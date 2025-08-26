Thứ ba, 26/8/2025
Thứ ba, 26/8/2025, 07:05 (GMT+7)

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu

Sáng 26/8, mưa lớn do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn.

  • 6h00

    Đường Nguyễn Xiển ngập sâu

    Từ đêm qua đường Nguyễn Xiển (Vành đai 3) đoạn qua Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã bắt đầu ngập. Sáng nay, hàng trăm phương tiện khó khăn khi di chuyển qua đây khi nước ngập sâu khoảng nửa mét. Nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ.

    z6944858654654-9fe05bf3c81470c-5214-9259

    Mưa trắng trời và ngập đường khiến nhiều người lánh vào gầm cầu cạn. Ảnh: Phạm Chiểu

    z6944858657209-88815b375285a68-3056-9939

    Nhiều người phải đi bộ qua quãng ngập. Ảnh: Phạm Chiểu

    z6944858630159-1acfedfecf8b6db-3151-2730

    Xe máy bị ngập gần hết bánh xe. Ảnh: Phạm Chiểu

    z6944858628187-dee6c05a83d00dd-5658-7539

    Nhiều xe bị chết máy. Ảnh: Phạm Chiểu

  • 5h30

    Bão Kajiki xuất hiện trên Biển Đông ngày 23/8, mạnh dần lên cấp 14 khi hướng vào bờ. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An với gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

    Tại Hà Nội, từ đêm 25 đến sáng 26/8, mưa dồn dập khiến lượng mưa nhiều nơi vượt 150-200 mm; riêng Thường Tín đạt hơn 160 mm chỉ trong 8 giờ. Hệ quả là hàng loạt tuyến phố nội thành như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy chết máy giữa dòng nước.

    Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, nhưng hoàn lưu tiếp tục duy trì mưa lớn cho miền Bắc, trong đó Hà Nội là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

