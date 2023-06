Gu mặc ở tuổi 58 của sao 'Sex and the City'

Hôm 8/6, Sarah Jessica Parker gây chú ý khi mặc ba phong cách khác biệt trong ngày kỷ niệm Sex and the City tròn 25 năm từ khi phát sóng lần đầu năm 1998. Tại sự kiện do cô tổ chức, diễn viên ghi điểm với đầm tay bồng cổ điển của Gabriela Hearst, phối túi kẻ ánh kim. Ảnh: GC Images