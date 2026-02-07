Nhóm 'cá voi' có dấu hiệu tháo chạy khỏi Bitcoin

IBIT, quỹ ETF Bitcoin lớn nhất thế giới, ghi nhận hàng trăm triệu chứng chỉ quỹ được giao dịch, báo hiệu những "tay to" đang rút tiền khỏi thị trường.

Dữ liệu từ sàn Nasdaq cho thấy, quỹ ETF Bitcoin giao ngay của BlackRock, mã IBIT, đã lập một kỷ lục "điên cuồng" khi hơn 284 triệu chứng chỉ quỹ được giao dịch trong phiên 5/2. Con số này tương đương giá trị ẩn (notional value) vượt 10 tỷ USD. Giá trị ẩn thường được sử dụng để định giá tài sản cơ bản trong một giao dịch phái sinh, có thể là tổng giá trị của một vị thế, lượng giá trị mà một vị thế kiểm soát hoặc số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Để so sánh, khối lượng này đã vượt xa kỷ lục cũ 169,21 triệu chứng chỉ được thiết lập vào ngày 21/11/2025, cao hơn tới 169%. Cuối tháng 11 năm trước là giai đoạn Bitcoin (BTC) trượt dài sau khi lập đỉnh hồi đầu tháng 10/2025.

Khối lượng giao dịch kỷ lục xuất hiện trong bối cảnh giá IBIT lao dốc 13% xuống dưới 35 USD, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10/2024, nâng mức giảm từ đầu năm đến nay lên 27%. Trước đó, giá chứng chỉ quỹ từng đạt đỉnh 71,82 USD vào đầu tháng 10/2025.

Theo nền tảng nghiên cứu thị trường SoSoValue, trong phiên 5/2, quỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 175,33 triệu USD, chiếm khoảng 40% tổng mức rút ròng 434,11 triệu USD của 11 quỹ trong cùng ngày.

Đồng xu biểu trưng của Bitcoin được đặt trước một biểu đồ thị giá đang suy giảm. Ảnh: CNBC

IBIT hiện là quỹ Bitcoin niêm yết lớn nhất thế giới, nắm giữ 761.915 Bitcoin, tính đến cuối phiên 5/2. Quỹ này được thiết kế để phản ánh sát giá giao ngay của tiền số lớn nhất thị trường. Gần đây, giá Bitcoin đã suy yếu mạnh, có lúc rơi về gần 60.000 USD trong phiên 5/2. IBIT từ lâu được các định chế và tổ chức chính tài lớn hàng đầu thế giới ưa chuộng như một kênh đầu tư thay thế, giúp tiếp cận tiền số thông qua sản phẩm được quản lý và giám sát.

Sự kết hợp giữa khối lượng giao dịch kỷ lục và giá sụt mạnh thường được xem là dấu hiệu của giai đoạn từ bỏ (capitulation) - khi các nhà đầu tư dài hạn buông xuôi và chấp nhận bán ra với mức lỗ. Điều này thường đánh dấu cao trào bán tháo của thị trường giá xuống, đồng thời có thể mở ra một quá trình tạo đáy kéo dài và đầy khó khăn.

Diễn biến trên thị trường quyền chọn IBIT trong phiên 5/2 cũng phản ánh tâm lý tương tự. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích thị trường MarketChameleon, quyền chọn bán (put) kỳ hạn dài - công cụ phòng hộ cho kịch bản giảm giá - được giao dịch với mức phí cao kỷ lục, vượt quyền chọn mua (call). Sự chênh lệch mạnh về quyền chọn bán thường là dấu hiệu của nỗi sợ hãi cực độ trên thị trường.

Tuy nhiên, giá Bitcoin trong phiên hôm nay có xu hướng phục hồi. Tiền số lớn nhất thế giới sớm lấy lại mốc 70.000 USD một đơn vị ngay khi đồng hồ chuyển sang ngày 7/2 (giờ Việt Nam). Sau đó, Bitcoin có lúc tăng lên gần 71.700 USD, tức phục hồi khoảng 19% so với mức đáy 60.000 USD của phiên hôm qua. Tuy nhiên từ trưa đến nay, BTC lại điều chỉnh, hiện giao dịch quanh 68.000 USD.

Theo Paul Howard, Giám đốc công ty giao dịch tiền số Wincent, Bitcoin đã trở lại mức giá được thấy lần cuối cách đây 14 tháng. Ông nói khối lượng giao dịch BTC và ETH cũng đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm, thường báo hiệu cho một cú bật ngắn hạn.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)