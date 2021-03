Những bất ngờ và tiếc nuối ở Quả Cầu Vàng 2021

"Mank", Gary Oldman đóng chính, được sáu đề cử giải Quả Cầu Vàng 2021 nhưng trắng tay, khiến giới chuyên môn tiếc nuối.

Sau lễ trao giải sáng 1/3 (giờ Việt Nam), trên Variety, cây viết Danielle Turchiano nói tiếc nuối khi Mank - phim của đạo diễn David Fincher từng được giới chuyên môn tán dương, thậm chí xem là ứng viên sáng giá ở Oscar. Turchiano cho rằng phim không thắng Quả Cầu Vàng vì nội dung châm biếm ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Khi giải Đạo diễn xuất sắc được trao cho Chloé Zhao - phim Nomadland, David Fincher mỉm cười, nâng ly chúc mừng đồng nghiệp.

Mank Trailer "Mank". Video: Netflix.

Nhân vật biên kịch gia Herman J. Mankiewicz của Gary Oldman trong Mank được nhiều nhà phê bình khen ngợi, nhận xét là "vai tuyệt vời nhất" trong sự nghiệp diễn xuất của ông. Tuy nhiên, giải Nam chính xuất sắc dòng phim chính kịch thuộc về cố tài tử Chadwick Boseman - phim Ma Rainey's Black Bottom.

Một tiếc nuối khác là Promising Young Woman - phim trượt bốn giải lớn. Trong đó, Carey Mulligan được kỳ vọng chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc dòng chính kịch. Mulligan trong vai cô nàng Cassie - giả say để trừng phạt đàn ông - được giới chuyên môn lẫn khán giả khen ngợi, xem là bước đệm hoàn hảo để nữ diễn viên tham gia cuộc đua Oscar. Tuy nhiên, cô thất bại trước Andra Day - phim The United States vs. Billie Hollyday.

Poster "The United States VS. Billie Holliday". Ảnh: Medium.

Việc Andra Day đoạt giải Nữ chính xuất sắc là bất ngờ lớn. Theo CBR, lần đầu Day vào vai chính, gần như không ai tin cô thắng giải. Trước đó, cô chỉ đóng vai khách mời trong phim Marshall (2017). Cây viết Sarah Whitten nhận định diễn xuất của Day thuyết phục, nhưng ở hạng mục của cô, còn nhiều tên tuổi "nặng ký" khác là Carey Mulligan, Frances McDormand - phim Nomandland, Viola Davis - phim Ma Rainey's Black Bottom, Vanessa Kirby - phim Pieces of a Woman.

Trên Los Angeles Times, cây viết Sonnaiya Kelly nói chiến thắng của Andra Day, Chadwick Boseman và Daniel Kaluuya - giải Nam phụ xuất sắc phim chính kịch, phim Judas and the Black Messiah cho thấy Quả Cầu Vàng vẫn còn có chỗ đứng cho những nghệ sĩ da màu tài năng. Nhận định này trái ngược với trước đó, hôm 21/2, cũng trên Los Angeles Times, cây viết Amy Kaufman đưa tin trong 87 thành viên của HFPA, không ai là người gốc Phi. Kaufman cho rằng có sự kỳ thị chủng tộc trong quá trình chọn tác phẩm tham gia giải, nên các phim về đề tài người da màu như Da 5 Bloods, Judas and the Black Messiah và Ma Rainey's Black Bottom không được đề cử ở những hạng mục quan trọng.

Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc trong phim điện ảnh - Hài hoặc nhạc kịch, Rosamund Pike. nhận Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp qua vai lừa đảo trong I Care a Lot, sau ba lần được đề cử. Pike cảm ơn gia đình, êkíp thực hiện bộ phim và những ứng viên khác. Diễn viên Maria Bakalova - được đề cử cùng hạng mục nhờ phim Borat Subsequent Moviefilm - hét lớn chúc mừng Pike khi đồng nghiệp được xướng tên.

I Care a Lot Trailer "I Care a Lot", Rosamund Pike xuất hiện từ 0:01. Video: Netflix.

Theo Variety, Rosamund Pike nổi bật với vai Marla trong I Care A Lot, nhưng những đối thủ của cô không hề thua kém. Maria Bakalova được nhiều khán giả kỳ vọng qua vai diễn xuất thần trong Borat Subsequent Moviefilm, nhận đề cử của giải SAG (Screen Actors Guild) và Oscar sắp tới. Khi danh sách Quả Cầu Vàng 2021 được công bố hồi tháng 2, nhiều chuyên gia đánh giá đây là "cuộc chơi" của riêng Bakalova và minh tinh Michelle Pfeiffer - phim French Exit.

Variety và NBC ngạc nhiên khi Chloé Zhao thắng giải Đạo diễn xuất sắc vì nhiều năm liền, vị trí này luôn thuộc về các nhà làm phim nam. Cô là nữ đạo diễn thứ hai chiến thắng trong lịch sử giải Quả Cầu Vàng, sau Barbra Streisand, năm 1984. Khi nhận giải, Zhao hạnh phúc, nói: "Cảm ơn các đạo diễn được đề cử khác đã mang đến những bộ phim tuyệt vời. Tôi không thể có được giải này, nếu không nhận sự trợ giúp từ phía êkíp và dàn diễn viên Nomadland".

Ở mảng phim truyền hình, series The Crown giành chiến thắng ở bốn hạng mục gây bất ngờ. Variety nói The Crown là loạt phim "không cần bàn cãi về chất lượng", bởi hai mùa Quả Cầu Vàng trước, phim đều đoạt giải Phim truyền hình chính kịch xuất sắc. Nhưng trong năm nay, ngoài giải trên, phim còn đoạt danh hiệu Nam chính xuất sắc - diễn viên Josh O'Connor, Nữ chính xuất sắc - Emma Corrin và Nữ phụ xuất sắc - Gillian Anderson.

Theo Variety, Josh O'Connor và Emma Corrin bất ngờ và xúc động, có vẻ không chuẩn bị cho việc được xướng tên nhận giải Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp của họ. Phát biểu nhận giải, O'Connor nói biết ơn vì có cơ hội làm việc trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, nhiều người thất nghiệp. O'Connor cũng kêu gọi các quốc gia nên đầu tư thêm vào các hoạt động chăm lo sức khỏe cho người dân và vinh danh những y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Josh O'Connor: Best Actor in a TV Series, Drama Josh O'Connor phát biểu khi giành chiến thắng Quả Cầu Vàng. Video: NBC.

Emma Corrin khóc khi biết mình nhận giải. Minh tinh 26 tuổi nói: "Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn êkíp và dàn diễn viên tuyệt vời của tôi". Trong bài phỏng vấn trước đó, Corrin cho biết để vào vai công nương Diana, cô phải làm việc cật lực với huấn luyện viên đài từ. Nữ diễn viên cho rằng dù tìm hiểu rất kỹ về cuộc đời công nương, cô vẫn có "diễn giải" và sáng tạo riêng khi nhập vai.

Quả Cầu Vàng (Golden Globe Awards) do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood tổ chức thường niên, là một trong các giải được chú ý trước Oscar. Sự kiện lần thứ 78 diễn ra cùng lúc tại hai địa điểm là Los Angeles và New York vào ngày 28/2 (theo giờ địa phương), phát trên NBC.

Phúc Nguyễn