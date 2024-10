Concert nhóm Bond góp hai tỷ đồng làm từ thiện

Ban tổ chức concert nhóm nhạc Bond ở Hà Nội cho biết chương trình thu hai tỷ đồng tiền bán vé, dùng ủng hộ nạn nhân bão Yagi.

Con số được ban tổ chức công bố trong họp báo chiều 4/10, một ngày trước khi show diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Có mặt tại sự kiện, các thành viên nhóm Bond rưng rưng khi xem phóng sự về mức độ tàn phá của cơn bão. Họ nói: "Chúng tôi đã nắm được tin tức khi ở Anh, nhưng khi đến Việt Nam và nhìn lại những hình ảnh này, cả nhóm đều xúc động. Không từ ngữ nào có thể mô tả nỗi đau của những nạn nhân. Chúng tôi vui và tự hào khi tiền bán vé được dùng vào mục đích thiện nguyện".

Concert mở bán vé từ cuối tháng 9, với 10 hạng mức từ một triệu đến tám triệu đồng. Quy mô địa điểm diễn khoảng 4.000 chỗ.

Chương trình mang tên Bond Live In Vietnam, giới thiệu hơn 20 bản nhạc làm nên tên tuổi nhóm, trong đó có Victory, Viva, Wintersun, Samba. Bốn nghệ sĩ sẽ mặc áo dài trong sự kiện. Sau buổi diễn, họ có lịch quay một MV quảng bá du lịch Việt, trước khi trở về Anh ngày 8/10.

Lần thứ ba đến Việt Nam, Bond cho biết muốn ăn phở, bánh mì - hai món bình dân của người Việt, nhiều lần đứng đầu trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế và có tên trong từ điển tiếng Anh Oxford. Nhóm cũng tặng ban tổ chức món quà là chiếc violin có chữ ký bốn thành viên.

Ông Lê Quốc Minh (thứ ba từ trái sang) - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình và ông Nguyễn Thùy Dương (phải) - nhà sản xuất concert - bên bốn thành viên nhóm Bond. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế Good Morning Việt Nam do báo Nhân Dân khởi xướng, dự kiến tổ chức thường niên.

Ông Lê Quốc Minh cho biết Good Morning Việt Nam là dự án dài hơi, nhằm lan tỏa nét đẹp giao lưu văn hóa của nghệ sĩ trong và ngoài nước, song hành mục đích thiện nguyện. Năm ngoái, ban tổ chức mời huyền thoại saxophone Kenny G đến biểu diễn.

Nhóm nhạc Bond gắn với phong cách gợi cảm, mạnh mẽ trên sân khấu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bond đến Việt Nam lần đầu tháng 10/2015, trong lễ hội âm nhạc Gió Mùa Monsoon Music Festival. Nhóm trở lại lần thứ hai nửa năm sau, trong đêm nhạc kết hợp nhiều nghệ sĩ Việt ở Hà Nội.

Họ được mệnh danh "Spice Girls của dòng nhạc cổ điển", bán bốn triệu bản thu âm cũng như giành được 20 đĩa vàng (chứng nhận doanh số đĩa thu âm của Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Mỹ RIAA) ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhóm tứ tấu ra đời vào những năm 1990, dựa trên ý tưởng của hai chuyên gia Mike Batt và Mel Bush. Họ muốn xây dựng một ban nhạc với bốn nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng, trình diễn âm nhạc cổ điển giao thoa theo phong cách hiện đại, mới mẻ. Các bản nhạc của nhóm lồng ghép, đan xen nhiều chất liệu khác nhau, từ cổ điển, Latin, dân gian đến Jazz, Rock, Pop, Electro. Nhiều đoạn nhạc của Bond, nhất là bài Victory, thường xuyên được sử dụng ở các lễ kỷ niệm, trao giải, trên toàn thế giới.

Nhóm nhạc Bond diễn Victory Bond chơi bài "Victory" ở Royal Albert Hall năm 2001. Video: Bond

Các thành viên của Bond đều từng là sinh viên ưu tú trong các trường nghệ thuật danh tiếng của Anh và Australia. Tania - nghệ sĩ violin chính - nhận nhiều giải thưởng hàn lâm về âm nhạc và đang trình diễn cho các dàn hợp xướng nổi danh của London, Sydney. Eos - violin thứ - vừa chơi nhạc vừa sáng tác nhiều thể loại. Cô là người làm nhạc cho series phim Sherlock và hướng dẫn diễn viên Benedict Cumberbatch chơi violin. Cô gái mang dòng máu châu Á chơi cello có tên Gay-yee, là người đồng sáng lập nhóm. Thành viên cuối cùng là Haylie, chơi violin.

Cả bốn thành viên của Bond đều từng hoặc đang cộng tác với các nghệ sĩ nổi tiếng như Paul McCartney, Sting, Bryan Adams, Spice Girls hay Leona Lewis.

24 năm hoạt động nghệ thuật, Bond để lại dấu ấn qua nhiều chuyến lưu diễn. Họ chơi đàn ở nhiều địa danh nổi tiếng như trước Kim tự tháp Giza, phố Wall, quảng trường Thời đại ở New York hay nhà hát Royal Albert Hall ở London. Ban nhạc được mời biểu diễn ca khúc I Am the Walrus tại lễ bế mạc Olympic London 2012.

Hà Thu