Những bê bối tình ái chấn động làng thể thao

John Terry - Wayne Bridge. Đầu năm 2010, báo chí Anh phanh phui trung vệ John Terry có mối quan hệ ngoài luồng với Vanessa Perroncel, bạn gái của đồng đội cũ và bạn thân Wayne Bridge ở Chelsea. Vụ vụng trộm này diễn ra sau khi Terry kết hôn với bạn gái Tony Poole năm 2007 và kéo dài trong gần hai năm cho đến khi bị phanh phui.

Sau khi scandal nổ ra, Liên đoàn bóng đá Anh quyết định tước băng đội trưởng của Terry để tránh ảnh hưởng tới đội tuyển. Bridge không tha thứ cho Terry, tuyên bố rút lui khỏi tuyển Anh không lâu trước World Cup 2010 và chia tay Perroncel dù hai người có một cậu con trai.

Vụ việc không chỉ gây rạn nứt mối quan hệ cá nhân, mà còn được xem là một trong những bê bối lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.