Những album Âu Mỹ được trông đợi trong tháng 3

Album mới của Lana Del Rey, Justin Bieber, Selena Gomez… hứa hẹn là những sản phẩm nổi bật trong tháng 3.

"Chemtrails over the Country Club" - Lana Del Rey

Thể loại: indie pop, folk pop

Ngày phát hành: 19/3

Album phòng thu thứ bảy của Lana Del Rey từng được cô giới thiệu trên tạp chí The Times tháng 8/2019 với tên gọi White Hot Forever. Dự án bị trì hoãn nhiều lần vì Covid-19 và đổi tên thành Chemtrails over the Country Club. Album gồm 11 bài hát, trong đó có bản cover For Free - ca khúc của Joni Mitchell phát hành năm 1970, được Lana Del Rey làm mới khi hát chung với Zella Day và Weyes Blood.

Trên Mojo, ca sĩ nói album sẽ cho thấy một "Del Rey vụn vỡ hơn", "cảm xúc ngây thơ hơn". Âm nhạc của album thiên về folk, hoàn toàn khác những dự án trước. Tờ Rolling Stone xếp Chemtrails over the Country Club vào danh sách 54 album được mong đợi nhất trong năm nay.

MV 'Chemtrails over the Country Club' - Lana Del Rey MV "Chemtrails over the Country Club". Video: Lana Del Rey Youtube.

"Justice" - Justin Bieber

Thể loại: Pop

Ngày phát hành: 19/3

Justice là album phòng thu thứ sáu của Justin Bieber, tiếp nối Changes (2020). Trên Instagram cá nhân, ca sĩ cho biết: "Mục tiêu của tôi là làm ra thứ âm nhạc mang lại sự thoải mái, tạo ra những ca khúc mà mọi người có thể liên hệ và kết nối với bản thân, để họ cảm thấy bớt cô đơn".

Danh sách các ca khúc và thời lượng của Justice vẫn được Justin Bieber giữ kín. Hiện anh đã giới thiệu ba đĩa đơn - Anyone, Holy (hợp tác Chance The Rapper) và Lonely (hợp tác Benny Blanco).

MV 'Anyone' - Justin Bieber MV "Anyone". Video: Justin Bieber Youtube.

"When You See Yourself" - Kings of Leon

Thể loại: Rock

Ngày phát hành: 5/3

Album phòng thu thứ tám của Kings Of Leon đánh dấu sự trở lại sau hơn 5 năm kể từ Walls (2016). Album gồm 11 sáng tác mới, dự tính ra mắt năm 2020 nhưng bị hoãn vì Covid-19. Đảm nhận vai trò sản xuất là Markus Dravs, người từng thực hiện Walls.

Trả lời phỏng vấn tạp chí The Sun, trưởng nhóm Caleb Followill cho biết album mang chất "riêng tư" nhất của nhóm nếu xét về ca từ. Phần âm nhạc sử dụng nhiều nhạc cụ hoài cổ, gợi nhớ các album của Pink Floyd hoặc Beatles. Caleb cũng cho biết nhóm muốn dành thêm thời gian để hoàn thiện bản thu âm. "Chúng tôi không vội vàng", anh nói.

MV "The Bandit" - Kings of Leon Youtube MV "The Bandit". Video: Kings of Leon Youtube.

"The Bitter Truth" - Evanescence

Thể loại: Rock

Ngày phát hành: 26/3

Trên tạp chí Kerrang!, giọng ca chính Amy Lee cho biết âm nhạc trong album phòng thu thứ năm của nhóm sẽ "u ám và nặng nề". Phiên bản đặc biệt sẽ có hai bản cover The Chain của Fleetwood Mac và Cruel Summer của Bananarama.

Ban đầu, Evanescence định làm việc cùng nhiều nhà sản xuất khi thu âm. Song, Covid-19 khiến họ chỉ hợp tác với một người là Nick Raskulinecz. Ông là nhà sản xuất từng đem lại thành công cho album thứ ba mang tên chính nhóm - Evanescence (2011). Ngay trong tuần đầu phát hành, album đã bán được 127.000 bản và đứng số một trong bảng xếp hạng Billboard 200.

MV 'Use My Voice' - Evanescence MV "Use My Voice". Video: Evanescence Youtube.

