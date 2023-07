Mỹ cam kết phối hợp với Việt Nam điều tra vụ tấn công ở Đăk Lăk

Đại sứ Marc Knapper khẳng định Mỹ phản đối vụ tấn công ở Đăk Lăk và sẽ phối hợp với Việt Nam để tìm ra kẻ đứng sau sự việc.

"Tôi xin khẳng định rằng Mỹ không chấp nhận những gì đã xảy ra tại Đăk Lăk, cũng như phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình những người bị hại, đồng thời lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất với việc sử dụng bạo lực để đạt mục đích", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nói trong cuộc gặp báo chí tại Hà Nội ngày 24/7.

Phát biểu được ông Knapper đưa ra khi được đề nghị bình luận về vụ nhóm khủng bố tấn công và sát hại 9 người ở Đăk Lăk hồi giữa tháng 6.

Bộ Công an xác định vụ tấn công là hành vi "rất manh động, man rợ, liều lĩnh, mất nhân tính". Các nghi phạm khai "nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn". Trong các bị can có một người là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công.

Đại sứ Marc Knapper trong cuộc gặp báo chí tại Hà Nội ngày 24/7. Ảnh: Giang Huy

"Mỹ cũng sẵn sàng hợp tác với chính phủ Việt Nam bằng mọi cách cần thiết nhằm làm rõ sự việc và những kẻ đứng sau. Đây là thông điệp được chúng tôi phát đi rất rõ ràng, đặc biệt là khi có thông tin về tổ chức đặt trụ sở tại Mỹ", ông Knapper nói thêm.

Về hợp tác an ninh Việt - Mỹ, Đại sứ Knapper cho rằng hai nước đã thu được nhiều lợi ích sau 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, trong đó có hoạt động phối hợp ngày càng sâu rộng giữa Bộ Công an Việt Nam với Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA).

"Khi tôi tới đây năm 2004, hai nước có một số hình thức hợp tác thực thi pháp luật nhưng không nhiều. Gần 20 năm sau, Mỹ và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong hàng loạt lĩnh vực như phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, buôn người và buôn bán động vật hoang dã. Hai bên đã xây dựng được quan hệ tin cậy và chủ động trong hợp tác an ninh", ông Knapper đánh giá.

Đại sứ Mỹ cũng ca ngợi nhiều thành tựu hai nước đạt được trong 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương đạt gần 140 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, trong khi Mỹ cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

"Điều đáng chú ý là đầu tư từ Việt Nam vào Mỹ đang tăng lên, đây là điều gần như không tưởng cách đây nhiều năm", ông nói.

Hợp tác y tế và giáo dục cũng được coi là điểm sáng trong 10 năm qua, trong đó sự kiện nổi bật là Mỹ đặt văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tại Hà Nội. Văn phòng này được khai trương trong chuyến thăm Việt Nam của Phó tổng thống Kamala Harris hồi tháng 8/2021.

Việt Nam đang có hơn 30.000 học sinh, sinh viên học tại Mỹ, đứng thứ 5 trong số những quốc gia có nhiều du học sinh nhất tại nước này. Mỹ cũng tổ chức nhiều dự án giáo dục tại Việt Nam, trong đó có Đại học Fulbright và cử tình nguyện viên đến dạy tiếng Anh trong Chương trình Hòa bình (Peace Corps).

Một điểm sáng khác trong hợp tác song phương được ông đề cập là phối hợp giải quyết hậu quả chiến tranh, gồm xử lý bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại, hỗ trợ người tàn tật, khắc phục nhiễm độc dioxin và tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh.

"Điều này phản ánh hiểu biết chung của Mỹ và Việt Nam về tầm quan trọng của quan hệ này. Chúng tôi muốn Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Chúng tôi chia sẻ với Việt Nam những giá trị như tôn trọng thể chế chính trị, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hai bên cũng nỗ lực rất nhiều để thúc đẩy thịnh vượng cho người dân, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, bảo đảm Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương và Biển Đông rộng mở, tự do", ông nói.

Vũ Anh