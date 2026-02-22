Những bằng MBA giúp sinh viên kiếm hơn 200.000 USD mỗi năm

Trường Quản trị MIT Sloan nhảy vọt để là số 1 về đào tạo MBA, song cựu sinh viên Harvard dẫn đầu về tiền lương với gần 260.000 USD mỗi năm.

Bảng xếp hạng được tờ Financial Times (FT) công bố hồi đầu tuần. Năm nay, trường Quản trị MIT Sloan (thuộc Viện Công nghệ Massachusetts) nhảy 5 bậc để lần đầu lên vị trí số 1. Sinh viên tốt nghiệp MBA (thạc sĩ Quản trị kinh doanh) từ trường này có thể kiếm trung bình 246.000 USD mỗi năm (hơn 6,3 tỷ đồng), mức lương tốt thứ ba trên 100 trường được xếp hạng.

FT đánh giá sự vươn lên của MIT đến vào thời điểm sinh viên ngày càng chú trọng đến tầm quan trọng của công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), khi chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong môi trường làm việc.

Ở vị trí số hai là trường Insead của Pháp, trong khi quán quân của năm ngoái - trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Mỹ - tụt hai bậc, xuống vị trí thứ ba.

Với 12 trường, Mỹ có nhiều gương mặt trong top 30 nhất. Trong khi, châu Á chỉ có ba quốc gia góp mặt, là Trung Quốc, Singapore và Ấn Độ. Tương tự, ba nước châu Âu có trường lọt top 30 là Pháp, Anh và Tây Ban Nha.

Về tiền lương, cựu sinh viên trường Kinh doanh Harvard dẫn đầu với trung bình 259.800 USD mỗi năm, tính trong ba năm sau tốt nghiệp. Ở mức trên 200.000 USD có 19 trường trong top 30.

30 trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới:

TT Trường Quốc gia Lương trung bình sau 3 năm tốt nghiệp (USD/năm) 1 Trường Quản trị MIT Sloan Mỹ 246.000 2 Insead Pháp 217.800 3 Trường Wharton, Đại học Pennsylvania Mỹ 247.000 4 Trường Kinh doanh IESE Tây Ban Nha 197.000 Trường Kinh doanh London Anh 217.000 6 HEC Paris Pháp 201.000 7 Trường Kinh doanh Esade Tây Ban Nha 206.400 8 Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc - Châu Âu (Ceibs) Trung Quốc 202.300 9 Trường Haas, Đại học California-Berkeley Mỹ 220.900 10 Trường Kinh doanh, Đại học Harvard Mỹ 259.800 11 Trường Quản trị Kellogg, Đại học Northwestern Mỹ 219.800 12 Trường Kinh doanh Nanyang, Đại học Công nghệ Nanyang Singapore 194.900 13 Trường Kinh doanh Ấn Độ Ấn Độ 201.700 14 Trường Guanghua, Đại học Bắc Kinh Trung Quốc 177.300 15 Trường Johnson, Đại học Cornell Mỹ 204.900 16 Trường Kinh doanh Fuqua, Đại học Duke Mỹ 210.000 17 Trường Quản trị, Đại học Yale Mỹ 209.000 Trường Judge, Đại học Cambridge Anh 197.400 19 Trường Darden, Đại học Virginia Mỹ 211.700 20 Trường Booth, Đại học Chicago Mỹ 232.000 21 Trường Kinh doanh IE Tây Ban Nha 176.300 22 Trường Kinh doanh ESCP Pháp 142.300 23 Trường Stern, Đại học New York Mỹ 210.700 24 Trường Kinh doanh HKUST Trung Quốc 172.000 25 Trường Kinh doanh Essec Pháp 139.000 26 Trường Tuck, Đại học Dartmouth Mỹ 211.100 27 Trường Said, Đại học Oxford Anh 189.800 28 Viện Quản trị Ahmedabad, Ấn Độ Ấn Độ 227.900 29 Trường Kinh doanh, Đại học Quốc gia Singapore Singapore 181.200 30 Trường Quản trị, Đại học Phúc Đán Trung Quốc 171.100

Bảng xếp hạng được tổng hợp từ khảo sát các cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022 (chiếm tỷ trọng 56%), dữ liệu của trường (34%), và thứ hạng nghiên cứu (10%).

Trong đó, Financial Times khảo sát cựu sinh viên về mức lương trung bình ba năm sau tốt nghiệp, mức lương tăng sau khi hoàn thành chương trình MBA. Các dữ liệu thu thập từ trường thì đánh giá sự đa dạng của giảng viên và sinh viên, mức độ hiệu quả của mạng lưới cựu sinh viên trong việc hỗ trợ nhóm mới tốt nghiệp tìm việc.

Thứ hạng nghiên cứu được tính dựa trên số lượng bài báo của các giảng viên toàn thời gian trên 50 tạp chí quốc tế, từ đầu năm 2023 tới giữa năm 2025.

Trường Kinh doanh Ấn Độ có mức lương của cựu sinh viên tăng mạnh nhất sau tốt nghiệp (248%); trường Wharton, Đại học Pennsylvania, được xếp hạng nghiên cứu cao nhất; còn trường Tuck, Đại học Dartmouth có mạng lưới cựu sinh viên mạnh nhất.

Bảng xếp hạng của FT được công bố vào thời điểm cuộc tranh luận về chi phí và giá trị của tấm bằng MBA đang ngày càng gay gắt. Theo dữ liệu mới nhất của tổ chức này, mức lương của cựu sinh viên MBA nhìn chung giảm, sau khi tính tỷ lệ lạm phát. Không ít học viên tốt nghiệp từ các trường kinh doanh hàng đầu cũng gặp khó khăn khi tìm việc làm trong năm qua.

Khuôn viên trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: The Wharton School Fanpage

Khánh Linh