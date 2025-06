Nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn tiếp tục giảm sở hữu tại Novaland

Nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn vừa bán gần 18 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland về khoảng 37,5% - gần mức mất quyền phủ quyết.

Theo báo cáo kết quả giao dịch mới đây, NovaGroup đã bán gần 3,5 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland. So với mức đăng ký ban đầu, họ thực hiện khoảng 88% khối lượng do thay đổi kế hoạch. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này giảm về 17,194%.

Tương tự, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh công bố đã bán hơn 7,8 triệu cổ phiếu NVL. Bà cũng thay đổi kế hoạch nên chỉ thực hiện khoảng 93% khối lượng đăng ký. Sau giao dịch, bà còn nắm 0,397% vốn tại công ty.

NovaGroup, cổ đông lớn nhất của Novaland, là tổ chức mà ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL, đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 70% vốn. Còn bà Quỳnh là con ruột của ông Nhơn.

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Ảnh: NVL

Trước đó, ba cổ đông khác cùng liên quan ông Bùi Thành Nhơn cũng hoàn tất giao dịch đăng ký bán. Diamond Properties - doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - bán toàn bộ hơn 3,2 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Tỷ lệ sở hữu tại Novaland giảm về 8,483%.

Bà Cao Thị Ngọc Sương cũng bán hết 221.133 cổ phiếu đã đăng ký, giảm tỷ lệ nắm giữ về 2,591%. Ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai ông Nhơn - cũng giao dịch toàn bộ hơn 2,9 triệu cổ phiếu đã đăng ký, đưa tỷ lệ sở hữu về 3,862%.

Như vậy sau đợt này, nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn đã bán ra khoảng 17,6 triệu cổ phiếu. Hiện tại, họ đang nắm giữ hơn 731 triệu cổ phiếu NVL, tương đương tỷ lệ sở hữu khoảng 37,48%. Tỷ lệ này đang về gần mức mất quyền phủ quyết tại Novaland.

Trong một công ty cổ phần, nhóm cổ đông nào nắm từ 36% vốn sẽ có quyền phủ quyết các quyết định quan trọng của đại hội đồng cổ đông, vì không có cổ đông nào khác sở hữu 65% để thông qua. Điều này có nghĩa, nhóm cổ đông sở hữu 36% có thể ngăn chặn các quyết định mà họ không đồng ý, bảo vệ quyền lợi của mình và ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của công ty.

Trước đó, đại diện NVL cho biết các cổ đông lớn bán cổ phiếu "thể hiện tinh thần như đã cam kết trước đó là sẽ hỗ trợ tài chính khi cần thiết, nhằm giúp Novaland thanh toán các khoản nợ đến hạn và giúp công ty duy trì hoạt động liên tục".

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đang cải thiện tốt. Chốt phiên giao dịch 17/6, mã này tăng lên 15.450 đồng một đơn vị. Mức này đã cải thiện gần gấp đôi so với vùng giá thấp kỷ lục hồi đầu tháng 4 khi thị trường rơi vào cơn hoảng loạn chung.

Theo kế hoạch kinh doanh năm nay, NVL dự kiến lỗ thấp nhất 12 tỷ, cao nhất 688 tỷ đồng, tùy vào tiến độ gỡ vướng mắc pháp lý. Công ty đặt mục tiêu bàn giao 1.546 sản phẩm gồm Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet và các cụm dự án tại TP HCM.

Trong kế hoạch xử lý nợ vay công bố hồi giữa tháng 5, Novaland cho biết với tình hình tài chính hiện tại, nhất là khi công tác gỡ vướng pháp lý dự án chưa đạt kỳ vọng, làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu cũng như tiến độ giải ngân các khoản vay. Do đó, từ nay đến cuối năm 2026, doanh nghiệp này không sắp xếp được dòng tiền để thanh toán các khoản nợ.

Từ đầu năm đến nay, NVL đã chậm thanh toán hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu do chưa thu xếp được nguồn tiền. Họ cho biết đang tiếp tục đàm phán để thực hiện nhiều giải pháp tái cơ cấu. Đến hết quý I, tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 59.000 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cuối năm 2024 và gần 9% so với cuối năm 2022 - thời điểm trước tái cấu trúc.

Tất Đạt