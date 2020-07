Nhà soạn nhạc phim 'The Hateful Eight' qua đời

ItalyNhà soạn nhạc gạo cội Ennio Morricone - viết nhạc phim cao bồi "The Hateful Eight" - qua đời, thọ 91 tuổi.

Ngày 6/7, Hollywood Reporter xác nhận nghệ sĩ mất tại Rome. Tuần trước, ông Morricone bị ngã và gãy xương đùi. Sức khỏe ông suy giảm nhanh chóng, được điều trị nhưng không qua khỏi.

Ennio Morricone đoạt tượng vàng Oscar đầu tiên năm 2015 với phim "The Hateful Eight". Ảnh: The Academy.

Ennio Morricone được đánh giá là một trong những nhà soạn nhạc phim nổi tiếng nhất, từng tham gia hơn 500 dự án. Ông từng hợp tác với đạo diễn huyền thoại Sergio Leone, thực hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng của dòng phim Spaghetti Westerns (phim cao bồi do người Italy sản xuất). Một số phim nổi tiếng của hai người gồm The Good, the Bad and the Ugly (1966), For a Few Dollars More (1965), A Fistful of Dollars (1964)...

Cố đạo diễn Sergio Leone từng nói: "Phần âm nhạc rất quan trọng trong phim của tôi vì đó là những tác phẩm ít thoại, gần như phim câm. Âm nhạc của Morricone tô đậm những phân đoạn hành động và cảm xúc, có tác dụng hơn cả thoại của diễn viên. Tôi thường để Morricone viết nhạc trước khi quay phim, nó như một phần của kịch bản".

Năm 2016, Ennio Morricone đoạt giải Oscar với phần nhạc trong phim The Hateful Eight của đạo diễn Quentin Tarantino sau năm lần đề cử. Trước đó, năm 2007, ông nhận giải Oscar danh dự vì những đóng góp cho điện ảnh. Ông từng đoạt 11 giải David di Donatello, giải thưởng danh giá nhất Italy trong lĩnh vực phim ảnh.

Ennio Morricone soạn nhạc phim "The Hateful Eight" Ennio Morricone soạn nhạc phim "The Hateful Eight". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)