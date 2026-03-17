Nhóm 'cò đất' làm khống hồ sơ mua nhà ở xã hội cho khách hàng

Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Nhung, 33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh; Trần Quang Bảo, 39 tuổi; Bùi Minh Yến, Dương Thị Quyên và Nguyễn Thị Diệu Thảo, cùng 37 tuổi, để điều tra tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài Nhung, các bị can còn lại đều là nhân viên môi giới bất động sản.

Công an tống đạt quyết định khởi tố với nhóm bị can làm giả hồ sơ nhà ở xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, dự án khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City tại xã Yên Trung và Tam Đa do Công ty CP Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhà ở xã hội bán cho các trường hợp đủ điều kiện được mua.

Trong quá trình môi giới bán căn hộ tại dự án này, các bị can khi gặp khách hàng không đủ điều kiện đã gợi ý để "xử lý hồ sơ". Họ đưa ra chi phí từ 4 đến 7 triệu đồng một bộ.

Sau đó, nhóm bị can này trực tiếp soạn thảo các giấy tờ, tài liệu khống như giấy xác nhận về trường hợp, điều kiện thu nhập, đơn xin xác nhận tiền lương. Họ còn thông đồng làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp các khách hàng từ không đủ điều kiện thành có.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước đang triển khai 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 701.000 căn, tương đương khoảng 70% mục tiêu của đề án phát triển 1 triệu căn. Riêng tháng 2 vừa qua, các địa phương đã khởi công thêm 28 dự án, quy mô khoảng 20.000 căn hộ.