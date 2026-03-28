Nhóm Mây Trắng ngày ấy, bây giờ

Thập niên 2000, bên cạnh Mắt Ngọc, Mây Trắng cũng là nhóm nhạc nữ được đông đảo khán giả yêu thích, gắn liền ký ức thanh xuân của thế hệ 8x, 9x. Trong hình là Thu Ngọc, Ngọc Châu, Yến Nhi, Yến Trang (từ trái qua). Đây cũng là đội hình thành công nhất của nhóm sau vài lần có sự thay đổi thành viên.

Mây Trắng ra mắt vào tháng 6/2000, gồm Thu Ngọc, Ngọc Châu, Anh Thúy, Yến Trang, Thu Thủy. Năm 2001, Anh Thúy tách nhóm, Yến Nhi - em ruột Yến Trang - được bổ sung. Một năm sau, Thu Thủy rời Mây Trắng, gia nhập H.A.T. Bốn thành viên còn lại tiếp tục hoạt động, ghi dấu ấn với loạt ca khúc Thầm mong anh quay về bên em, Có chắc anh đã yêu, Ghét anh.