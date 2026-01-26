Nhiều vị trí quản lý nhận lương trên 100 triệu đồng mỗi tháng

Nhiều vị trí quản lý tại Việt Nam có thu nhập từ 100 triệu đến nửa tỷ đồng mỗi tháng, tập trung ở các ngành nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm - đồ uống, dữ liệu và công nghệ.

Thông tin được nêu trong "Báo cáo Lương và Thị trường Lao động 2026" do Navigos Group - tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng, sở hữu nền tảng VietnamWorks - công bố. Báo cáo khảo sát hơn 250 doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng hơn 1.600 người lao động tại Việt Nam, trải rộng 16 ngành nghề và nhiều cấp bậc, từ thực tập sinh đến vị trí điều hành cao nhất.

Theo Navigos Group, nhóm điều hành cấp cao (C-level) tiếp tục tạo khoảng cách lớn so với mặt bằng chung của thị trường lao động. Ở nhiều ngành, mức lương gộp hàng tháng của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc điều hành vượt 300 triệu đồng, một số trường hợp tiệm cận 500 triệu đồng.

Văn phòng giao dịch ngân hàng Seabank. Ảnh: Giang Huy

Dẫn đầu về mức chi trả là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, khi Tổng giám đốc có thể nhận mức lương tối đa 527 triệu đồng mỗi tháng - cao nhất trong bảng lương năm 2026. Theo sau là nhóm thực phẩm - đồ uống - FMCG với mức cao nhất 461 triệu đồng; dược phẩm - y tế khoảng 430 triệu đồng; tài chính - bảo hiểm - chứng khoán đạt 419 triệu đồng; và năng lượng - dầu khí gần 400 triệu đồng mỗi tháng.

Các ngành sản xuất công nghệ cao như điện tử, tự động hóa, ôtô, cùng chuỗi cung ứng - logistics cũng ghi nhận mức lương điều hành phổ biến từ 300 đến hơn 350 triệu đồng mỗi tháng. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi năng lực quản trị hệ thống phức tạp, kinh nghiệm quốc tế và khả năng điều hành quy mô lớn.

Không chỉ CEO, nhiều vị trí quản lý cấp trung - cao và chuyên gia cũng gia nhập nhóm thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi tháng. Tại các doanh nghiệp quy mô lớn, giám đốc khối, giám đốc chức năng và chuyên gia cao cấp có mức lương vượt xa mặt bằng chung của thị trường.

Trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính, giám đốc các khối doanh nghiệp, dữ liệu, công nghệ thông tin hoặc bán lẻ có thể đạt mức lương tối đa 386 triệu đồng mỗi tháng. Giám đốc tài chính (CFO) tại các tổ chức lớn có thu nhập phổ biến từ 130 đến 350 triệu đồng, tùy quy mô doanh nghiệp và mức độ phức tạp của hệ thống vận hành.

Ở ngành công nghệ thông tin, Giám đốc công nghệ (CTO) hoặc trưởng bộ phận kỹ thuật có thể nhận mức lương lên tới 274 triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, các chuyên gia dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học, trong một số trường hợp dù có dưới 5 năm kinh nghiệm, vẫn đạt thu nhập 100-145 triệu đồng mỗi tháng nhờ nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh.

Ngoài ra, các vị trí pháp lý - tuân thủ, marketing - sản phẩm, sản xuất - kỹ thuật cũng ghi nhận mức thu nhập cao, đặc biệt tại các ngành năng lượng, công nghệ, thương mại điện tử, dược phẩm và sản xuất công nghiệp.

Theo phân tích của Navigos Group, thu nhập người lao động đang chịu tác động mạnh từ dịch chuyển cơ cấu ngành nghề, yêu cầu kỹ năng và trình độ chuyên môn. Thị trường lao động ngày càng ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh, tạo ra khoảng cách thu nhập rõ rệt giữa các nhóm ngành.

Các chuyên gia dự báo nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng tái tạo và AI sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 3-5 năm tới, kéo theo mức đãi ngộ vượt trội so với mặt bằng chung.

Bên cạnh ngành nghề, kỹ năng được xem là yếu tố quyết định mức lương. Khảo sát cho thấy 76,8% doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao hơn cho nhân sự có năng lực công nghệ, trong khi gần 40% ưu tiên những người có khả năng thích ứng nhanh. Khoảng 29,5% lao động có bằng cấp hoặc chứng chỉ nghề nghiệp - nhóm được đánh giá có lợi thế lớn hơn trong đàm phán lương và cơ hội thăng tiến.

Báo cáo của Navigos Group cũng cho thấy năm 2025 đánh dấu giai đoạn thị trường lao động Việt Nam phục hồi rõ nét. Mặt bằng tiền lương nhìn chung ổn định và có xu hướng tăng trở lại, trong bối cảnh doanh nghiệp kiểm soát chi phí nhưng vẫn cạnh tranh giữ chân nhân sự.

Gần 62% lao động được điều chỉnh tăng lương, song mức phổ biến dưới 10%, phản ánh chiến lược tăng chọn lọc. TP HCM tiếp tục là trung tâm lớn nhất của thị trường lao động về quy mô và mức lương cạnh tranh, tiếp đến là Hà Nội.

Tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng này nhận định năm 2026, thị trường lao động sẽ tiếp tục phân hóa mạnh theo kỹ năng. Doanh nghiệp sẵn sàng chi trả cao cho nhân sự có tư duy phân tích, năng lực công nghệ và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, trong khi mặt bằng tiền lương chung vẫn tăng theo hướng chọn lọc.

Lê Tuyết