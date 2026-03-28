Nhóm Mây Trắng ngày ấy, bây giờ

Thập niên 2000, bên cạnh Mắt Ngọc, Mây Trắng cũng là nhóm nhạc nữ được đông đảo khán giả yêu thích, gắn liền ký ức thanh xuân của thế hệ 8x, 9x. Trong hình là Thu Ngọc, Ngọc Châu, Yến Nhi, Yến Trang (từ trái qua). Đây cũng là đội hình thành công nhất của nhóm sau vài lần có sự thay đổi thành viên.
Mây Trắng ra mắt vào tháng 6/2000, gồm Thu Ngọc, Ngọc Châu, Anh Thúy, Yến Trang, Thu Thủy. Năm 2001, Anh Thúy tách nhóm, Yến Nhi - em ruột Yến Trang - được bổ sung. Một năm sau, Thu Thủy rời Mây Trắng, gia nhập H.A.T. Bốn thành viên còn lại tiếp tục hoạt động, ghi dấu ấn với loạt ca khúc Thầm mong anh quay về bên em, Có chắc anh đã yêu, Ghét anh.
Thập niên 2000, bên cạnh Mắt Ngọc, Mây Trắng cũng là nhóm nhạc nữ được đông đảo khán giả yêu thích, gắn liền ký ức thanh xuân của thế hệ 8x, 9x. Trong hình là Thu Ngọc, Ngọc Châu, Yến Nhi, Yến Trang (từ trái qua). Đây cũng là đội hình thành công nhất của nhóm sau vài lần có sự thay đổi thành viên.
Mây Trắng ra mắt vào tháng 6/2000, gồm Thu Ngọc, Ngọc Châu, Anh Thúy, Yến Trang, Thu Thủy. Năm 2001, Anh Thúy tách nhóm, Yến Nhi - em ruột Yến Trang - được bổ sung. Một năm sau, Thu Thủy rời Mây Trắng, gia nhập H.A.T. Bốn thành viên còn lại tiếp tục hoạt động, ghi dấu ấn với loạt ca khúc Thầm mong anh quay về bên em, Có chắc anh đã yêu, Ghét anh.
MV Thầm mong anh quay về bên em của nhóm Mây Trắng. Video: Bến Thành Audio Video
Ngọc Châu sinh năm 1983, là thành viên đời đầu duy nhất còn gắn bó Mây Trắng đến nay. Cô từng nói chạnh lòng khi đội hình bây giờ không được chào đón như trước, do thị trường giải trí thay đổi. Tuy nhiên, Ngọc Châu nỗ lực duy trì bởi đam mê. Cô thích hát nhưng không tự tin solo vì bản thân đã có tuổi. Việc giữ nhóm nhạc giúp ca sĩ được đứng trên sân khấu, có thu nhập lo cho gia đình.
Sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Châu làm mẹ đơn thân. Vài năm trước, cô từng cho biết khá dè chừng việc yêu đương, chỉ mong cuộc sống bình yên bên con trai, tập trung nuôi dưỡng con trưởng thành.
Ngọc Châu sinh năm 1983, là thành viên đời đầu duy nhất còn gắn bó Mây Trắng đến nay. Cô từng nói chạnh lòng khi đội hình bây giờ không được chào đón như trước, do thị trường giải trí thay đổi. Tuy nhiên, Ngọc Châu nỗ lực duy trì bởi đam mê. Cô thích hát nhưng không tự tin solo vì bản thân đã có tuổi. Việc giữ nhóm nhạc giúp ca sĩ được đứng trên sân khấu, có thu nhập lo cho gia đình.
Sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Châu làm mẹ đơn thân. Vài năm trước, cô từng cho biết khá dè chừng việc yêu đương, chỉ mong cuộc sống bình yên bên con trai, tập trung nuôi dưỡng con trưởng thành.
Ngọc Châu (giữa) cùng hai thành viên hiện tại là Phương Trinh (trái), Ngọc Trâm (phải). Nhóm đi diễn đều, xuất hiện ở nhiều sân khấu lớn, nhỏ như sự kiện đón giao thừa, chào năm mới.
Ngọc Châu (giữa) cùng hai thành viên hiện tại là Phương Trinh (trái), Ngọc Trâm (phải). Nhóm đi diễn đều, xuất hiện ở nhiều sân khấu lớn, nhỏ như sự kiện đón giao thừa, chào năm mới.
Thu Ngọc sinh năm 1983, giữ vai trò trưởng nhóm. Năm 2012, cô theo chồng sang Mỹ định cư nên rút khỏi Mây Trắng, gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật để vun vén cho tổ ấm. Hôn nhân đổ vỡ sau bốn năm, Thu Ngọc về nước sinh sống nhưng không làm nghề vì thấy bản thân không còn phù hợp thị trường giải trí.
