Nhịn ăn trưa để tiết kiệm

Chi phí ăn trưa tăng vọt khiến nhiều người Mỹ, đặc biệt nhóm người trẻ và trung niên phải bỏ bữa để tiết kiệm, bất chấp cảnh báo về sức khỏe và năng suất.

Khảo sát trực tuyến của nền tảng công nghệ thực phẩm ezCater tại Mỹ tháng 6/2025 với 1.000 nhân viên toàn thời gian cho thấy, mỗi người chi trung bình 34,82 USD mỗi tuần cho bữa trưa ngoài văn phòng, tăng 26% so với năm ngoái.

Theo nhóm nghiên cứu, lạm phát đẩy giá thực phẩm lên cao khiến nhiều nhân viên, nhất là thế hệ Millennials (sinh 1981-1996) và Gen Z (sinh 1997-2012), đến chỗ phải bỏ bữa hoàn toàn.

Báo cáo mới công bố của tập đoàn tài chính Goldman Sachs cho thấy không chỉ người thu nhập thấp mà cả nhóm người Mỹ thu nhập cao cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Khoảng 41% người kiếm 300.000-500.000 USD và 40% người trên 500.000 USD mỗi năm cho biết "gần như không còn tiền ngay sau khi nhận lương".

Tình trạng bỏ bữa gây ra nhiều hệ lụy. Theo báo cáo, 43% nhân viên cho biết mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành nhiệm vụ khi đói, 38% thừa nhận đã nói chuyện cộc lốc với đồng nghiệp và 25% ngại giao tiếp với bạn bè.

Ông Robert Kaskel, Phó chủ tịch Nhân sự tại ezCater, kết luận: "Những nhân viên cáu kỉnh vì đói không tốt cho doanh nghiệp".

Nhiều người Mỹ bỏ ăn trưa để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Ảnh minh họa: Africa Studio

Báo cáo của ezCater cũng chỉ ra, nhân viên trẻ (sinh năm 1981-2012) vừa dễ bỏ bữa trưa vì tiền, vừa cảm thấy tội lỗi khi nghỉ ngơi. Nhân viên Gen Z thường tin rằng sếp sẽ "cau mày" (không hài lòng) nếu họ nghỉ giải lao.

"Kết hợp cảm giác tội lỗi này với xu hướng bỏ bữa để tăng năng suất ngắn hạn, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang phải đối mặt với vấn đề kép về hiệu suất và kiệt sức (burnout)", ông Kaskel cảnh báo.

Ngược lại, một nghiên cứu năm 2021 trên Tạp chí Nghiên cứu Dược phẩm Quốc tế cho thấy, nghỉ trưa đều đặn một tiếng giúp ngăn ngừa tình trạng vắng mặt, đồng thời cải thiện sự hài lòng và thái độ làm việc của nhân viên.

Trong văn hóa làm việc "cật lực" (hardcore) hiện nay, bỏ bữa trưa có vẻ là giải pháp tức thời cho hiệu suất. Tuy nhiên, một đội ngũ nhân viên cạn kiệt năng lượng không thể duy trì năng suất lâu dài. Bữa trưa có thể đang trở thành một thứ xa xỉ, nhưng không thể đánh mất ở làm việc.

Minh Phương (Theo Business Insider)