD trong tuần đầu ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ, phá kỷ lục doanh thu mở màn tính từ khi Covid-19 bùng phát tại đây. Tác phẩm hiện thu khoảng 412 triệu USD toàn cầu.

In the Heights

Chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway từng đoạt bốn giải Tony, In The Heights xoay quanh cuộc sống của cộng đồng khu phố Washington Heights ở New York, Mỹ. Nhân vật chính Usnavi (Anthony Ramos đóng) là chủ tiệm tạp hóa với lý tưởng sống tiết kiệm. Tuy nhiên, những người hàng xóm đã giúp anh nhận ra cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn tiền bạc.

Phim dự kiến ra rạp tại Việt Nam vào tháng 6 nhưng bị hoãn. Tác phẩm hiện thu hơn 30 triệu USD toàn cầu sau hai tuần công chiếu. Phim cũng được phát hành trên nền tảng phim trực tuyến HBO Max.

Luca

Bộ phim là tác phẩm hoạt hình thứ 24 của hãng Pixar về cậu bé 13 tuổi Luca sống ở Italy. Mang hình hài một đứa trẻ, Luca thực chất là một thủy quái sống dưới đại dương. Cậu cùng một người bạn quyết định giả dạng người thường để thử nghiệm cuộc sống trên đất liền. Tuy nhiên, cả hai sẽ để lộ hình dạng thật nếu tiếp xúc với nước biển. Phim dự kiến phát hành tại Việt Nam từ giữa tháng 6 nhưng bị hoãn.

Dự án là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Enrico Casarosa. Anh từng được đề cử Oscar lần thứ 84 ở hạng mục "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc" với La Luna (2011). Enrico Casarosa sinh ra và lớn lên tại Genoa, Italy - thành phố mang nhiều câu chuyện lịch sử và có những bến cảng quan trọng nhất của vùng Địa Trung Hải.

Black Widow

Phim là bom tấn đầu tiên của vũ trụ siêu anh hùng Marvel trở lại rạp kể từ khi Covid-19 bùng phát. Kịch bản chọn mốc thời gian sau Captain America: Civil War (2016), khi các anh hùng vừa trải qua cuộc đấu đá nội bộ. Nữ điệp viên Natasha (Scarlett Johansson đóng) phải quay trở lại Nga để thực hiện nhiệm vụ bí ẩn. Hợp tác cùng cô lần này là những đồng đội cũ từng học chung lò huấn luyện điệp viên gồm Yelena (Florence Pugh), Malena (Rachel Weisz) và Alexei (David Harbour). Tác phẩm hứa hẹn tiếp nối loạt tác phẩm thu tỷ USD như Avengers: Endgame, Caption Marvel...của hãng phim.

Phim dự kiến ra rạp tại Mỹ ngày 9/7 và phát hành song song trên hệ thống phim trực tuyến Disney+. Black Widow sẽ công chiếu tại Việt Nam sau khi các hệ thống rạp mở cửa trở lại.

Space Jam: A New Legacy

Tác phẩm thuộc thương hiệu Space Jam, kết hợp giữa các ngôi sao bóng rổ NBA và franchise hoạt hình Looney Tunes. LeBron James - được mệnh danh "Nhà vua của giải NBA" - đóng chính mình, một ngôi sao bóng rổ luôn muốn con trai Dom nối nghiệp. Tuy nhiên, cậu bé không hào hứng với môn thể thao và muốn theo đuổi ước mơ riêng. Mâu thuẫn vô tình đẩy hai người tới một Vũ trụ Máy chủ, nơi kết nối các thế giới phim ảnh.

