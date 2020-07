Những bản nhạc phim kinh điển của Ennio Morricone

Nhạc phim cao bồi "The Good The Bad and The Ugly", "The Hateful Eight"... làm nên tên tuổi Ennio Morricone - nhà soạn nhạc Italy vừa qua đời.

Ennio Morricone qua đời ở tuổi 91 ngày 6/7 tại Rome, Italy. Ông từng kết hợp đạo diễn huyền thoại Sergio Leone, thực hiện nhiều tác phẩm kinh điển của dòng phim Spaghetti Westerns (phim cao bồi do người Italy sản xuất). Cố nhạc sĩ nổi tiếng với khả năng kết hợp âm nhạc và hiệu ứng âm thanh, tạo nên những bản nhạc đầy cảm xúc, giúp truyền tải nội dung phim hiệu quả, gây ấn tượng với nhiều thế hệ người xem.

The Good The Bad and The Ugly (1966)

Nhạc phim 'The Good The Bad and The Ugly' Nhạc chủ đề phim "The Good The Bad and The Ugly".

The Good The Bad and The Ugly là bộ phim cuối cùng trong bộ ba Dollars Trilogy, được phát hành sau hai phim A Fistful of Dollars và For a Few Dollars More. Cốt truyện là hành trình săn vàng của ba tay súng với ba tính cách khác biệt. Ở phần nhạc phim, nhạc sĩ Ennio Morricone kết hợp một giai điệu cổ điển với tiếng guitar điện tử và những tiếng kêu đầy kịch tính, diễn tả tiếng hú của loài chó sói ở miền Bắc Mỹ. Đoạn nhạc xuất hiện trong nhiều phân cảnh bạo lực trần trụi, góp phần tạo nên không khí khốc liệt.

Bản nhạc Harvest - phim Days of Heaven (1978)

"Harvest" - nhạc nền phim "Days of Heaven" "Harvest" - nhạc nền chủ đạo của phim "Days of Heaven".

Days of Heaven là bộ phim thành công lớn thứ hai của đạo diễn Terrence Malick, được sản xuất năm 1978. Phim xoay quanh câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ nghèo khó ở vùng quê Texas, Mỹ. Để vượt qua cái nghèo, họ chấp nhận ràng buộc vào một mối tình tay ba, từ đó nảy sinh nhiều ghen tuông, đố kỵ. Bản nhạc chủ đề Harvest mang giai điệu trầm buồn, thể hiện sự mất mát, phù hợp màu sắc bi lụy và khung cảnh hiu quạnh của vùng thảo nguyên trong phim.

Childhood Memories - phim Once Upon a Time in America (1984)

'Childhood Memories' - nhạc phim 'Once Upon a Time in America'

Sau The Good The Bad and The Ugly, đạo diễn Leone tiếp tục kết hợp nhạc sĩ Ennio trong bộ phim Once Upon a Time in America. Bộ phim khai thác chủ đề tình bạn, tình yêu và góc tối của những băng đảng xã hội đen ở Mỹ. Các nhân vật chính trong phim có tình bạn kéo dài từ thơ ấu đến tuổi trung niên. Bản hòa tấu Childhood Memories có những đoạn nhạc réo rắt, vui tươi hồi tưởng quá khứ yên bình, có khi lại day dứt, trống rỗng sau những phân cảnh bạo lực căng thẳng và nhân vật chính bị phản bội.

Gabriel's Oboe - phim The Mission (1986)

Bản nhạc 'Gabriel's Oboe' - phim 'The Mission'

Bộ phim The Mission dựa trên những sự kiện có thật, kể câu chuyện của nhà truyền giáo Gabriel khi đến vùng đất Nam Mỹ thế kỷ thứ 18. Tại đây, cha Gabriel cùng Rodrigo Mendoz - một người từng buôn bán nô lệ muốn hối lỗi - cùng bảo vệ một bộ lạc khỏi ách thống trị của Bồ Đào Nha. Bản nhạc phim kết hợp dàn hợp xướng theo phong cách Baroque (một phong cách nghệ thuật từ thời Phục Hưng của Italy) và tiếng trống truyền thống của bộ lạc gợi lên những xung đột văn hóa giữa các linh mục người Tây Ban Nha với thổ dân châu Mỹ. Ennio nhận giải thưởng "Nhạc phim xuất sắc" tại Quả Cầu Vàng và BAFTA năm 1987.

Overture - phim The Hateful Eight (2015)

Bản nhạc Overture - phim The Hateful Eight

The Hateful Eight là bộ phim thứ tám trong sự nghiệp của đạo diễn nổi tiếng Quentin Tarantino. Phim trung thành với phong cách bạo lực xen lẫn hài hước, lôi cuốn bởi những câu thoại và nhân vật đặc sắc. Trong phim, tám nhân vật bí hiểm cùng mắc kẹt trong một trận bão tuyết và nảy sinh những âm mưu gian dối, phản bội. Bản nhạc Overture mang nhiều âm thanh ghê rợn, góp phần làm không khí trong đêm bão tuyết trở nên căng thẳng, đáng sợ hơn. Overture mang về cho Ennio giải Oscar "Nhạc phim xuất sắc" đầu tiên trong sự nghiệp, năm 2016.

Thu Thảo (Theo CNN, video: Youtube)