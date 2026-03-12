Nhìn thấy chữ nhưng không đọc được - dấu hiệu đột quỵ nguy hiểm

Người đàn ông 60 tuổi ở Đài Loan đột ngột mất khả năng đọc hiểu dù thị lực và giao tiếp vẫn bình thường, dấu hiệu cảnh báo dạng đột quỵ thùy chẩm nguy hiểm vốn dễ bị nhầm lẫn với tâm thần.

Trong một bài chia sẻ trên Facebook hồi cuối tháng 2, bác sĩ Huang Xuan chia sẻ trên trang cá nhân về một trường hợp lâm sàng đặc biệt liên quan nam bệnh nhân 60 tuổi, vốn là lãnh đạo cấp cao của một doanh nghiệp. Người này nhập viện trong tình trạng cấp cứu với triệu chứng kỳ lạ khi nhìn thấy rõ các dòng tin nhắn trên LINE, email và văn bản nhưng lại không thể đọc hiểu nội dung của chúng.

Dù rơi vào tình trạng mất khả năng đọc, bệnh nhân vẫn giao tiếp lưu loát, khuôn mặt không bị biến dạng hay run rẩy, những dấu hiệu điển hình thường thấy ở người bị tai biến. Bác sĩ Huang cho biết người đàn ông liên tục lặp lại mô tả về tình trạng của mình vì lo ngại bác sĩ sẽ lầm tưởng ông gặp vấn đề về tâm thần. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) não bộ sau đó đã xác nhận bệnh nhân không nói dối. Ông thực tế đã bị đột quỵ do xuất huyết thùy chẩm trái (vỏ não thị giác).

Ảnh minh họa: CDC

Bác sĩ Huang giải thích thùy chẩm trái đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát thị giác. Khối máu tụ phá hủy vùng này, cắt đứt chuỗi kết nối giữa trung tâm thị giác và ngôn ngữ, trực tiếp gây ra hội chứng "mù chữ thuần túy". Bệnh nhân nhìn thấy văn bản nhưng não bộ thất bại trong việc giải mã ý nghĩa. Y văn xếp trường hợp này vào nhóm đột quỵ tuần hoàn não sau, chiếm tỷ lệ 10-20% tổng số ca tai biến. Việc thiếu vắng các triệu chứng điển hình như méo mặt hay yếu liệt tay chân khiến người bệnh dễ nảy sinh tâm lý chủ quan.

Chuyên gia y tế cảnh báo cộng đồng không áp dụng máy móc quy tắc nhận diện tai biến truyền thống (FAST - méo mặt, yếu tay, khó nói) cho mọi trường hợp. Đôi khi, biến cố mạch máu não chỉ khởi phát bằng việc người bệnh đột ngột mất khả năng đọc một tin nhắn quen thuộc. Mọi người cần đến bệnh viện ngay lập tức khi bản thân hoặc người nhà gặp tình trạng "thấy chữ nhưng không hiểu ý nghĩa" nhằm giúp bác sĩ can thiệp mạch máu não kịp thời. Việc trì hoãn điều trị tạo cơ hội cho khối máu tụ lan rộng, làm tăng áp lực nội sọ, đe dọa tính mạng hoặc để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn.

Bình Minh (Theo Business Today)