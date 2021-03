Nhiều vụ án liên quan trùm giang hồ đốt nhà cảnh sát hình sự

Cần ThơTrần Công Xuân, chủ mưu đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự, bị tình nghi bảo kê bốc vác tại chợ lúa gạo lớn nhất miền Tây, tổ chức đánh bạc...

Xuân, 52 tuổi, trùm giang hồ khu vực Thốt Nốt (Cần Thơ) và TP Long Xuyên (An Giang) vừa bị bắt về hành vi Huỷ hoại tài sản do sai đàn em đốt nhà thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt, hồi tháng 9 năm ngoái.

Theo Công an TP Cần Thơ, động cơ gây án của Xuân là muốn "cảnh cáo" sếp hình sự do đã xử lý đàn em của ông ta.

Trịnh Công Xuân khi bị bắt. Ảnh: Hưng Lợi.

Theo điều tra, đàn em của Xuân đi nhậu tại quận Thốt Nốt đã đập ly bia vào mặt một thanh niên gây thương tích 27%. Biết chuyện, Xuân cho người đến nhà nạn nhân xin lỗi, bồi thường tiền thuốc và viện phí, yêu cầu rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. Lo sợ thế lực của băng giang hồ, nạn nhân chấp nhận rút đơn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra căn cứ tỷ lệ thương tích của nạn nhân không thuộc trường hợp khởi tố bị can theo yêu cầu người bị hại và hành vi gây án mang tính côn đồ... nên đã bắt giam đàn em của Xuân. Đại ca giang hồ tức tối, cho rằng thiếu tá Hồ Đình Huyên cố tình "chơi" mình, nên lên kế hoạch trả thù.

Thực hiện chỉ đạo của Xuân, tối 30/9/2020, Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi) chở Hồ Thanh Hải (33 tuổi) mang can xăng 10 lít đến nhà thiếu tá Huyên ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, phóng hoả. Đám cháy được dập tắt kịp thời, không gây thương vong.

Quá trình điều tra, ngày 14/3, công an bắt tạm giam Hải, còn Nguyên đã đi chấp hành án tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, Trần Công Xuân còn bị tình nghi liên quan đến việc tổ chức đánh bạc tại kho gạo bỏ hoang ở huyện Vĩnh Thạnh. Sới gà, lắc tài xỉu này quy tụ dân chơi chuyên nghiệp, có số má trong giới cờ bạc. Để triệt phá, hơn 100 cảnh sát đã chia thành nhiều mũi, bất ngờ bao vây, đột kích bắt 153 người, thu giữ hơn 2,2 tỷ đồng...

Tiếng tăm của trùm giang hồ Trần Công Xuân nổi lên từ nhiều năm nay, được cho là một trong những người cầm đầu bảo kê, thu tiền hoạt động bốc vác tại chợ lúa gạo Thốt Nốt - khu vực này nằm cặp sông Hậu và quốc lộ 91, giáp ranh giữa TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Tại đây có khoảng 100 kho, nhà máy xay xát, lau bóng lúa gạo. Hàng loạt nghiệp đoàn bốc vác với hơn 1.000 lao động đã thoả thuận với các nhà máy, doanh nghiệp giá bốc vác bình quân 20-30 đồng mỗi kg (20.000-30.000 đồng mỗi tấn). Sau đó, để yên ổn làm ăn, phần lớn nghiệp đoàn phải chi lại cho băng nhóm Xuân 2.000-10.000 đồng mỗi tấn.

Nguyễn Quốc Tài Nguyên và Hồ Thanh Hải. Ảnh: Hưng Lợi.

Chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại đây ước tính, vào những đợt cao điểm, mỗi ngày các băng nhóm bảo kê thu về không dưới 100 triệu đồng, bởi mỗi nhà máy, kho thu mua và xuất bán 500-10.000 tấn lúa gạo. "Họ lộng hành, thu tiền bảo kê trắng trợn, gây áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, hành vi này cũng gián tiếp hạn chế việc đầu tư chuyển đổi công nghệ, dây chuyền máy móc để làm giảm chi phí, cắt giảm lao động phổ thông", ông này nói.

Tối 26/3, hơn 100 cảnh sát vũ trang của Công an TP Cần Thơ phối hợp Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) bao vây khu vực nhà Xuân tại quận Thốt Nốt, bắt trùm giang hồ này, thu giữ nhiều tài liệu, hung khí...

C02 đang phối hợp với các tỉnh thành liên quan mở rộng điều tra băng nhóm này.

