Nhóm bạn IT 'săn thưởng' bằng phần mềm ghi hình vi phạm giao thông

Sáng 4/1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết cơ quan liên quan sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực thi để có cơ chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin và tiêu chí xét chi trả cho từng nội dung. "Thông tin về việc cá nhân được nhận tiền thưởng từ cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên mạng xã hội thời gian gần đây là không chính xác", đại diện Cục CSGT nói. Theo Nghị định 176/2024 về quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1, Bộ Công an được chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông với mức không quá 10% số tiền xử phạt và tối đa 5 triệu đồng cho mỗi vụ việc.