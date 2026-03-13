Những bộ cánh đẹp nhất Oscar nửa đầu thập niên 2020

Lễ trao giải lần thứ 98 sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tại Nhà hát Dolby California (Mỹ), truyền hình trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh các nghệ sĩ, tác phẩm điện ảnh được vinh danh, thời trang thảm đỏ cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và khán giả.
Từ đầu thập niên 2020 đến nay, sự kiện đem tới nhiều bộ cánh ấn tượng, trong đó có váy dạ hội Ralph Lauren thiết kế riêng cho Selena Gomez. Trang RCFA đánh giá bộ váy là tác phẩm nghệ thuật, nổi bật với những họa tiết đan lưới tinh xảo, đính kết tỉ mỉ bằng pha lê Rosemont. Kỹ thuật phun sơn tạo hiệu ứng chuyển màu hồng cho trang phục.
Selena Gomez tạo dáng trước rừng ống kính ở Oscar 2025. Video: ABC10
Cùng năm, Lupita Nyong'o gây ấn tượng trong bộ váy Chanel được thiết kế riêng. Bộ đầm xếp ly bằng vải charmeuse màu ngà, với phần thân áo bằng vải resille được thêu tỉ mỉ bằng những hạt pha lê bạc, ngọc trai và thắt lưng satin ngà. Thiết kế lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Haute Couture Xuân 1991 của Chanel. Ảnh: Brigitte
Năm 2024, Carey Mulligan ghi điểm trong đầm đuôi cá của Balenciaga. Thiết kế được làm lại từ bản gốc trong kho lưu trữ các tác phẩm kinh điển của nhà mốt ở thập niên 1950. Thiết kế mang phong cách cổ điển của Hollywood xưa, được phối găng tay dài đến khuỷu tay.
Năm 2023, Cate Blanchett tỏa sáng trong bộ trang phục hai mảnh bằng nhung của Louis Vuitton. Kỹ thuật tạo nếp gấp tinh tế của thân trên giúp tạo sự mềm mại cho người mặc, trong khi cầu vai độn vuông vức làm tăng vẻ quyền lực.
Cùng năm, Emily Blunt lăng xê đầm dáng cột tối giản của Valentino. Giữa rừng váy áo cầu kỳ, đính kết bắt sáng, thiết kế tạo ra sự khác biệt, toát lên vẻ thanh thoát và dễ chịu.
Năm 2022, Kristen Stewart được nhận xét táo bạo khi chọn quần shorts lên thảm đỏ. Với cách phối khéo léo gồm blazer, sơ mi bỏ cúc và giày gót nhọn của Chanel, diện mạo của cô vẫn toát lên vẻ tinh tế.
Vogue đánh giá Amanda Seyfried là một trong những người mặc đẹp nhất lễ trao giải năm 2021. Lấy ý tưởng từ vẻ lộng lẫy của Hollywood thời hoàng kim, Seyfried chọn đầm vải tulle cao cấp của Armani. Thiết kế màu đỏ xẻ ngực sâu, ôm eo, phần dưới xòe rộng, tôn nét gợi cảm của diễn viên. Để tôn bộ đầm, Seyfried búi tóc gọn phía sau, phần mái tạo nếp lượn sóng, trang điểm mắt và môi tông đỏ hồng. Ảnh: Vanity Fair
Zendaya nổi bật trong bộ đầm vàng neon dòng Haute Couture của Valentino. Theo Vogue, vẻ sang trọng của trang sức và mái tóc xoăn dài để xõa tự nhiên là sự kết hợp hoàn hảo. Hình ảnh gợi nhớ khoảnh khắc kinh điển của Cher ở Oscar năm 1973, khi danh ca sánh bước bên chồng trong bộ trang phục màu vàng đính đá của Bob Mackie.
Ở Oscar 2020, Charlize Theron được Vouge khen như một nàng thiên nga đen khi chọn đầm đen xẻ đùi Haute Couture của Dior. Cô kết hợp sandal, sơn móng tay, móng chân đồng điệu. Vòng cổ kim cương của Tiffany & Co. là nét chấm phá giúp diễn viên trở nên hoàn hảo. Ảnh: AFP
Sao Mai
