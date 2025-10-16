Nghịch lý người Mỹ lương cao vẫn 'tiền về là hết'

Nhiều người Mỹ thu nhập trên 500.000 USD mỗi năm vẫn phải chật vật chi tiêu, khi lạm phát lối sống khiến họ chi tiêu vượt quá khả năng.

Báo cáo mới công bố của tập đoàn tài chính Goldman Sachs cho thấy không chỉ người thu nhập thấp mà cả nhóm người Mỹ thu nhập cao cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Khoảng 41% người kiếm 300.000-500.000 USD và 40% người trên 500.000 USD mỗi năm cho biết "gần như không còn tiền ngay sau khi nhận lương".

Trong khi đó, nhóm thu nhập thấp hơn lại kiểm soát chi tiêu khá tốt. Khoảng 16% người kiếm 200.000-300.000 USD gặp tình trạng "lương về là hết". 25% của nhóm thu nhập khá (100.000-200.000 USD) và 36% nhóm thu nhập trung bình (50.000-100.000 USD) cũng rơi vào tình trạng này. Với nhóm thu nhập thấp (dưới 50.000 USD), khoảng 57% cho biết họ chỉ vừa đủ sống, không dư để tiết kiệm.

John Miller, 42 tuổi, giám đốc điều hành một công ty công nghệ ở New York, có thu nhập 250.000 USD mỗi năm nhưng vẫn không thể tiết kiệm.

Mỗi tháng, anh chi 5.000 USD cho căn hộ ở Manhattan, thêm 8.000 USD học phí trường tư cho hai con chưa kể các chi phí khác như sinh hoạt, bảo hiểm và hóa đơn. Từ tháng 8 đến nay, gia đình anh tự nấu ăn thay vì ra nhà hàng, hủy các gói đăng ký giải trí và phòng gym, đồng thời hoãn kế hoạch mua nhà vì không đủ tiền đặt cọc. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải tiết kiệm đến mức này", anh nói.

Tương tự, Emily Rodriguez, 35 tuổi, luật sư tại Los Angeles, kiếm 400.000 USD mỗi năm nhưng vẫn chịu áp lực tài chính do phải duy trì lối sống sang trọng.

Gần đây, cô nhận ra dù thu nhập cao nhưng gần như không còn tiền sau mỗi kỳ lương. Các khoản chi cho nhà, xe và học phí của con cái khiến tài khoản nhanh chóng trống rỗng.

"Nó buộc tôi phải nhìn lại xem mình thực sự cần gì và có thể bớt gì", cô nói. Emily chuyển sang nấu ăn tại nhà và gác lại kế hoạch mua nhà nghỉ dưỡng ở Palm Springs để giảm áp lực tài chính.

Các chuyên gia tài chính Mỹ cho rằng người lao động đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khi giá thực phẩm, nhà ở và học phí tăng nhanh hơn thu nhập. Đơn cử, giá một vỉ trứng hiện là 3,6 USD, từng tăng lên 6,22 USD vào tháng 3, trong khi trước đại dịch Covid chỉ khoảng 1,4 USD.

Ảnh minh họa: Fortune

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, tình trạng này phản ánh tác động của "lạm phát phong cách sống", khi những món xa xỉ dần trở thành nhu cầu cơ bản đối với một số nhóm người. Những người kiếm nửa triệu USD mỗi năm đang phải chi tiêu để duy trì hình ảnh xã hội, khiến tài chính ngày càng căng thẳng.

Giá nhà là một trong những nguyên nhân chính. Trung bình một ngôi nhà ở Mỹ có giá 415.000 USD, tăng mạnh so với 330.000 USD đầu năm 2020. Theo RentCafe, số triệu phú chọn thuê nhà thay vì mua đã tăng gấp ba lần từ 2019 đến 2023.

Báo cáo của Clarify Capital cho thấy nhóm có thu nhập từ 100.000 USD trở lên đang chọn bay hạng phổ thông, mua sắm tại siêu thị giá rẻ, tiết kiệm khi mua quần áo và cắt giảm các gói đăng ký - những thói quen được cho là gắn với người thu nhập thấp và trung bình.

Không chỉ cắt giảm chi tiêu hàng ngày, nhóm người giàu Mỹ còn trì hoãn nhiều khoản lớn. Khoảng 47% tạm hoãn các kỳ nghỉ, 31% ngừng cải tạo nhà, 26% chưa mua hoặc thuê xe mới, 17% chưa mua nhà và 6% thậm chí hoãn cưới.

Các chuyên gia của Clarify Capital nhận định, trong nền kinh tế hiện nay, thu nhập cao không còn đồng nghĩa với an toàn tài chính. Người giàu cũng đang chịu áp lực từ lạm phát và những kỳ vọng xã hội, buộc họ phải xem lại ý nghĩa thật sự của sự sung túc.

Ngọc Ngân (Theo Fortune, CNBC)