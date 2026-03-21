Nhóm Mắt Ngọc ngày ấy - bây giờ

Các thành viên từ trái qua gồm: Ngô Quỳnh Anh, Thanh Ngọc, Duy Uyên, Thúy Nga. Đầu thập niên 2000, họ là những ca sĩ được đông đảo khán giả 8x, 9x yêu mến, xuất hiện trên nhiều chương trình, sân khấu âm nhạc.
Mắt Ngọc được thành lập năm 1998, nổi tiếng với âm nhạc sôi động, vui tươi, phong cách biểu diễn nhiều năng lượng. Nhóm ghi dấu ấn với loạt hit như Vào đời, Lời nhắn nhủ dễ thương, Ai ai ai.
MV Lời nhắn nhủ dễ thương của nhóm Mắt Ngọc. Video: YouTube Hoài niệm ngày xưa
Thanh Ngọc sinh năm 1983, là trưởng nhóm đầu tiên. Cô rời Mắt Ngọc năm 2004 để phát triển sự nghiệp solo. Năm 2005, cô đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM. Trong nhiều năm, ca sĩ miệt mài hoạt động, ra mắt các album Vỗ về giấc mơ (2006), Tình yêu diệu kỳ (2008), Nhật ký chuyện tình (2010). Ngoài ca hát, Thanh Ngọc tham gia một số phim như Ký ức mong manh, Đồng hồ cát, Nhật ký Vàng Anh 2.
Năm 2011, cô kết hôn bác sĩ nha khoa, đón con trai đầu lòng vào tháng 6/2019. Năm 2023, ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện trong show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Thanh Ngọc coi đây là cơ hội để học hỏi và tái ngộ khán giả sau thời gian tập trung vun vén cho gia đình.
Tiết mục Vào đời (Đỗ Đình Phúc) của Thanh Ngọc trong chương trình ''Chị đẹp đạp gió rẽ sóng''. Video: Yeah1 Show
Ngô Quỳnh Anh tạo thiện cảm nhờ giọng hát trong trẻo, gương mặt dễ thương. Năm 2004, ca sĩ tách nhóm, gia nhập H.A.T, thay vị trí của Thu Thủy. Sau khi nhóm tan rã, năm 2007, cô giải nghệ, chuyển hướng học và làm ngành marketing. Cô lập gia đình vào tháng 4/2014, có một con trai.
Năm 2022, Ngô Quỳnh Anh thực hiện một số sản phẩm kỷ niệm 15 năm ca hát. Gần ba năm trước, cô cùng Thanh Ngọc phát hành ca khúc Và như thế em chờ, đánh dấu 30 năm tình bạn, từ lúc họ cùng sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi TP HCM.
Trên trang cá nhân, ca sĩ thường cập nhật các video hát hoặc chia sẻ kỷ niệm xưa. Cô cũng đăng tải một số bộ ảnh, được khán giả khen trẻ trung ở tuổi 43.
Ca khúc Liệu của Ngô Quỳnh Anh. Video: YouTube Ngo Quynh Anh Official
Duy Uyên sinh năm 1983, đảm nhận vị trí trưởng nhóm sau khi Thanh Ngọc tách ra hoạt động solo. Năm 2010, cô rời nhóm, kết hôn chồng Việt kiều rồi sang Mỹ định cư. Cô hiện làm công việc MC, biên tập của một đài truyền hình.
Thời gian đầu ở xứ người, Duy Uyên chưa quen cuộc sống, luôn thấy nhớ sân khấu. Dần dà, cô học cách thích nghi. Cuối tuần có thời gian, Duy Uyên thường đi hát, diễn kịch cho cộng đồng người Việt. Dù rời xa làng giải trí đã lâu, cô vẫn hy vọng được trở lại với nghề. Ca sĩ mong muốn cùng các thành viên Mắt Ngọc tổ chức liveshow hay một chương trình hội ngộ, song chưa thể thực hiện vì vướng bận hai con.
Thúy Nga sinh năm 1984, là người duy nhất trong các thành viên đời đầu còn ở lại đến nay, sau nhiều lần thay đổi nhân sự. Các ca sĩ sau đó gia nhập Mắt Ngọc lần lượt là Hoàng Oanh, Ngọc Dung, Ngọc Kayla, Yến Nhi.
Có giai đoạn, Thúy Nga muốn dừng lại khi từng người rời đi, song kiên trì bởi tình yêu dành cho nhóm và tình cảm từ khán giả. Ca sĩ mong muốn duy trì Mắt Ngọc trở thành nhóm nhạc lâu đời nhất Việt Nam.
Hiện Thúy Nga sống ở TP HCM, vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trên các sân khấu lớn, nhỏ. Cô kín tiếng về đời tư, từng nói chưa muốn lập gia đình bởi đam mê ca hát.
Tháng 7 năm ngoái, các thành viên đời đầu hội tụ đông đủ ở TP HCM, dịp Duy Uyên về nước thăm gia đình. Theo Thúy Nga, bốn người đều mong muốn có một sản phẩm chung, đánh dấu sự hội ngộ nhưng lịch trình của Duy Uyên bận rộn nên chưa thể thực hiện.
Phiên bản gần nhất của Mắt Ngọc, gồm Thúy Nga, Yến Nhi, Ngọc Dung (từ trái qua), tuy nhiên Yến Nhi đã rời nhóm. Cô đổi nghệ danh Lix, tham gia nhóm nhạc Violixx ở tuổi 37, hoạt động cùng hai thành viên Gen Z.
Phương Linh
Ảnh: Fanpage nhân vật