Nhồi máu cơ tim tuổi 33

Quảng NinhĐang lao động, người đàn ông 33 tuổi vốn khỏe mạnh thì lên cơn đau ngực dữ dội, khó thở, khi vào viện được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Ngày 22/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả cho biết bệnh nhân nhập viện với tình trạng khó thở tăng dần, điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh điển hình của nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Bệnh nhân được xử trí cấp cứu ban đầu bằng thuốc kháng kết tập tiểu cầu (aspirin, clopidogrel)..., sau đó chuyển tuyến cấp cứu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị và can thiệp chuyên sâu.

Kết quả chụp động mạch vành qua da phát hiện tổn thương nặng, tắc hoàn toàn đoạn hai động mạch vành phải. Kíp can thiệp đặt một stent thành công, tái thông dòng chảy mạch vành.

Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định đỡ đau ngực. Trước đó, anh không mắc bệnh nền, kíp bác sĩ tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân.

Ảnh chụp tắc động mạch vành qua da. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Hiệp hội tim mạch Mỹ, tỷ lệ mắc nhồi máu cơ tim cấp ở người bệnh trẻ, dưới 45 tuổi, tăng dần theo thời gian, hiện chiếm 6-10% tổng số người bệnh nhồi máu cơ tim cấp. Đây là nguyên nhân quan trọng gây bệnh và tử vong ở người trẻ tuổi trên toàn thế giới.

Bên cạnh yếu tố bẩm sinh, bệnh lý nền, nguyên nhân chủ yếu gây nhồi máu cơ tim ở người trẻ là do lối sống, bao gồm thừa cân, ít vận động, stress, lạm dụng thuốc lá, rượu bia... Nhóm này thường chủ quan, cho rằng mình còn trẻ, không thể mắc bệnh người già. Chỉ đến khi đau ngực dữ dội, nhập viện mới biết nhồi máu cơ tim. Nhiều trường hợp khi nhập viện đã hoại tử cơ tim, suy tim hoặc đột tử.

Như các bệnh nhân trên có thói quen hút thuốc lá tần suất dày đặc trong thời gian dài, là yếu tố nguy cơ dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Hút thuốc lá lâu năm sẽ gây ra bệnh lý xơ vữa mạch mãn tính với tất cả các mạch máu trong cơ thể. Các mảng xơ vữa dần dần sẽ gây hẹp mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim, nhồi máu não cấp.

Các yếu tố khác như huyết áp cao, đường máu cao, tiền sử gia đình... làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Nếu không kiểm soát tốt, tình trạng rối loạn mỡ máu sẽ gây nên xơ vữa động mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tắc động mạch chi dưới. Theo ghi nhận từ các bệnh viện, tỷ lệ mắc tăng huyết áp và đái tháo đường có chiều hướng tăng nhanh trong 10 năm qua, là nguyên nhân quan trọng khiến bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa.

Triệu chứng bệnh gồm đau tức ngực dữ dội, kéo dài trên 20 phút, có thể lan ra tay trái, hàm, lưng; khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn; choáng, ngất, hồi hộp trống ngực. Ở người trẻ, triệu chứng đôi khi không điển hình dễ nhầm với đau dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, hay cơn lo âu.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ, duy trì cân nặng khỏe mạnh. Hạn chế uống rượu, bỏ hút thuốc; ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt; không tiêu thụ thức ăn nhanh, nhiều chất béo công nghiệp, đồ chiên rán xào; hoạt động thể dục hàng ngày. Từ 40 tuổi trở lên, bạn nên đi khám tầm soát với siêu âm tim, điện tâm đồ, kiểm tra các chỉ số như mỡ máu, đường huyết, huyết áp.

Thúy Quỳnh