Nhóm khủng bố ở Đăk Lăk bị xét xử trong 10 ngày

TAND tỉnh Đăk Lăk sẽ xét xử nhóm tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu khiến 9 người tử vong và nhiều người bị thương, từ ngày 16 đến 26/1.

Phía tòa cho biết, phiên xử sẽ diễn ra tại trại tạm giam các bị cáo, cơ quan báo chí theo dõi qua cầu truyền hình tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Lăk. Công tác an ninh sẽ được đảm bảo nghiêm ngặt.

Trước đó, Bộ Công an cho biết 92 người bị khởi tố về các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Liên quan đến vụ án, ít nhất 6 người khác đang bị truy nã.

Hàng trăm người thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm truy bắt các nghi phạm khủng bố hồi tháng 6/2023. Ảnh: Nguyễn Hằng

Vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) xảy ra rạng sáng 11/6/2023, do hai nhóm vũ trang thực hiện. Các nghi phạm sát hại Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 công an và 3 người dân; làm hai công an và nhiều người khác bị thương.

Quá trình điều tra, Y Thô Ayun (một trong những kẻ cầm đầu, có tên thường gọi là Ama Kzruh, trú tại Buôn Ayun, Xã Cư Pơng, huyện Krông Buk) khai đã tuyên truyền, kích động một số người dân ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk tham gia dùng súng tấn công hai trụ sở UBND xã. Bị can nói chỉ lôi kéo "những ai thấy tin tưởng", còn lại đa số người dân khác, anh ta không dám dụ dỗ, kích động.

Bộ Công an xác định đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có sự tiếp tay, chỉ đạo từ nước ngoài. Hành vi của nhóm bị can "rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng". Một số người khai đã nhận được chỉ đạo "nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết, cướp tài sản, súng đạn".

Cảnh sát đã thu 23 khẩu súng (quân dụng, súng hơi, súng tự chế), 2 quả lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kíp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, một nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, một bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án.

Trong các bị can có một người là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công. Một tháng sau, tại Hà Nội, đại sứ Marc Knapper khẳng định Mỹ phản đối vụ tấn công ở Đăk Lăk và sẽ phối hợp với Việt Nam để tìm ra kẻ đứng sau sự việc.

Hải Duyên