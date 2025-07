Bão Wipha suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

18h hôm nay, sau 9 giờ đổ bộ khu vực Hưng Yên - Thanh Hóa, bão Wipha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục gây mưa to cho Thanh Hóa, Nghệ An.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sức gió áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9 tại khu vực Ninh Bình - Thanh Hóa.

Lý giải việc bão cập bờ với cấp 8-9, không mạnh nhưng lại duy trì tới 9 tiếng, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) cho biết do bão nằm trên dải hội tụ nhiệt đới.

Cùng với đó, khi bão mới vào Biển Đông, lưỡi áp cao cận nhiệt đới quyết định hướng và tốc độ di chuyển của bão lấn vào khiến cho bão di chuyển nhanh. Khi vào vịnh Bắc Bộ, lưỡi áp cao cận nhiệt đới lại suy yếu làm bão đi chậm lại.

"Từ chiều tới giờ, bão di chuyển rất chậm. Do đi chậm, lại không đi sâu vào đất liền nên cường độ bão được bảo lưu lâu hơn, gió ở vùng ven biển vì thế cũng mạnh lâu và kéo dài", ông Hưởng nói thêm.

Sóng đánh vào khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình. Ảnh: Phạm Chiểu

Bão Wipha đã gây gió mạnh trên khu vực ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ 13h hôm qua đến trưa nay. Gió mạnh nhất trên đất liền được ghi nhận tại trạm Tiên Yên (Quảng Ninh) cấp 10, giật cấp 14.

Trạm ven biển như Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 10, giật cấp 12; Quảng Hà (Quảng Ninh) cấp 9, giật cấp 11; Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp 8, giật cấp 10.

Các trạm như Móng Cái (Quảng Ninh) cấp 7, giật cấp 9; Thái Bình cấp 7, giật cấp 8; Ba Lạt (Hưng Yên) cấp 8, giật cấp 9; Hòn Dấu (Hải Phòng) cấp 8, giật cấp 9; Phủ Liễn (Hải Phòng) cấp 6, giật cấp 8.

Bão đã gây mưa phổ biến 100-200 mm, nhiều nơi vượt 300 mm tại Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ 7h hôm qua đến 13h hôm nay. Mưa lớn nhất được ghi nhận tại Nga Sơn (Thanh Hóa) 412 mm, Sầm Sơn 379 mm, Triệu Sơn 336 mm, Như Thanh 327 mm. Các trạm Hải Anh, Giao Linh, Tam Điệp (Ninh Bình) mưa trên 260 mm.

Cơn giông trên bầu trời Hà Nội, chiều 22/7. Ảnh: Ngọc Thành

Bão Wipha cũng gây sóng cao 3,5 m tại Bạch Long Vĩ lúc 19h hôm qua, tại Cô Tô cao 2,5 m lúc 7h hôm nay. Nước dâng do bão lúc 10h tại Hòn Dấu (Hải Phòng) 0,6 m và tại Ba Lạt (Hưng Yên) 0,8 m.

Mặc dù bão đã suy yếu, hoàn lưu và dải hội tụ nhiệt đới vẫn sẽ gây mưa tại một số khu vực. Trong đó, các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Hà Tĩnh mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm; Thanh Hóa, Nghệ An và nam Phú Thọ mưa lớn hơn 40-60 mm, có nơi trên 180 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên, đặc biệt là vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An.

Từ đầu năm Biển Đông có ba cơn bão, trong đó hai cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến tháng 10, Biển Đông sẽ xuất hiện khoảng 7 cơn, trong đó 3 cơn ảnh hưởng đến đất liền.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến 17h, chính quyền đã sơ tán gần 11.800 người do bão, trong đó nhiều nhất là Hải Phòng gần 5.000 người, Ninh Bình hơn 4.700 người. Khoảng 730 người khác ở Thanh Hóa, Nghệ An phải sơ tán do ngập lụt, sạt lở.

Thống kê bước đầu 79 nhà ở Nghệ An bị tốc mái, hơn 107.000 ha lúa bị ngập, chủ yếu ở Ninh Bình với hơn 74.000 ha. Một số sự cố đê điều đã xảy ra tại Đa Phúc (Hà Nội); Nghĩa Sơn (Ninh Bình) và Hoằng Châu (Thanh Hóa).

Gia Chính