Phần phim đầu tiên ra mắt năm 1996 với huyền thoại bóng rổ Michael Jordan đóng chính. Tác phẩm thu 230 triệu USD tại phòng vé, là phim về bóng rổ ăn khách nhất mọi thời. Space Jam: A New Legacy dự kiến phát hành tại Mỹ vào tháng 7 và tại Việt Nam sau khi rạp chiếu mở lại.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Phim thuộc thương hiệu phim G.I. Joe, là ngoại truyện về nhân vật Xà Nhãn. Henry Golding vào vai chính, một chiến binh thông thạo nhiều loại võ thuật và vũ khí, sở hữu kỹ năng sinh tồn và khả năng cận chiến khó ai sánh kịp. Khi còn nhỏ, anh trực tiếp chứng kiến cha bị sát hại. Từ đó, nhân vật lang thang không nơi nương tựa và chiến đấu để kiếm sống. Phim giải thích mối thù giữa Xà Nhãn và Lam Ảnh (Andrew Koji). Tác phẩm dự kiến rạp tại Mỹ vào cuối tháng 7 và tại Việt Nam đầu tháng 8.

The Suicide Squad

Phim là phần reboot của bản Suicide Squad (2016) với câu chuyện hoàn toàn mới. Kịch bản tiếp tục xoay quanh dự án tạo đội quân Task Force X hoạt động cho chính phủ Mỹ với nòng cốt là những tội phạm nguy hiểm. Một số ngôi sao của phần phim trước như Margot Robbie, Viola Davis tái xuất và giữ vai cũ. Phim chào đón dàn diễn viên mới như John Cena, Idris Elba...

Suicide Squad là thương hiệu phim thuộc vũ trụ siêu anh hùng của DC. Năm 2015, đạo diễn David Ayer cho ra mắt tập đầu tiên, thu 746 triệu USD tại phòng vé nhưng nhận nhiều lời chê về nội dung. Phần reboot do James Gunn chỉ đạo thực hiện, dự kiến ra rạp vào tháng 8.

Free Guy

Tài tử Ryan Reynolds đóng một nhân vật phụ trong thế giới trò chơi điện tử tên Guy. Anh luôn vui vẻ, lạc quan dù hàng ngày gặp phải nhiều rắc rối như bị cướp, bắt nạt trong game. Một ngày, cuộc sống của Guy bị đảo lộn khi anh phải lòng Milly (Jodie Comer đóng), một nữ tướng cướp có biệt danh Molotov Girl. Người này giải thích cho Guy rằng thế giới của anh vốn chỉ tồn tại trong một tựa game. Đồng thời, Milly tiết lộ Antoine (Waititi đóng) - kẻ cai quản trò chơi - đang lên kế hoạch tiêu hủy mọi thứ. Cô tin rằng Guy là người duy nhất có thể ngăn cản âm mưu của Antoine và cứu thế giới. Phim do Shawn Levy đạo diễn, dự kiến ra rạp vào giữa tháng 8.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Dự án thuộc vũ trụ điện ảnh siêu ảnh hùng của Marvel, giới thiệu nhân vật gốc Á Shang-Chi (Lưu Tư Mộ đóng). Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, được tổ chức hắc ám Ten Rings bảo hộ. Wenwu (Lương Triều Vỹ đóng) - cha Shang-Chi - luôn hướng anh trở thành một sát thủ để nối nghiệp. Tuy nhiên, nhân vật khát khao một cuộc sống bình thường và chuyển tới Mỹ tự lập. Biến cố đến khi Wenwu cử thuộc hạ tới tấn công con trai để gây sức ép, yêu cầu anh trở về nhà. Phim do Destin Daniel Cretton đạo diễn, dự kiến phát hành đầu tháng 9 tại Việt Nam.

Theo AP, mùa phim hè Hollywood thường bắt đầu từ tháng 5 cho tới ngày lễ Labor Day (thứ hai đầu tiên của tháng 9). Mùa phim hè là dịp quan trọng của thị trường Bắc Mỹ, thường chiếm 40% tổng doanh thu hàng năm của các rạp nơi đây. Các hãng phim lớn Hollywood thường nhân cơ hội này phát hành những bom tấn chủ lực của mình. Năm ngoái, mùa phim hè Hollywood không diễn ra vì các rạp đóng cửa do Covid-19.

