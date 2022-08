Hơn 40 người chạy trốn khỏi casino ở Campuchia

Thiếu tá Lê Ngọc Tuấn (Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, sáng 18/8 đơn vị bắt giữ 40 người (35 nam, 5 nữ, chưa xác minh nhân thân, lai lịch) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Họ cho biết có tổng cộng 42 người trốn khỏi một casino thuộc ấp Chrey Thum (xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia), bơi qua sông Bình Di về nước. Tuy nhiên, một người bị nước cuốn mất tích, một người bị casio bắt lại.

Nhóm người này khai, trước đó đã trốn sang Campuchia làm việc tại một số casino. Công việc của họ làm game online, lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, họ bàn cách vượt biên về Việt Nam.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức tìm kiếm người mất tích đồng thời phối hợp công an, quân sự tỉnh, UBND huyện An Phú xác minh, xử lý sự việc. Một số người bị thương nhẹ đang được chăm sóc y tế.