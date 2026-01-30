Nhóm du khách nước ngoài bị đánh tới tấp ở Nha Trang

Khánh HòaVideo lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm du khách nước ngoài bị nhiều người cầm gậy, hung khí truy đuổi, đánh đập tại phường Nha Trang.

Ngày 30/1, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết công an địa phương đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip nhóm du khách nước ngoài ẩu đả với một số người Việt Nam có cầm hung khí. Trong đó, một người đàn ông nước ngoài xông đến đá một thanh niên nhưng hụt, té ngã. Ngay lập tức, nhóm thanh niên cầm gậy sắt lao vào đánh tới tấp khiến nam du khách và nhóm mình bỏ chạy.

Chạy một đoạn ngắn thì người đàn ông nước ngoài tiếp tục ngã, bị nhóm thanh niên đánh tới tấp. Một số du khách hô hoán, can ngăn, song bất thành.

Nhóm du khách nước ngoài ở Nha Trang bị truy đuổi, đánh tới tấp

Một tháng trước, tại Nha Trang cũng xảy ra vụ các nhân viên quán bar mâu thuẫn với nhóm khách nước ngoài. Một nhân viên cầm xẻng chạy tới đe dọa, người khác dùng ghế nhựa dọa đánh, khiến du khách bỏ chạy.

Đại diện quán bar cho biết đã gửi lời xin lỗi đến các du khách, đồng thời kiểm điểm, kỷ luật những người liên quan.

Nha Trang là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế với vịnh biển đẹp, bãi cát trắng, nước trong xanh và khí hậu ôn hòa. Năm 2025, địa phương đón khoảng 14,8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó 4,6 triệu khách quốc tế, tổng thu du lịch ước hơn 60.300 tỷ đồng.

Bùi Toàn