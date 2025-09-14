Nhồi máu cơ tim 'núp bóng' triệu chứng bệnh dạ dày

Hà NộiNgười đàn ông 53 tuổi đau bụng thượng vị đến viện nội soi dạ dày, bác sĩ khám nhận thấy dấu hiệu bất thường nên tư vấn người bệnh kiểm tra tim mạch.

Ngày 14/9, BSCKII. Nguyễn Quang Minh, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, cho hay ban đầu bệnh nhân muốn nội soi dạ dày, song bác sĩ khám nhận thấy các dấu hiệu bất thường không điển hình cho bệnh lý dạ dày. Cụ thể, cơn đau thượng vị xuất hiện khi gắng sức như leo cầu thang, giảm khi nghỉ ngơi, bệnh nhân đang sử dụng thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp.

Thay vì nội soi dạ dày, bệnh nhân được đo điện tâm đồ bình thường nhưng xét nghiệm Troponin T hs cho thấy tăng rất cao, ở mức 1425 ng/mL (ngưỡng bình thường dưới 14 ng/mL). Đây là dấu ấn sinh học đặc hiệu giúp chẩn đoán tổn thương cơ tim cấp.

Kết quả, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim không ST chênh, được can thiệp mạch vành đặt một stent. Sau hai ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ Minh cảnh báo không phải lúc nào nhồi máu cơ tim cũng biểu hiện điển hình bằng cơn đau thắt ngực và khó thở. Ngoài hai dấu hiệu này, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác tức nặng ngực; đau vùng ngực, lưng, hàm, cánh tay hoặc vùng thượng vị; mệt mỏi bất thường; đổ mồ hôi lạnh; buồn nôn, nôn; choáng váng hay chóng mặt đột ngột, nhịp tim nhanh...

Các triệu chứng có thể thoáng qua, mơ hồ nên người bệnh cần cảnh giác. Nếu xuất hiện bất kỳ biểu hiện bất thường nào như trên, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Giờ vàng trong điều trị nhồi máu cơ tim là 1-2 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Bác sĩ khuyến cáo người trên 50 tuổi cần kiểm tra tim mạch định kỳ nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Lê Nga