Nhóm A1: 'Chúng tôi mong chờ hát loạt hit trước khán giả Việt'

Nhóm nhạc A1 cho biết mong đến ngày đứng trước khán giả Việt, thể hiện lại loạt hit đình đám một thời như "Like a Rose", "Learn to Fly".

A1 sẽ biểu diễn trong sự kiện HAY Glamping Music Festival tại Hà Nội vào ngày 6/8. Trong cuộc phỏng vấn online với VnExpress, các thành viên nói về việc chuẩn bị cho sự kiện và chuyện làm nghề hiện tại.

Các thành viên A1: Mark Read, Ben Adams, Christian Ingebrigtsen và Paul Marazzi (từ trái qua). Nhóm thành lập năm 1998, gồm bốn thành viên người Anh và Na Uy. Chỉ vài năm hoạt động, các chàng trai đã vươn khỏi châu Âu qua các nhạc phẩm "Every Time", "Take On Me", "Like A Rose"... Ảnh: Ha-halden

- Điều gì khiến các bạn háo hức nhất khi đến Việt Nam?

- Chúng tôi đã biết Việt Nam từ lâu và luôn muốn có cơ hội đến thăm. Các thành viên đều hy vọng được tham quan địa điểm du lịch nổi tiếng và thưởng thức những món ăn tuyệt vời nhất. Nhiếp ảnh gia trong đám cưới của Ben Adams là một phụ nữ gốc Việt hiện làm việc ở Na Uy. Ben đã nhờ cô ấy gợi ý những điều phải làm khi đến đây. Mark Read muốn thử ẩm thực, nhất là những món cay. Một người bạn từng giới thiệu với anh ấy về món côn trùng chiên giòn. Còn Christian Ingebrigtsen háo hức được thưởng thức các loại bia địa phương.

- Nhóm sẽ mang tới điều gì cho khán giả?

- Chúng tôi dự định diện những bộ trang phục đẹp nhất và chắc chắn các thành viên sẽ trông rất điển trai. Tất cả có lẽ phải đi cắt tóc, cạo râu trước khi sang (cười). A1 muốn gửi tới các bạn những bản hit nổi tiếng nhất như Like a Rose, Everytime, Learn to Fly... Nhóm cũng diễn những bản nhạc sôi động như Ready or Not hay Caught in the Middle.

Một số ca khúc của A1 không thịnh hành tại châu Âu nhưng nổi tiếng ở Đông Nam Á. Chúng tôi thích biểu diễn những bài hát đó. Nhiều bài thậm chí không được hát trong nhiều năm vì khán giả ở châu Âu chưa từng biết đến chúng. Trong một lần đến Thái Lan, một tiếng trước giờ diễn, ban tổ chức yêu cầu nhóm hát If You Were My Girl và nói đó là ca khúc nổi tiếng nhất của A1 ở đó. Chúng tôi mới chỉ hát bài đó đúng một lần trong phòng thu và phát hành theo dạng B-side (ca khúc phụ đi kèm đĩa đơn). Christian Ingebrigtsen sáng tác nhưng cũng không thể nhớ nổi lời. Anh ấy phải ngồi ở cánh gà và học lại. Khi lên sân khấu, Chris cũng chỉ hát được hai câu và không thể tiếp tục. Anh ấy làm điều mà mọi ca sĩ làm khi quên lời là đưa micro xuống khán giả. Cả sân vận động hát vang toàn bộ phần còn lại. Chúng tôi cảm thấy nổi da gà trong khoảnh khắc đó.

A1 tái hợp sau 20 năm MV "Like A Rose". Video: A1 Youtube

- Nhóm gặp áp lực gì khi quay trở lại hoạt động?

- A1 tái hợp sau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình. Sau đó, bốn thành viên quyết định trở lại hát cùng nhau. Chúng tôi gặp ít áp lực hơn so với trước đây. Trong các tour diễn, khán giả muốn nghe những bản hit cũ thay vì sáng tác mới. Không ai kỳ vọng chúng tôi tiếp tục cho ra đời những bản hit.