Năm 2024, ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện ở show Chị đẹp đạp gió, tái xuất sau 11 năm ngưng hát. Cô cho biết muốn tìm lại cảm giác thời đứng trên sân khấu cùng nhóm Mây Trắng, mong fan cũ nhớ đến mình và có thể tiếp cận khán giả trẻ.
Trải qua biến cố tình cảm, Thu Ngọc nói tận hưởng cuộc sống độc thân, đón nhận mọi thứ theo chữ duyên.
Thu Ngọc sinh năm 1983, giữ vai trò trưởng nhóm. Năm 2012, cô theo chồng sang Mỹ định cư nên rút khỏi Mây Trắng, gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật để vun vén cho tổ ấm. Hôn nhân đổ vỡ sau bốn năm, Thu Ngọc về nước sinh sống nhưng không làm nghề vì thấy bản thân không còn phù hợp thị trường giải trí.
Năm 2024, ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện ở show Chị đẹp đạp gió, tái xuất sau 11 năm ngưng hát. Cô cho biết muốn tìm lại cảm giác thời đứng trên sân khấu cùng nhóm Mây Trắng, mong fan cũ nhớ đến mình và có thể tiếp cận khán giả trẻ.
Trải qua biến cố tình cảm, Thu Ngọc nói tận hưởng cuộc sống độc thân, đón nhận mọi thứ theo chữ duyên.
Phần diễn solo bài hát Áo dài ơi của Thu Ngọc trong show Chị đẹp đạp gió 2024. Video: Yeah1 Music
Yến Trang sinh năm 1984, hoạt động cùng Mây Trắng trong sáu năm rồi rời nhóm cùng em gái Yến Nhi. Hai ca sĩ lập nhóm Song Yến, có một số bản hit như Goodbye my love, Phút bối rối. Năm 2009, cô tách ra hoạt động độc lập, xây dựng hình tượng gợi cảm.
Năm 2013, Yến Trang thi Bước nhảy hoàn vũ, đoạt quán quân nhờ kỹ thuật vững vàng và phần biểu diễn sáng tạo. Hơn ba năm sau, cô tham gia chương trình The Remix 2017, thắng giải bạc thuyết phục. Ca sĩ tiếp tục xuất hiện ở show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Yến Trang bị loại sớm nhưng được khán giả chọn trở lại, song cô bỏ thi vì sức khỏe và công việc cá nhân.
Yến Trang sinh năm 1984, hoạt động cùng Mây Trắng trong sáu năm rồi rời nhóm cùng em gái Yến Nhi. Hai ca sĩ lập nhóm Song Yến, có một số bản hit như Goodbye my love, Phút bối rối. Năm 2009, cô tách ra hoạt động độc lập, xây dựng hình tượng gợi cảm.
Năm 2013, Yến Trang thi Bước nhảy hoàn vũ, đoạt quán quân nhờ kỹ thuật vững vàng và phần biểu diễn sáng tạo. Hơn ba năm sau, cô tham gia chương trình The Remix 2017, thắng giải bạc thuyết phục. Ca sĩ tiếp tục xuất hiện ở show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Yến Trang bị loại sớm nhưng được khán giả chọn trở lại, song cô bỏ thi vì sức khỏe và công việc cá nhân.
Tiết mục Hót hòn họt của Yến Trang cùng nhóm trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Video: Yeah1 Music
Yến Nhi sinh năm 1987, từng có thời gian hoạt động ca hát sôi nổi trước khi vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Cô tập trung kinh doanh thời trang, cùng chị gái làm vlog du lịch, trải nghiệm nhiều địa điểm trên thế giới.
Năm 2012, Yến Nhi công khai hẹn hò Trịnh Thăng Bình. Hai người hợp tác trong một số sản phẩm, chia tay năm 2013. Hiện cựu thành viên Mây Trắng sống kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư.
Yến Nhi sinh năm 1987, từng có thời gian hoạt động ca hát sôi nổi trước khi vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Cô tập trung kinh doanh thời trang, cùng chị gái làm vlog du lịch, trải nghiệm nhiều địa điểm trên thế giới.
Năm 2012, Yến Nhi công khai hẹn hò Trịnh Thăng Bình. Hai người hợp tác trong một số sản phẩm, chia tay năm 2013. Hiện cựu thành viên Mây Trắng sống kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư.
Song Yến thể hiện ca khúc Goodbye My Love. Video: YouTube Yến Trang Yến Nhi
