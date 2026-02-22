Những bằng MBA giúp sinh viên kiếm hơn 200.000 USD mỗi năm

Bảng xếp hạng được tờ Financial Times (FT) công bố hồi đầu tuần. Năm nay, trường Quản trị MIT Sloan (thuộc Viện Công nghệ Massachusetts) nhảy 5 bậc để lần đầu lên vị trí số 1. Sinh viên tốt nghiệp MBA (thạc sĩ Quản trị kinh doanh) từ trường này có thể kiếm trung bình 246.000 USD mỗi năm (hơn 6,3 tỷ đồng), mức lương tốt thứ ba trên 100 trường được xếp hạng.
FT đánh giá sự vươn lên của MIT đến vào thời điểm sinh viên ngày càng chú trọng đến tầm quan trọng của công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), khi chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong môi trường làm việc.
Ở vị trí số hai là trường Insead của Pháp, trong khi quán quân của năm ngoái - trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Mỹ - tụt hai bậc, xuống vị trí thứ ba.
Với 12 trường, Mỹ có nhiều gương mặt trong top 30 nhất. Trong khi, châu Á chỉ có ba quốc gia góp mặt, là Trung Quốc, Singapore và Ấn Độ. Tương tự, ba nước châu Âu có trường lọt top 30 là Pháp, Anh và Tây Ban Nha.
Về tiền lương, cựu sinh viên trường Kinh doanh Harvard dẫn đầu với trung bình 259.800 USD mỗi năm, tính trong ba năm sau tốt nghiệp. Ở mức trên 200.000 USD có 19 trường trong top 30.
30 trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới:
|
TT
|
Trường
|
Quốc gia
|
Lương trung bình sau 3 năm tốt nghiệp (USD/năm)
|
1
|
Trường Quản trị MIT Sloan
|
Mỹ
|
246.000
|
2
|
Insead
|
Pháp
|
217.800
|
3
|
Trường Wharton, Đại học Pennsylvania
|
Mỹ
|
247.000
|
4
|
Trường Kinh doanh IESE
|
Tây Ban Nha
|
197.000
|
Trường Kinh doanh London
|
Anh
|
217.000
|
6
|
HEC Paris
|
Pháp
|
201.000
|
7
|
Trường Kinh doanh Esade
|
Tây Ban Nha
|
206.400
|
8
|
Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc - Châu Âu (Ceibs)
|
Trung Quốc
|
202.300
|
9
|
Trường Haas, Đại học California-Berkeley
|
Mỹ
|
220.900
|
10
|
Trường Kinh doanh, Đại học Harvard
|
Mỹ
|
259.800
|
11
|
Trường Quản trị Kellogg, Đại học Northwestern
|
Mỹ
|
219.800
|
12
|
Trường Kinh doanh Nanyang, Đại học Công nghệ Nanyang
|
Singapore
|
194.900
|
13
|
Trường Kinh doanh Ấn Độ
|
Ấn Độ
|
201.700
|
14
|
Trường Guanghua, Đại học Bắc Kinh
|
Trung Quốc
|
177.300
|
15
|
Trường Johnson, Đại học Cornell
|
Mỹ
|
204.900
|
16
|
Trường Kinh doanh Fuqua, Đại học Duke
|
Mỹ
|
210.000
|
17
|
Trường Quản trị, Đại học Yale
|
Mỹ
|
209.000
|
Trường Judge, Đại học Cambridge
|
Anh
|
197.400
|
19
|
Trường Darden, Đại học Virginia
|
Mỹ
|
211.700
|
20
|
Trường Booth, Đại học Chicago
|
Mỹ
|
232.000
|
21
|
Trường Kinh doanh IE
|
Tây Ban Nha
|
176.300
|
22
|
Trường Kinh doanh ESCP
|
Pháp
|
142.300
|
23
|
Trường Stern, Đại học New York
|
Mỹ
|
210.700
|
24
|
Trường Kinh doanh HKUST
|
Trung Quốc
|
172.000
|
25
|
Trường Kinh doanh Essec
|
Pháp
|
139.000
|
26
|
Trường Tuck, Đại học Dartmouth
|
Mỹ
|
211.100
|
27
|
Trường Said, Đại học Oxford
|
Anh
|
189.800
|
28
|
Viện Quản trị Ahmedabad, Ấn Độ
|
Ấn Độ
|
227.900
|
29
|
Trường Kinh doanh, Đại học Quốc gia Singapore
|
Singapore
|
181.200
|
30
|
Trường Quản trị, Đại học Phúc Đán
|
Trung Quốc
|
171.100
Bảng xếp hạng được tổng hợp từ khảo sát các cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022 (chiếm tỷ trọng 56%), dữ liệu của trường (34%), và thứ hạng nghiên cứu (10%).
Trong đó, Financial Times khảo sát cựu sinh viên về mức lương trung bình ba năm sau tốt nghiệp, mức lương tăng sau khi hoàn thành chương trình MBA. Các dữ liệu thu thập từ trường thì đánh giá sự đa dạng của giảng viên và sinh viên, mức độ hiệu quả của mạng lưới cựu sinh viên trong việc hỗ trợ nhóm mới tốt nghiệp tìm việc.
Thứ hạng nghiên cứu được tính dựa trên số lượng bài báo của các giảng viên toàn thời gian trên 50 tạp chí quốc tế, từ đầu năm 2023 tới giữa năm 2025.
Trường Kinh doanh Ấn Độ có mức lương của cựu sinh viên tăng mạnh nhất sau tốt nghiệp (248%); trường Wharton, Đại học Pennsylvania, được xếp hạng nghiên cứu cao nhất; còn trường Tuck, Đại học Dartmouth có mạng lưới cựu sinh viên mạnh nhất.
Bảng xếp hạng của FT được công bố vào thời điểm cuộc tranh luận về chi phí và giá trị của tấm bằng MBA đang ngày càng gay gắt. Theo dữ liệu mới nhất của tổ chức này, mức lương của cựu sinh viên MBA nhìn chung giảm, sau khi tính tỷ lệ lạm phát. Không ít học viên tốt nghiệp từ các trường kinh doanh hàng đầu cũng gặp khó khăn khi tìm việc làm trong năm qua.
Khánh Linh