Nhóm cũng tận hưởng cảm giác được đứng trên sân khấu hơn xưa. Chúng tôi hiện có hãng đĩa riêng và không còn phải chịu áp lực từ công ty quản lý. Các thành viên hiện làm mọi thứ để thỏa mãn tình yêu âm nhạc. Chúng tôi may mắn vì vẫn còn nhiều người hâm mộ khắp thế giới, nhất là những nơi A1 chưa có cơ hội đến biểu diễn 20 năm trước như Việt Nam. Nhóm hiện rất bận rộn, đi lưu diễn tại nhiều nơi.

- Trong các sáng tác cũ của nhóm, các bạn thích nhất ca khúc nào?

- Các ca khúc được tất cả thành viên yêu thích là The Things We Never Did, Like a Rose hay Caught in the Middle. Có lẽ, Caught in the Middle là bài được cả nhóm ưa chuộng nhất. Nó là một bài hát vui tươi, giàu năng lượng để biểu diễn và được nhiều khán giả trên thế giới biết đến. Một điều may mắn là chúng tôi chưa cảm thấy chán những sáng tác cũ của mình.

- Nhóm cảm thấy thị trường âm nhạc hiện nay thay đổi thế nào so với 20 năm trước, với sự xuất hiện của các mạng xã hội như TikTok?

- Mọi thứ đang diễn ra với nhịp độ nhanh hơn. Chúng tôi đang cố hiểu xem các mạng xã hội hoạt động thế nào. Các thành viên của A1 có sử dụng TikTok nhưng không cập nhật thường xuyên. Một kế hoạch trong năm mới của chúng tôi là học cách giới trẻ sử dụng các nền tảng này để phát hành nhạc. A1 từng hoạt động trong thời kỳ của những chiếc CD và băng cassette. Trong lĩnh vực mạng xã hội, chúng tôi như người tối cổ. Tuy nhiên, cả nhóm đều đang cố gắng để tìm hiểu.

- Các bạn nghĩ sao khi trước ý kiến cho rằng đã qua thời thịnh hành của boy band?

- Các boy band vẫn xuất hiện và trở nên nổi tiếng. Nhiều năm trước, một số boy band mang tiếng xấu vì được thành lập chỉ dựa trên vẻ bề ngoài, không bởi tài năng âm nhạc. Tuy nhiên, tôi thấy tình trạng đó đã không còn nữa. Chúng ta có thể thấy nhiều nhóm nhạc nam Hàn Quốc hiện nay đạt được thành công. Các thành viên của họ đều có cơ hội tỏa sáng. Một số là những rapper, giọng ca tài năng. Một ví dụ đơn giản khác là One Direction. Họ mới xuất hiện cách đây không lâu và là một trong những boy band thành công nhất thế giới.

Các thành viên nhóm nhạc A1 thời trẻ: Mark Read, Christian Ingebrigtsen, Paul Marazzi và Ben Adams (từ trái qua). Ảnh: A1 Fanpage

- Bên cạnh các tour lưu diễn, A1 có dự định gì trong tương lai?

- Chúng tôi vẫn thường xuyên tung ra những ca khúc mới. Gần đây, nhóm ra mắt đĩa đơn Armour và được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Chúng tôi phát hành ca khúc mới để thỏa mãn tình yêu âm nhạc và hy vọng khán giả yêu chúng.

Chúng tôi sáng tác rất nhiều và đang chọn những bài hay nhất để tạo thành album. Tuy nhiên, nhóm chưa nghĩ ra tên hay có kế hoạch phát hành cụ thể. Chúng tôi có lẽ sẽ gọi nó là The A Game. Album hứa hẹn là một trong những sản phẩm âm nhạc hay nhất của A1. Tuy nhiên, người hâm mộ cũ có thể cần một khoảng thời gian để yêu thích những sáng tác mới này.

Đạt Phan