Nhóm Bond chơi nhạc Lady Gaga ở Hà Nội

Tứ tấu đàn dây quốc tế Bond chơi các bản nhạc nổi tiếng của Lady Gaga như "Poker Face", "Bad Romance", ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 5/10.

Tiết mục xuất hiện trong phần cuối concert, thể hiện tinh thần dòng nhạc cổ điển giao thoa mà nhóm theo đuổi. Bốn cô gái chơi liên khúc gồm Alexandro, Born this Way, Poker Face, Bad Romance và Judas. Tiếng đàn phóng khoáng khiến các ca khúc pop nổi tiếng trở nên vừa quen vừa lạ, được nhiều khán giả cổ vũ.

Khán giả Ngọc Anh, 28 tuổi, Hà Nội, cho biết phần diễn khiến cô bất ngờ: "Qua tiếng violin và viola, các ca khúc của Lady Gaga vừa có nét sang trọng, cổ điển nhưng vẫn tươi mới".

Bond chơi liên khúc nhạc Lady Gaga.

Trong gần hai tiếng, bốn nghệ sĩ "chiêu đãi" khán giả Việt 20 bản nhạc quen thuộc như Viva, Shine, Betroot, Quixote. Nhóm khoe kỹ thuật với Summer và Winter của nhà soạn nhạc Italy Vivaldi. Hai bản nhạc thuộc tổ khúc Bốn mùa nổi tiếng, được nhiều dàn nhạc danh tiếng thế giới thể hiện. Đêm diễn kết thúc với Hungarian, bản nhạc có nhịp điệu samba lôi cuốn.

Nhóm Bond mặc áo dài Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bốn cô gái mặc áo dài trong phần mở màn, chơi nhạc trước màn hình LED chiếu hình tranh tố nữ, phong cảnh nhiều vùng miền Việt Nam. Xen giữa các tiết mục, nhóm nhạc giao lưu ngắn với khán giả. Họ tập nói "Xin chào", cho biết yêu tà áo dài và sẽ mang món quà về nước. Bốn cô gái bày tỏ hạnh phúc khi trở lại Hà Nội diễn và được người hâm mộ chào đón.

Ban tổ chức đầu tư âm thanh, ánh sáng chuẩn quốc tế phục vụ nhóm nhạc, thiết bị đắt nhất là bốn cây đèn giá 1,6 tỷ đồng. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam thiết kế sân khấu, ánh sáng.

Chương trình hút khoảng 4.000 khán giả trong nước và quốc tế. Tai Yang Chen, 35 tuổi, bay từ Đài Loan đến Hà Nội xem buổi diễn. Anh là thành viên câu lạc bộ hâm mộ nhóm nhạc Bond trên toàn thế giới. Tai Yang Chen nghe nhạc của nhóm từ nhỏ, được họ truyền cảm hứng học chơi violin.

Sharon Barrett, 31 tuổi, là người Anh, làm việc ở Trung Quốc. Cô cho biết là họ hàng với nghệ sĩ viola Elspeth Hanson của nhóm, nhưng đây là lần đầu được nghe Bond diễn trực tiếp.

Người hâm mộ xếp hàng chờ xin chữ ký nhóm nhạc sau đêm nhạc. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế Good Morning Việt Nam do báo Nhân Dân khởi xướng, dự kiến tổ chức thường niên. Trước đó, ban tổ chức công bố concert thu được hai tỷ đồng tiền bán vé, dùng ủng hộ nạn nhân bão Yagi.

Bond được mệnh danh "Spice Girls của dòng nhạc cổ điển", bán bốn triệu bản thu âm cũng như giành được 20 đĩa vàng (chứng nhận doanh số đĩa thu âm của Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Mỹ RIAA) ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhóm tứ tấu ra đời vào những năm 1990, dựa trên ý tưởng của hai chuyên gia Mike Batt và Mel Bush. Họ muốn xây dựng một ban nhạc với bốn nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng, trình diễn âm nhạc cổ điển giao thoa theo phong cách hiện đại, mới mẻ. Các bản nhạc của nhóm lồng ghép, đan xen nhiều chất liệu khác nhau, từ cổ điển, Latin, dân gian đến Jazz, Rock, Pop, Electro. Nhiều đoạn nhạc của Bond, nhất là bài Victory, thường xuyên được sử dụng ở các lễ kỷ niệm, trao giải, trên toàn thế giới.

Ông Lê Quốc Minh (trái) - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình và ông Nguyễn Thùy Dương (phải) - nhà sản xuất concert - bên bốn thành viên nhóm Bond. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Các thành viên của Bond đều từng là sinh viên ưu tú trong các trường nghệ thuật danh tiếng của Anh và Australia. Tania - nghệ sĩ violin chính - nhận nhiều giải thưởng hàn lâm về âm nhạc và đang trình diễn cho các dàn hợp xướng nổi danh của London, Sydney. Eos - violin thứ - vừa chơi nhạc vừa sáng tác nhiều thể loại. Cô là người làm nhạc cho series phim Sherlock và hướng dẫn diễn viên Benedict Cumberbatch chơi violin. Cô gái mang dòng máu châu Á chơi cello có tên Gay-yee, là người đồng sáng lập nhóm. Thành viên cuối cùng là Haylie, chơi violin.

Cả bốn thành viên của Bond đều từng hoặc đang cộng tác với các nghệ sĩ nổi tiếng như Paul McCartney, Sting, Bryan Adams, Spice Girls hay Leona Lewis.

24 năm hoạt động nghệ thuật, Bond để lại dấu ấn qua nhiều chuyến lưu diễn. Họ chơi đàn ở nhiều địa danh nổi tiếng như trước Kim tự tháp Giza, phố Wall, quảng trường Thời đại ở New York hay nhà hát Royal Albert Hall ở London. Ban nhạc được mời biểu diễn ca khúc I Am the Walrus tại lễ bế mạc Olympic London 2012.

