Những bê bối tình ái chấn động làng thể thao

Brooks Nader - Alcaraz - Sinner. Tháng 9/2025, truyền thông Mỹ đăng tải tin người mẫu Brooks Nader có quan hệ tình cảm cùng lúc với Carlos Alcaraz và Jannik Sinner trong thời gian Mỹ Mở rộng diễn ra. Nader, 28 tuổi, là gương mặt quen thuộc của Sports Illustrated, còn Alcaraz và Sinner đang là hai tay vợt hàng đầu thế giới.
Nhiều hình ảnh Nader xuất hiện trong khu vực khán đài VIP Mỹ Mở rộng càng làm dấy lên đồn đoán. Cả ba nhân vật chính đều chưa lên tiếng, nhưng tin đồn này lập tức lan rộng, trở thành tâm điểm bàn tán trong thời gian giải Grand Slam diễn ra ở New York.
John Terry - Wayne Bridge. Đầu năm 2010, báo chí Anh phanh phui trung vệ John Terry có mối quan hệ ngoài luồng với Vanessa Perroncel, bạn gái của đồng đội cũ và bạn thân Wayne Bridge ở Chelsea. Vụ vụng trộm này diễn ra sau khi Terry kết hôn với bạn gái Tony Poole năm 2007 và kéo dài trong gần hai năm cho đến khi bị phanh phui.
Sau khi scandal nổ ra, Liên đoàn bóng đá Anh quyết định tước băng đội trưởng của Terry để tránh ảnh hưởng tới đội tuyển. Bridge không tha thứ cho Terry, tuyên bố rút lui khỏi tuyển Anh không lâu trước World Cup 2010 và chia tay Perroncel dù hai người có một cậu con trai.
Vụ việc không chỉ gây rạn nứt mối quan hệ cá nhân, mà còn được xem là một trong những bê bối lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Ryan Giggs và em dâu. Ryan Giggs từng là biểu tượng của sự trung thành, gắn bó toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao với Man Utd. Nhưng đời tư của cựu danh thủ người Xứ Wales lại sụp đổ vì mối quan hệ kéo dài 8 năm với Natasha - vợ của em trai Rhodri.
Natasha dính vào Ryan Giggs từ tháng 3/2003, sau khi gặp nhau trong một hộp đêm ở Manchester. Người đẹp này thậm chí có thai với huyền thoại của Man Utd, nhưng buộc phải phá bỏ khoảng hai tuần trước khi tổ chức đám cưới Rhodri vào hè 2010.
Mauro Icardi - Maxi Lopez - Wanda Nara. Tình tay ba của bóng đá Italy trở thành đề tài nóng suốt nhiều năm. Wanda Nara, vợ của Maxi Lopez, chia tay anh để đến với Mauro Icardi - người bạn thân và đồng đội của chính Lopez ở Sampdoria.
Lopez đã nhiều lần tố Icardi là người thứ ba, và từ chối bắt tay bạn thân cũ trong trận đấu giữa Inter và Sampdoria tháng 4/2014. Nara có năm người con, gồm ba con trai với Lopez và hai con gái với Icardi.
Icardi và Nara nhiều lần hợp tan trước khi chính thức ly hôn hè năm ngoái. Sau đó, tiền đạo người Argentina công khai tình cảm với bạn gái China Suarez - người từng bị đồn là "người thứ ba" khiến hôn nhân của Icardi và Nara suýt đổ vỡ năm 2021.
Tiger Woods và loạt ngoại tình. Năm 2009, golf thế giới chấn động khi hàng loạt người phụ nữ đồng loạt tiết lộ từng có quan hệ tình ái với Tiger Woods, khi anh vẫn đang trong cuộc hôn nhân với Elin Nordegren.
Ban đầu Woods phủ nhận, nhưng sau đó phải tổ chức họp báo xin lỗi công khai, thừa nhận nghiện tình dục và rút khỏi nhiều giải đấu để điều trị tâm lý. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo trị giá hàng trăm triệu USD bị hủy bỏ.
Cuộc hôn nhân tan vỡ, với Elin nhận khoảng 100 triệu USD sau ly hôn và quyền nuôi con. Hiện cả hai duy trì mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con cái.
Boris Becker và con rơi. Huyền thoại tennis người Đức Boris Becker có sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng đời tư lại bị hủy hoại khi năm 1999, ông thừa nhận có con ngoài giá thú với một người mẫu Nga sau cuộc tình chớp nhoáng trong nhà hàng.
Vụ việc dẫn đến cuộc hôn nhân của Becker với Barbara Feltus (trái) tan vỡ. Báo chí gọi đó là "cuộc gặp gỡ trong tủ quần áo", ám chỉ địa điểm ông quan hệ tình ái với người tình (phải).
Ngoài mất mát về tình cảm, Becker còn phải trả khoản tiền lớn cho vụ ly hôn, và sau này liên tục đối mặt khủng hoảng tài chính, bị tuyên án tù vì phá sản.
Tristan Thompson - Khloe Kardashian. Tristan Thompson, cầu thủ NBA của Cleveland Cavaliers, nhiều lần bị bắt quả tang ngoại tình khi đang hẹn hò với ngôi sao truyền hình thực tế Khloe Kardashian (trái).
Năm 2019, Thompson gây sốc khi có quan hệ tình ái với Jordyn Woods (phải) - bạn thân của Kylie Jenner, em gái Khloe. Vụ việc khiến mối quan hệ của anh và Khloe tan vỡ trong sự chỉ trích dữ dội.
Dù sau này cả hai tái hợp rồi chia tay nhiều lần, hình ảnh của Thompson luôn gắn liền với sự phản bội. Anh trở thành ví dụ điển hình cho bê bối tình ái trong giới bóng rổ Mỹ.
Tony Parker - Eva Longoria. Ngôi sao bóng rổ NBA Tony Parker từng có cuộc hôn nhân đẹp như mơ với nữ diễn viên Eva Longoria. Tuy nhiên, năm 2010, Longoria đệ đơn ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình.
Truyền thông tiết lộ Parker có quan hệ tình cảm bí mật, thậm chí thường xuyên nhắn tin cho vợ của một đồng đội ở San Antonio Spurs. Vụ việc gây chấn động giới giải trí lẫn thể thao Mỹ.
Tony Parker là người chồng thứ hai của Eva. Năm 2002, cô từng kết hôn với tài tử Tyler Christopher nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên này chỉ kéo dài 2 năm.
Mike Tyson và scandal tình dục. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Mike Tyson khiến làng thể thao rúng động khi bị kết án hiếp dâm Desiree Washington - thí sinh hoa hậu Mỹ - Desiree Washington, 18 tuổi, Hoa khôi Da màu Rhode Island tại phòng khách sạn ở Indianapolis. Bác sĩ xác nhận thể chất Washington trong 24 tiếng có dấu hiệu bị hiếp dâm. Tyson tuyên bố không ép buộc cô gái và sự việc diễn ra có sự đồng thuận.
Tyson bị kết án sáu năm tù giam vào tháng 2/1992, nhưng chỉ thụ án ba năm trước khi được phóng thích. Vụ việc không chỉ làm gián đoạn sự nghiệp quyền Anh mà còn thay đổi cách công chúng nhìn nhận về Tyson. Sau bản án, cựu võ sĩ người Mỹ là cái tên được gắn với những cáo buộc hiếp dâm, ẩu đả và nghiện ngập còn nhiều hơn cả thành tích thi đấu.
Hồng Duy