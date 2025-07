Hoàn lưu bão Wipha gây mưa lớn khiến hàng chục nhà dân ở các xã miền Tây Nghệ An bị nước tràn vào, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt do lũ dâng cao.

Tối 22/7, mưa lớn kết hợp lũ từ thượng nguồn đổ về khiến 7 bản dọc sông Nậm Mộ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn cũ, bị cô lập, đường ngập sâu hơn nửa mét. Trong đó, 20 nhà sàn ở vùng trũng thấp ngập gần đến mái, sâu hơn hai mét. Đồn Biên phòng Mỹ Lý ngập hơn một mét, cán bộ chiến sĩ phải di chuyển đồ đạc lên cao.

Nhà dân ở xã Mỹ Lý ngập sâu, chiều tối 22/7. Ảnh: Hùng Lê

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch xã Mỹ Lý, cho biết một số bản như Xốp Tụ, Hòa Lý bị sạt lở núi, đường chia cắt nên chưa thể tiếp cận. Đến thời điểm này những khu vực kể trên chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tối nay, xã tiếp tục có mưa to, chính quyền đang huy động người dân di dời đến nhà người thân ở nơi cao hơn nhằm đảm bảo an toàn.

Lúc hơn 21h, quốc lộ 7 đoạn qua xã Mường Xén, trung tâm huyện Kỳ Sơn cũ, ngập hơn một mét, các phương tiện không thể di chuyển. Nhiều nhà hai bên đường nước đã tràn vào hơn nửa mét, cuốn trôi một số máy móc, đồ dùng, tài liệu, máy tính.

"Ngoài mưa lớn, chúng tôi lo nguy cơ lũ ống, lũ quét khi nước từ thượng nguồn đổ về ngày một nhiều. Nếu mưa kéo dài đến ngày mai, tình hình sẽ rất phức tạp. Đêm nay, nhiều gia đình phải thức trắng để chạy lũ", một lãnh đạo xã nói.

Nhiều xã biên giới Nghệ An ngập sâu Người dân xã Mường Xén di chuyển đồ đạc chạy lũ khi nước dâng ngập đường hơn nửa mét, khuya 22/7. Video: Đào Thọ

Bà Lô Thị Hồng, trú xã Mường Xén, cho biết khoảng 22h cùng ngày, nước bắt đầu dâng lên khoảng 10 cm so với đầu giờ tối. Gia đình bà đã kịp sơ tán nhiều vật dụng đắt tiền như tivi, tủ lạnh đến nhà người thân ở vị trí cao để tránh hư hỏng.

Tại xã Mường Quàng, huyện Quế Phong cũ, chiều cùng ngày mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ khiến nước sông Quàng dâng cao, làm lật cầu treo dài gần 6 m nối bản Hiền với bản Quạnh, 105 hộ dân bị cô lập.

Ông Sầm Bá Tuấn, Chủ tịch xã Mường Quàng, cho biết địa bàn mưa lớn từ tối 21/7 đến nay vẫn chưa dứt, nước sông dâng hơn 3 m, 6 điểm đường chính bị ngập gần nửa mét, gây chia cắt cục bộ.

"Chính quyền đã di dời 9 hộ dân đến nơi an toàn do sống ở vùng ngập lụt. Việc di dời hàng chục hộ ở vùng nguy hiểm gặp khó khăn do mưa lớn", ông Tuấn nói, cho biết các lực lượng đang túc trực tại chỗ, sẵn sàng xử lý nếu xảy ra sự cố.

Cầu treo bắc qua sông Quàng ở xã Mường Quàng, huyện Quế Phong cũ, bị lật do nước lũ dâng cao, chiều 22/7. Ảnh: Hùng Lê

Trưa nay, xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ, xuất hiện lũ quét kéo dài khoảng ba tiếng, cuốn trôi nhiều cây cầu bắc qua suối ở bản Nhôn Mai. Trụ sở Công an xã ngập sâu hơn nửa mét. Quốc lộ 16 đoạn qua địa bàn bị chia cắt 4-5 điểm, ít nhất 4 bản bị cô lập. Một số xã lân cận cũng xảy ra sạt lở núi, quốc lộ nứt nẻ, đường liên thôn, liên xã bị chia cắt.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đến tối nay lực lượng chức năng ghi nhận một người ở xã Nậm Cắn mất tích do nước cuốn; 161 nhà hư hỏng; 2 trụ sở xã ngập nước; 45 vị trí sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh do ảnh hưởng của bão Wipha.

Nhà chức trách Nghệ An đã di dời 591 hộ dân ở các xã Nhôn Mai, Hữu Kiệm, Tam Thái, Tam Hợp, Mường Quàng, Huồi Tụ, Quế Phong, Nga My, Tiền Phong, Mường Xén đến nơi an toàn, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ.

Lũ quét Nhôn Mai Nghệ An Lũ quét ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ, trưa 22/7. Video: Hùng Lê

Lúc 19h25 ngày 22/7, sau 9 giờ đổ bộ vào khu vực Hưng Yên - Thanh Hóa, bão Wipha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa to cho Thanh Hóa và Nghệ An. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới có sức gió cấp 7, giật cấp 9 tại khu vực Ninh Bình - Thanh Hóa.

Từ ngày mai, mưa lớn tập trung tại phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, với lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Trung tâm khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn với cường suất trên 150 mm trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Đức Hùng