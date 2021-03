Những bãi biển cát hồng đẹp nhất thế giới

Bãi biển Crane, Barbados

Bờ biển vùng Caribbean nằm trên vùng gồ ghề phía đông đảo quốc Barbados. Bờ cát hồng được bao phủ bởi thảm thực vật tươi tốt cạnh làn nước ngọc lam. Tạp chí Lifestyle of the Rich and Famous đã liệt kê đây là một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới. Giữa thế kỷ 18, đây là cảng biển thương mại. Cái tên "Crane" nghĩa là "cần cẩu", xuất phát từ lịch sử này. Ảnh: Travel Agent Central