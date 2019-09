Nỗi buồn thời cuộc trong nhạc Lana Del Rey

Lana Del Rey không còn hát về nỗi cô độc hay đau tình, mà về nạn bạo lực, hậu quả vũ khí hạt nhân và chất phóng xạ trong album "Norman F*cking Rockwell".

Rob Sheffield của tờ Rolling Stone cho rằng Norman F*cking Rockwell (ra mắt hôm 30/8) được chờ đợi từ lâu và thậm chí "hoành tráng hơn những gì khán giả trông ngóng vì đã tái hiện những góc khuất nguy hiểm sau giấc mơ Mỹ hào nhoáng". Tờ Pitchfork chấm album 9,5/10 điểm. Trên trang Metacritic, album đạt 88/100 điểm, kết quả dựa trên các đánh giá từ những tạp chí âm nhạc chính thống.

Pitchfork nhận xét album khắc họa trọn vẹn hình hài nước Mỹ trong 50 năm trở lại đây, ẩn chứa nhiều thông điệp chính trị, xã hội. Không còn là người đàn bà chìm đắm trong nỗi cô đơn tình ái, Lana Del Rey giờ đây hát về những nỗi đau của đất nước. Cô tâm tình và bộc lộ hoài nghi về nước Mỹ hiện đại qua chùm ca khúc mới.

'Doing Time' - Lana Del Rey MV "Doing Time".

Trong Happiness is a butterfly, Lana ví hạnh phúc như cánh bướm mỏng manh mà con người luôn cố gắng bắt lấy. Cô gái trong quán bar lúc nửa đêm không còn để tâm đến những âm thanh ồn ào, huyên náo. Cô sợ hãi, bồn chồn khi tưởng tượng cảnh bạo lực có thể xảy ra bất cứ khi nào, ở đâu. "Nếu anh ta là một kẻ giết người hàng loạt. Điều gì có thể xảy ra với một cô gái bị thương?" (If he’s a serial killer, then what’s the worst/ That can happen to a girl who’s already hurt?/ I’m already hurt). Tuy nhiên, nhân vật trữ tình cũng cảm thông với những kẻ gây ra tội ác: "Hãy nhìn sâu vào mắt anh ta, tôi nghĩ anh ta cũng vô cùng đau đớn" (Looking into his eyes, I think he's already hurt).

Doing Time lấy cảm hứng từ bộ phim kinh dị Attack of the 50 Foot Woman ra đời năm 1958, nói về sự ảnh hưởng của vũ khí hạt nhân đến loài người. Sau khi bị nhiễm phóng xạ, nhân vật chính Nancy cao tới 15 mét. Nhờ thân hình to lớn, cô dễ dàng trả thù anh chồng trăng hoa và tình nhân. Trong MV, Lana cũng hóa thân thành một nàng khổng lồ, dạo chơi trên bờ biển Los Angeles.

MV hai ca khúc - The Greatest và F*ck It, I Love You - ẩn chứa nỗi lo về biến đổi khí hậu. Cô hát: "Los Angeles bùng cháy và đang càng nóng hơn... Life on Mars không chỉ là một bài hát" (LA is in flames‚ it's getting hot. 'Life on Mars' ain't just a song). Lana nhắc đến ca khúc Life on Mars của David Bowie, trong đó cố nhạc sĩ băn khoăn không biết sự sống có tồn tại trên sao Hỏa.

'Fuck It I Love You' và 'The Greatest' - Lana Del Rey MV "The Greatest" và "Fuck It, I Love You".

Ca sĩ đan xen trong tác phẩm thông điệp tình yêu nữ tính. F*ck It, I Love You miêu tả một đêm cuồng nhiệt của cô gái với người mình yêu ở California (Mỹ). Cô cầu xin nhân tình: "Hãy mơ về em nhé. Khiến em đắm chìm trong sự ngọt ngào. Bật radio lên và cùng khiêu vũ. Chết tiệt thật, em yêu anh" (Dream a little dream of me. Make me into something sweet. Turn the radio on, dancing to a pop song. F*ck it, I love you). Câu hát gợi nhớ Lana Del Rey mơ mộng thuở mới vào nghề trong Summertime Sadness: "Đêm nay, em mặc lên mình chiếc váy đỏ. Khiêu vũ trong màn đêm dưới ánh trăng mờ ảo" (I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight).

Ca sĩ Lana Del Rey. Ảnh: Dazed.

Đề tài được mở rộng nhưng Lana Del Rey vẫn giữ chất nhạc và phong cách đặc trưng. 14 ca khúc trong album đều khai thác chất nhạc trap-pop và trip-hop hoài cổ, phù hợp giọng hát ma mị của nữ ca sĩ. Cô làm mới Doing Time, ca khúc ra mắt những năm 1990 với phần thể hiện của ban nhạc Sublime, từng được tay guitar Bradley Nowell và rapper Snoop Dogg cover. Bản phối trong album của Lana Del Rey làm nổi bật chất trip-hop, giảm đi âm hưởng hip-hop và reggae phóng túng trong bài hát gốc.

Với Norman F*king Rockwell, Lana Del Rey được cây bút phê bình âm nhạc Jenn Pelly ca tụng là "nhạc sĩ đương đại xuất sắc". Thế nhưng giọng ca 34 tuổi khẳng định cô hoạt động âm nhạc không phải để nổi tiếng hay vì bất kỳ giải thưởng, danh xưng nào. "Tôi chỉ đơn thuần sống vì đam mê, làm những điều khiến bản thân hạnh phúc mỗi ngày. Nhiều người nói âm nhạc của tôi không giống ai, điều đó đúng mà. Tôi không ca hát để được như mọi người", Lana Del Rey nói.

Vĩ Thanh

Nguồn: Pitchfork, Roling Stone