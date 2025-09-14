Siêu mẫu áo tắm hẹn hò cả Alcaraz và Sinner

Người mẫu Brooks Nader được cho là đã hẹn hò cả Carlos Alcaraz và Jannik Sinner trong thời gian diễn ra Mỹ Mở rộng, sau đó có mặt ở khán đài xem chung kết giữa hai tay vợt.

Các nguồn tin thân với Alcaraz bác bỏ chuyện tay vợt Tây Ban Nha hẹn hò Brooks Nader, nhưng không phủ nhận đôi bên gặp gỡ. Chị gái Nader xác nhận với E!News rằng hai người này đã gặp nhau tại một buổi trình diễn thời trang. "Hẹn hò là từ khá mơ hồ trong trường hợp này", cô nhấn mạnh.

Nhà báo thân với gia đình Alcaraz, Alberto Guzman nói cả hai không có quan hệ chính thức. "Lúc này, Alcaraz xác định độc thân và không có ý định bước vào mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nào", Guzman nói ,và cho rằng chị gái Nader không có đầy đủ thông tin.

Ngoài Alcaraz, Nader còn được cho là có quan hệ với Sinner trong hai tuần diễn ra Mỹ Mở rộng. Trong một cuộc phỏng vấn, chị gái Nader bóng gió cô đang hẹn hò một ngôi sao có tên gần giống với từ "winner". Sau đó, chính Nader khẳng định cô đang trong mối quan hệ với một tay vợt, khen người này gần gũi, ấm áp.

Nader (giữa) được cho là hẹn hò cả Sinner (trái) và Alcaraz (phải) ở Mỹ Mở rộng 2025. Ảnh: SI

Nader đang độc thân, sau khi ly hôn chồng Billy Haire năm ngoái. Cô gái sinh năm 1997 trở thành người mẫu cho ấn phẩm áo tắm Sports Illustrated Swimsuit Issue sau khi chiến thắng cuộc thi Swim Search năm 2019, rồi có mặt trên tạp chí liên tiếp ba năm sau đó.

Nader dính vào nhiều tin đồn hẹn hò hai năm gần đây. Đầu năm 2024, có thông tin cô đang có quan hệ với Hoàng tử Hy Lạp Constantine-Alexios. Sau đó, người đẹp này hẹn hò Gleb Savchenko, bạn diễn trong chương trình Dancing with the Stars.

Sinner cũng đang độc thân sau khi chia tay bạn gái đồng nghiệp Anna Kalinskaya đầu năm nay. Truyền thông Italy cho rằng anh đang hẹn hò người mẫu Đan Mạch Laila Hassanovic.

Vy Anh