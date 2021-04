Nhịp sống ở xã đảo duy nhất của TP HCM

Theo UBND TP HCM, từ đặc điểm vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội, xã đảo Thạnh An có thể xem là vùng đặc biệt khó khăn của thành phố. Xã có địa bàn trũng thấp, thường xuyên bị ngập do triều, mật độ dân cư cao với trên 5% dân cư thuộc diện hộ nghèo. Đây là nơi thường xuyên chịu nhiều thiệt hại do mưa bão, áp thấp nhiệt đới và triều cường, khó có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.