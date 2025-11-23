Nhịp tim người lớn phổ biến trong khoảng 60-100 bpm, tùy theo tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Arrhythmia (rối loạn nhịp tim) là tình trạng nhịp đập không đều, quá nhanh hoặc quá chậm. Phần lớn các trường hợp lành tính, xuất hiện khi căng thẳng hay lo âu. Tuy nhiên, một số có thể gây chóng mặt, ngất xỉu, thậm chí dẫn đến suy tim nếu không được phát hiện sớm.

Việc kiểm tra nhịp đập thường xuyên, nhất là tại nhà, giúp nhận diện kịp thời các bất thường và hỗ trợ phòng ngừa bệnh lý tim mạch.

Nhịp tim bao nhiêu là bình thường?

Nhịp tim là số lần tim co bóp trong một phút ở trạng thái nghỉ, phổ biến trong khoảng 60-100 bpm (từ viết tắt của "Beats Per Minute" - nhịp mỗi phút), tùy theo tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, nhịp dưới 60 bpm thường là dấu hiệu của một trái tim khỏe, đặc biệt ở người tập luyện thể thao. Nhịp nghỉ càng thấp, hiệu quả hoạt động của tim càng tốt.

Một người có nhịp tim 131 giảm về 90 sau khi tập luyện. Ảnh: Nhật Vi

Cách tự kiểm tra nhịp tim

Hiện nay, đồng hồ thông minh và các thiết bị đeo hỗ trợ theo dõi sức khỏe khá phổ biến, đo nhịp tim liên tục. Nếu không có, bạn có thể tự đo bằng cách đặt hai ngón tay lên mặt trong cổ tay hoặc cạnh cổ, cảm nhận mạch đập và đếm trong 30 giây.

Khi đo, chú ý xem nhịp đập có đều hay không, có khoảng nghỉ bất thường hoặc lỡ nhịp nào không. Những dấu hiệu này thường liên quan đến rối loạn nhịp, cần theo dõi kỹ hơn.

Dấu hiệu nhịp tim bất thường

Khi ghi lại nhịp đập, hãy chú ý đến các nhịp ngoại tâm thu, nhịp lỡ hay những khoảng ngắt bất thường. Chúng gây cảm giác rung nhẹ ở ngực. Đây có thể là biểu hiện của co thắt nhĩ sớm, ngoại tâm thu thất. Dù đôi khi vô hại, những rối loạn này cũng dễ dẫn đến bệnh tim mạch nếu xuất hiện thường xuyên.

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Những triệu chứng như đau thắt ngực, khó thở, choáng váng, ngất xỉu hay tim đập quá nhanh hoặc quá chậm đều liên quan đến các bệnh nguy hiểm, gồm nhồi máu cơ tim. Người bị tăng huyết áp hay béo phì cần đặt biệt chú ý. Ngay cả khi triệu chứng nhẹ nhưng kéo dài, cũng nên thăm khám để được đo điện tâm đồ (ECG) và chẩn đoán sớm.

Thay đổi lối sống để bảo vệ tim mạch

Ngoài thăm khám định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh góp phần cải thiện sức khỏe tim. Các bác sĩ khuyến cáo tập thể dục tối thiểu 150 phút mỗi tuần, kết hợp cardio và bài tập kháng lực.

Về dinh dưỡng, nên giảm muối, chất béo chuyển hóa và thực phẩm chế biến sẵn. Tăng cường rau xanh, trái cây, các loại đậu, hạt và nguồn đạm lành mạnh như đậu phụ, phô mai tươi, trứng, thịt nạc.

Hạn chế sử dụng cà phê, rượu và các chất kích thích. Người hút thuốc được khuyên cai thuốc càng sớm càng tốt, bởi không có mức nicotine nào an toàn. Kiểm soát cân nặng cũng góp phần giữ huyết áp ổn định.

Công nghệ hỗ trợ theo dõi sức khỏe tim

Bên cạnh phương pháp đo truyền thống, các thiết bị điện tử và ứng dụng sức khỏe trên điện thoại có khả năng ghi lại nhịp tim, thậm chí theo dõi điện tâm đồ. Khi sử dụng đúng cách, chúng giúp phát hiện sớm nhiều bất thường, hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng tim mạch ngay tại nhà.

Hương Giang (Theo Times of India)