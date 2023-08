'Nhiều xe máy cản trở giao thông vì đi quá chậm'

Nhiều người đi xe máy như bò ra đường "ép" các phương tiện khác phải lạng lách để vượt lên.

Vấn đề xe máy đi quá chậm gây nguy hiểm tôi đưa ra có thể gây tranh cãi vì rất nhiều người có quan điểm rằng đã đi xe máy thì phải đi chậm là an toàn và xe máy đi từ 40 km/h trở lên là dạng "phóng nhanh vượt ẩu". Theo tôi, đây là quan điểm sai lầm.

Về mặt kỹ thuật, đi quá chậm sẽ khiến cho xe máy luôn hoạt động trong trạng thái máy yếu và ì. Khi đó máy xe sẽ nóng rất nhanh do nhiệt khó thoát qua không khí, dễ hại xe, tốn nhiên liệu hơn. Về mặt thời gian, đi chậm làm cho chính mình và người khác tốn thời gian hơn. Về mặt tổng thể giao thông, đi chậm sẽ cản trở các xe khác đang lưu thông.

Có thể nhiều người đi chậm vì sợ, vì làm việc riêng hay vì lý do gì khác. Nhưng nhiều người đi chậm lại đi vào làn bên trái khiến các xe sau không thể vượt lên được và tạo thành đoàn xe ùn dài phía sau. Chưa kể là người ta đang đi nhanh mà gặp người đi chậm trước mặt là rất dễ có tai nạn do bất ngờ. Có thể nhiều người không vội, nhưng bao nhiêu người khác cũng vội nên nếu đi chậm hãy đi gọn về bên phải cho người khác vượt.

Đi trên đường hỗn hợp, hẳn bạn sẽ không lạ với cảnh xe này cứ phải "lạng lách đánh võng" qua xe khác để vượt lên. Nhiều người nhìn cho rằng người đó đi ẩu, nhưng sao họ không thắc mắc rằng tại sao họ đi ẩu như vậy. Có thể người đó đang vội vã vì có việc nhưng nguyên nhân chính là do những người đi xe máy đi chậm mà đi chắn lối người ta vượt lên. Thành ra họ phải "len lách" để vượt. Việc cứ lách qua lách lại các xe đi chậm cũng khiến họ căng thẳng và nguy hiểm.

Hôm trước, tôi đi trên Quốc lộ 1A đoạn nút giao với Quốc lộ 5, tôi thấy có xe máy đi chậm cỡ 40 km/h còn đi giữa đường do tránh vạch xương cá. Tôi phải đi vào làn trái ngoài cùng để vượt xe đi chậm bên phải và nhường xe container nhập làn. Tuy nhiên, xe máy không tăng tốc lên để giải thoát nút giao. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy container bấm còi inh ỏi và cách xe máy chừng chục mét. Lúc tôi dừng nghỉ, tình cờ gặp lại người đi xe máy phàn nạn là lái xe container thiếu ý thức cứ bấm còi. Tôi thiết nghĩ, nếu người đi xe máy có ý thức được rằng phải đi nhanh hơn thì chuyện bấm còi inh ỏi đã không xảy ra.

Ngoài ra, nếu quan sát trên cầu Nhật Tân, ta thấy có những xe máy đi hẳn ra làn đường ôtô chứ không phải là đường hỗn hợp bên phải. Nhiều người cho rằng xe máy đi thế này quá nguy hiểm, xe máy thiếu ý thức. Nhưng họ không nhìn về bên phải vì nhiều xe máy đi quá chậm còn bám vào làn đường 70 km/h. Nếu họ đi đủ nhanh có lẽ đã không có chuyện xe máy "mượn" làn ôtô như vậy.

Đôi khi, xe máy đi quá chậm còn bám giữa tim đường, tôi cũng chứng kiến một vụ hai xe máy cùng vượt xe đi chậm vừa trên, thậm chí là ôtô đã khiến xe máy đi chậm kia trong tình thế "bánh mì kẹp thịt". Rất may là không có va chạm gì, nhưng nếu người đi xe máy kia mà ý thức được thì chắc đã không đưa mình vào tình huống nguy hiểm như vậy.

Đã từng có vụ ẩu đả xảy ra do ôtô phía sau bóp còi cảnh báo xe máy. Đúng ra xe máy đó phải đi nhanh hẳn lên hoặc vào phần đường bên phải thì cứ cố bám làn trái một quãng khá dài vì lý do rẽ trái mà không có bất cứ tín hiệu gì. Rồi lúc dừng đèn đỏ xảy ra ẩu đả. Lúc mời tất cả lên công an giải quyết, thì xe máy giải thích rằng tôi sắp rẽ trái. Dù người đi ôtô bị phạt vì tội ẩu đả, nhưng người đi xe máy cũng nên xem xét lại, nếu không đi nhanh hay rẽ trái thì nên báo hiệu trước cho xe phía sau.

Cuối cùng, người đi xe máy nếu có thể hãy đi nhanh lên cho đỡ cản trở giao thông, nếu không thì hãy đi vào bên phải nhường cho xe đi nhanh hơn để không tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

Độc giả An Thái