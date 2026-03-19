Nhóm Nutifood thành cổ đông lớn nhất Chứng khoán Rồng Việt

Thông qua hai công ty con, trong đó có Kido Foods, nhóm Nutifood trở thành cổ đông lớn nhất tại Chứng khoán Rồng Việt khi sở hữu gần 25% vốn.

Theo báo cáo mới đây của Chứng khoán Rồng Việt (VDS), Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (Kido Foods - KDF) đã mua thêm 4,7 triệu cổ phiếu trong ngày 17/3. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp, cổ đông lớn này tăng thêm sở hữu tại VDS. Trước đó, KDF đã mua 5 triệu cổ phiếu trong ngày 13/3 và 4,8 triệu cổ phiếu trong ngày 16/3.

Tổng cộng, Kido Foods đã mua 14,5 triệu cổ phiếu Chứng khoán Rồng Việt. Tất cả đều được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận. Tính theo giá đóng cửa 3 phiên, KDF có thể đã bỏ ra hơn 220,6 tỷ đồng. Sau các giao dịch trên, họ tăng sở hữu từ 41 triệu cổ phiếu (tương đương 15,07%), lên con số 55,5 triệu đơn vị (tương đương 20,4%) tại VDS.

Trước đó, Nutifood Bình Dương - công ty con cùng thuộc Nutifood - đã nắm 11,75 triệu cổ phiếu VDS, tương đương tỷ lệ 4,32%. Tổng cộng, nhóm Nutifood đang sở hữu 24,72% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt và trở thành nhóm cổ đông lớn nhất.

Tổng số cổ phiếu của nhóm cổ đông này nắm giữ là 67,25 triệu đơn vị. Tính theo thị giá kết phiên sáng 19/3, khối tài sản trên trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Kido Foods là công ty con của Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood sau khi doanh nghiệp này mua lại 51% cổ phần từ Tập đoàn KIDO vào năm 2024. Đến cuối năm 2025, Tập đoàn KIDO quyết định chuyển nhượng toàn bộ 49% vốn còn lại của KDF cho Nutifood hoặc đối tác do Nutifood chỉ định. Giá trị chuyển nhượng dự kiến là 2.500 tỷ đồng.

Mối liên hệ giữa Chứng khoán Rồng Việt và Tập đoàn KIDO đã hình thành từ trước khi CEO Trần Lệ Nguyên từng là cổ đông lớn, nắm khoảng 35% vốn tại công ty chứng khoán này. Hồi cuối tháng 10/2015, ông lên giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị VDS. Sau đó, doanh nhân này thoái vốn và rời khỏi ghế cổ đông lớn vào cuối năm 2019.

Chứng khoán Rồng Việt được thành lập từ năm 2006, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, cho vay margin, ngân hàng đầu tư, đầu tư và quản lý tài sản. Năm 2025, VDS ghi nhận tổng doanh thu 1.054 tỷ đồng, tăng khoảng 5%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại sụt 3% về hơn 282 tỷ đồng. Họ đặt mục tiêu trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu cả nước vào năm 2030.

Nutifood ra đời từ thập niên 90, là một trong những doanh nghiệp nội địa hàng đầu, hoạt động chính trong lĩnh vực thực phẩm. Ở giai đoạn đầu phát triển, họ có thế mạnh ở mảng sữa. Về sau, dưới sự dẫn dắt của vợ chồng ông Trần Thành Hải (bầu Hải), doanh nghiệp này còn mở thêm thực phẩm và thức uống dinh dưỡng, dược liệu (sâm), cà phê và mới đây là mảng kem.

Tất Đạt