"Duets" - Sting

Thể loại: Pop

Ngày phát hành: 19/3

Album mới nhất của Sting tập hợp 17 ca khúc song ca cùng các nghệ sĩ khác. Trong chương trình The Tonight Show của Jimmy Fallon, Sting nói: "Trong những năm qua, tôi đã thu âm rất nhiều bản song ca với những người tuyệt vời - Herbie Hancock, Eric Clapton. Chúng tôi chỉ việc tập hợp chúng lại".

Album có những bài hát rất cũ như It’s Probably Me (hát chung Eric Clapton năm 1992) hay Desert Rose (hát cùng Cheb Mami năm 2000). Ngoài ra cũng có những bản thu âm hoàn toàn mới, như ca khúc September, hát cùng ca sĩ người Italy Zucchero. Danh sách khách mời còn có rapper người Mỹ Gashi và Melody Gardot, nữ ca sĩ từng cộng tác với Sting trong đĩa đơn của cô mang tên Little Something (2020).

"September" - Sting Ca khúc "September". Video: Sting Youtube.

"My Savior" - Carrie Underwood

Thể loại: Gospel

Ngày phát hành: 26/3

Album phòng thu thứ tám của Carrie Underwood là tuyển tập những bài hát phúc âm nổi tiếng. Dự án được cô ấp ủ và thực hiện ngay sau khi phát hành album nhạc Giáng sinh đầu tiên My Gift tháng 9/2020. 13 ca khúc gồm những bài kinh điển như The Old Rugged Cross, Amazing Grace, I Surrender All... Một số bài từng được Carrie Underwood thể hiện thành công trên sân khấu như Softly and Tenderly, How Great Thou Art. Album có sự xuất hiện của hai khách mời là CeCe Winans trong bài Great Is Thy Faithfulness và Bear Rinehart trong Nothing But the Blood of Jesus.

Trong trailer của My Savior, Carrie Underwood nói: "Tôi luôn muốn thực hiện album này. Nó là di sản đối với tôi". Cô chọn những bài hát được nghe từ khi mới chào đời. "Những ca khúc như một cái ôm ấm áp, thân thuộc và ngọt ngào", cô nói.

'Softly and Tenderly' - Carrie Underwood MV "Softly and Tenderly". Video: Carrie Underwood Youtube.

"Revelación" - Selena Gomez

Thể loại: Pop

Ngày phát hành: 12/3

Đĩa EP gồm bảy ca khúc tiếng Tây Ban Nha của Selena Gomez, là dự án đầu tiên cô không hát tiếng Anh. Gomez vẫn theo đuổi chất nhạc dance-pop đã định hình từ Rare (2020). Toàn bộ ca khúc được ghi âm thông qua phần mềm Zoom vì Covid-19. Đĩa đơn De Una Vez khá thành công khi ra mắt, trở thành đĩa đơn tiếng Tây Ban Nha đầu tiên của một nữ nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng Worldwide iTunes Song Chart.

Trên tạp chí Billboard tháng 12/2020, Selena Gomez cho biết cô ấp ủ làm EP này 10 năm nay. Cô từng nhận mình là "người Mỹ gốc Mexico thế hệ thứ ba" khi có mẹ là người gốc Italy còn bố gốc Mexico. "Tôi vô cùng tự hào về gốc gác Latin của mình", cô nói.

MV "De Una Vez" - Selena Gomez MV "De Una Vez". Video: Selena Gomez Youtube.

"Spaceman" - Nick Jonas

Thể loại: Pop

Ngày phát hành: 12/3

Album phòng thứ tư cũng là album solo đầu tiên của Nick Jonas kể từ khi nhóm Jonas Brothers tái xuất năm 2019. Danh sách gồm 11 bài, được cho là bức thư tình Nick gửi tặng vợ, nữ diễn viên Ấn Độ Priyanka Chopra. Greg Kurstin - nhà sản xuất nổi tiếng từng thắng giải Grammy với album 25 của Adele - thực hiện album.

Trên Instagram cá nhân, Nick cho biết sẽ khai thác bốn chủ đề chính: khoảng cách, đam mê, hạnh phúc và cam kết. "Âm nhạc luôn kết nối thế giới và giúp chúng ta chữa lành. Tôi hy vọng album này giúp bạn trong hành trình xuyên không gian và thời gian", anh viết.

MV "Spaceman" - Nick Jonas MV "Spaceman". Video: Nick Jonas Youtube.

