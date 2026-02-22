Chủ nhật, 22/2/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Chủ nhật, 22/2/2026, 00:06 (GMT+7)

Những bằng MBA giúp sinh viên kiếm hơn 200.000 USD mỗi năm

Những bằng MBA giúp sinh viên kiếm hơn 200.000 USD mỗi năm

Trường Quản trị MIT Sloan nhảy vọt để là số 1 về đào tạo MBA, song cựu sinh viên Harvard dẫn đầu về tiền lương với gần 260.000 USD mỗi năm.

Bảng xếp hạng được tờ Financial Times (FT) công bố hồi đầu tuần. Năm nay, trường Quản trị MIT Sloan (thuộc Viện Công nghệ Massachusetts) nhảy 5 bậc để lần đầu lên vị trí số 1. Sinh viên tốt nghiệp MBA (thạc sĩ Quản trị kinh doanh) từ trường này có thể kiếm trung bình 246.000 USD mỗi năm (hơn 6,3 tỷ đồng), mức lương tốt thứ ba trên 100 trường được xếp hạng.

FT đánh giá sự vươn lên của MIT đến vào thời điểm sinh viên ngày càng chú trọng đến tầm quan trọng của công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), khi chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong môi trường làm việc.

Ở vị trí số hai là trường Insead của Pháp, trong khi quán quân của năm ngoái - trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Mỹ - tụt hai bậc, xuống vị trí thứ ba.

Với 12 trường, Mỹ có nhiều gương mặt trong top 30 nhất. Trong khi, châu Á chỉ có ba quốc gia góp mặt, là Trung Quốc, Singapore và Ấn Độ. Tương tự, ba nước châu Âu có trường lọt top 30 là Pháp, Anh và Tây Ban Nha.

Về tiền lương, cựu sinh viên trường Kinh doanh Harvard dẫn đầu với trung bình 259.800 USD mỗi năm, tính trong ba năm sau tốt nghiệp. Ở mức trên 200.000 USD có 19 trường trong top 30.

30 trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới:

TT

Trường

Quốc gia

Lương trung bình sau 3 năm tốt nghiệp (USD/năm)

1

Trường Quản trị MIT Sloan

Mỹ

246.000

2

Insead

Pháp

217.800

3

Trường Wharton, Đại học Pennsylvania

Mỹ

247.000

4

Trường Kinh doanh IESE

Tây Ban Nha

197.000

Trường Kinh doanh London

Anh

217.000

6

HEC Paris

Pháp

201.000

7

Trường Kinh doanh Esade

Tây Ban Nha

206.400

8

Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc - Châu Âu (Ceibs)

Trung Quốc

202.300

9

Trường Haas, Đại học California-Berkeley

Mỹ

220.900

10

Trường Kinh doanh, Đại học Harvard

Mỹ

259.800

11

Trường Quản trị Kellogg, Đại học Northwestern

Mỹ

219.800

12

Trường Kinh doanh Nanyang, Đại học Công nghệ Nanyang

Singapore

194.900

13

Trường Kinh doanh Ấn Độ

Ấn Độ

201.700

14

Trường Guanghua, Đại học Bắc Kinh

Trung Quốc

177.300

15

Trường Johnson, Đại học Cornell

Mỹ

204.900

16

Trường Kinh doanh Fuqua, Đại học Duke

Mỹ

210.000

17

Trường Quản trị, Đại học Yale

Mỹ

209.000

Trường Judge, Đại học Cambridge

Anh

197.400

19

Trường Darden, Đại học Virginia

Mỹ

211.700

20

Trường Booth, Đại học Chicago

Mỹ

232.000

21

Trường Kinh doanh IE

Tây Ban Nha

176.300

22

Trường Kinh doanh ESCP

Pháp

142.300

23

Trường Stern, Đại học New York

Mỹ

210.700

24

Trường Kinh doanh HKUST

Trung Quốc

172.000

25

Trường Kinh doanh Essec

Pháp

139.000

26

Trường Tuck, Đại học Dartmouth

Mỹ

211.100

27

Trường Said, Đại học Oxford

Anh

189.800

28

Viện Quản trị Ahmedabad, Ấn Độ

Ấn Độ

227.900

29

Trường Kinh doanh, Đại học Quốc gia Singapore

Singapore

181.200

30

Trường Quản trị, Đại học Phúc Đán

Trung Quốc

171.100

Bảng xếp hạng được tổng hợp từ khảo sát các cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022 (chiếm tỷ trọng 56%), dữ liệu của trường (34%), và thứ hạng nghiên cứu (10%).

Trong đó, Financial Times khảo sát cựu sinh viên về mức lương trung bình ba năm sau tốt nghiệp, mức lương tăng sau khi hoàn thành chương trình MBA. Các dữ liệu thu thập từ trường thì đánh giá sự đa dạng của giảng viên và sinh viên, mức độ hiệu quả của mạng lưới cựu sinh viên trong việc hỗ trợ nhóm mới tốt nghiệp tìm việc.

Thứ hạng nghiên cứu được tính dựa trên số lượng bài báo của các giảng viên toàn thời gian trên 50 tạp chí quốc tế, từ đầu năm 2023 tới giữa năm 2025.

Trường Kinh doanh Ấn Độ có mức lương của cựu sinh viên tăng mạnh nhất sau tốt nghiệp (248%); trường Wharton, Đại học Pennsylvania, được xếp hạng nghiên cứu cao nhất; còn trường Tuck, Đại học Dartmouth có mạng lưới cựu sinh viên mạnh nhất.

Bảng xếp hạng của FT được công bố vào thời điểm cuộc tranh luận về chi phí và giá trị của tấm bằng MBA đang ngày càng gay gắt. Theo dữ liệu mới nhất của tổ chức này, mức lương của cựu sinh viên MBA nhìn chung giảm, sau khi tính tỷ lệ lạm phát. Không ít học viên tốt nghiệp từ các trường kinh doanh hàng đầu cũng gặp khó khăn khi tìm việc làm trong năm qua.

Khuôn viên trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: The Wharton School Fanpage

Khuôn viên trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: The Wharton School Fanpage

Khánh Linh

  Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dục
×