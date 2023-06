Nhịn ăn gián đoạn giúp cô gái giữ vòng eo 60 cm

Hà NộiBằng phương pháp nhịn ăn gián đoạn, Bùi Hồng An, 25 tuổi, duy trì vòng eo 60 cm, vóc dáng săn chắc, cơ thể khỏe mạnh.

Bùi Hồng An, làm kinh doanh tự do, vốn có cơ thể cân đối với chiều cao 1,62 mét, nặng 52 kg và số đo 3 vòng là 80-63-94. Tuy nhiên, lối sống không lành mạnh khiến cô không giữ được vóc dáng như ban đầu.

An cho biết, do ngại vào bếp nên cô hay dùng bữa ở nhà hàng, thường xuyên uống bia rượu và các món nhậu, mua đồ ăn chế biến sẵn mang về. Năm 2022, cân nặng của An tăng lên 55 kg, vòng eo đạt gần 70 cm, hay ốm vặt, rối loạn tiêu hóa, chướng bụng. Cô cảm nhận cơ thể trở nên yếu ớt, mỡ lỏng lẻo ở đùi, mông, bắp tay.

Lo lắng cho sức khỏe và tự ti vóc dáng, cô gái bắt đầu tìm hiểu những phương pháp ăn uống khoa học, quyết tâm thay đổi bản thân. Nguyên tắc của An là không chọn cách giảm cân "ăn liền" trong một tuần hay một tháng, mà chọn phương pháp bền vững, để duy trì sức khỏe. Sau thời gian trải nghiệm, cô nhận thấy phương pháp eat clean phù hợp nhất với bản thân, không phải nhịn ăn tiêu cực hay ăn kham khổ để siết mỡ.

"Eat clean" (ăn sạch) tập trung vào việc chọn các loại thực phẩm được chế biến tối thiểu như trái cây, rau, ngũ cốc. Cách ăn này góp phần tăng cường sức khỏe, giữ hương vị tự nhiên của thực phẩm. Cùng với eat clean, An chọn nhịn ăn gián đoạn 4-4-12 hoặc 16-8 tùy lịch trình.

Nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting) là thuật ngữ mô tả chế độ ăn uống và nhịn ăn có chu kỳ. Phương pháp giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu thụ thức ăn hoàn toàn, đồng thời giới hạn nghiêm ngặt lượng calo dung nạp. Hình thức nhịn ăn gián đoạn thường là hạn chế thời gian ăn trong ngày (ăn từ 6-8 giờ và nhịn ăn trong 16-18 giờ còn lại). Việc này kích thích cơ thể chuyển hóa năng lượng dựa trên glucose sang năng lượng dựa trên ketone, giúp giảm thiểu căng thẳng, giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư, béo phì và tăng tuổi thọ.

Thực đơn một số bữa ăn eat clean. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học New England cuối năm 2021 cho thấy chế độ nhịn ăn gián đoạn giúp giảm căng thẳng, giảm nguy cơ ung thư, béo phì, tăng tuổi thọ và hỗ trợ giảm cân.

Buổi sáng khi ngủ dậy, An uống một cốc nước ép rau củ như cần tây kết hợp cùng táo; hoặc sắn dây pha ấm, nước diệp lục ấm để thanh lọc cơ thể. Bữa sáng là yến mạch, sữa hạt, hoa quả và salad. Cô hạn chế tiêu thụ bún, phở, bánh mì vì hàm lượng tinh bột cao, hầu như không có chất xơ. Bữa trưa và tối cách nhau 4-5 tiếng, đủ 4 nhóm chất là chất xơ, đạm, tinh bột, chất béo tốt.

Bên cạnh nhịn ăn gián đoạn, An cũng ăn theo trình tự riêng, từ rau đến thịt, cuối cùng là tinh bột để nhanh chóng cảm thấy no bụng. Đây là phương pháp giảm cân hiệu quả được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo.

Theo bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Y học ứng dụng Việt Nam, ăn rau trước bữa cơm sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động. Sự hoạt động này không quá nặng nề mà diễn ra nhẹ nhàng, êm ái bởi rau vốn nhiều chất xơ, không quá khô cứng. Nếu ăn cơm, thịt ngay lúc đầu sẽ khiến niêm mạc dạ dày phải tiết nhiều dịch vị tiêu hóa các thức ăn khô, cứng, dễ dẫn đến đau dạ dày.

"Do đó, thói quen ăn rau trước sẽ có lợi cho hệ tiêu hóa cũng như cách cơ thể ta hấp thụ thức ăn", ông Sơn nói, thêm rằng lấp đầy chiếc bụng rỗng với rau sẽ khiến bạn nhanh chóng cảm thấy no bụng, không muốn ăn nhiều hơn. Từ đây, chúng ta có thể kiểm soát hàm lượng đường, chất béo có trong thức ăn một cách tốt hơn.

An lựa chọn mua nhiều hoa quả, rau củ quả sạch, ưu tiên ăn các quả như bơ, chuối, cam, thanh long, dứa, táo, các loại rau màu xanh như cải, súp lơ xanh. Ngoài ra, cô bổ sung các loại hạt để thêm chất béo tốt, uống thêm omega 3, sử dụng dầu oliu trong quá trình nấu nướng.

Cô nhận thấy khó khăn nhất trong quá trình thay đổi là việc duy trì thói quen mới và từ bỏ những thói quen đã gắn bó với mình hơn 20 năm qua.

"Đa phần mọi người luôn nghĩ việc ăn như vậy là khổ, khó, song với mình, tinh thần rất quan trọng. Vì vậy, mỗi tuần, mình ăn 1-2 bữa theo sở thích cá nhân để thoải mái hơn, không quá ảnh hưởng đến việc giảm cân", cô nói.

Ngoài ăn uống, An duy trì tập thể dục 15-30 phút mỗi ngày. Sau ba tháng, cơ thể cô cải thiện tích cực, cân nặng từ 54 kg về 50 kg, vòng eo 67 cm về 60 cm, vùng bụng dưới thu gọn còn 72 cm, mông, đùi, cơ thể săn chắc hơn, tỷ lệ mỡ giảm. Tình trạng ốm vặt cũng được cải thiện, từ đó tinh thần sảng khoái, ngủ ngon hơn.

Thân hình săn chắc cùng vòng eo chuẩn 60 cm của An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

An cho biết ưu tiên của bản thân là lựa chọn đẹp - khỏe - trẻ hóa từ bên trong nên cô kiên trì áp dụng 4 nhóm chất cần thiết trong ăn uống. Từ kinh nghiệm của mình, cô khuyên mọi người không giảm cân bằng phương pháp nhịn ăn, cắt giảm các chất như tinh bột, chất béo; lắng nghe cơ thể để tìm ra chế độ ăn kiêng phù hợp.

Thúy Quỳnh