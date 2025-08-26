Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu

5h30

Bão Kajiki xuất hiện trên Biển Đông ngày 23/8, mạnh dần lên cấp 14 khi hướng vào bờ. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An với gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Tại Hà Nội, từ đêm 25 đến sáng 26/8, mưa dồn dập khiến lượng mưa nhiều nơi vượt 150-200 mm; riêng Thường Tín đạt hơn 160 mm chỉ trong 8 giờ. Hệ quả là hàng loạt tuyến phố nội thành như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy chết máy giữa dòng nước.

Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, nhưng hoàn lưu tiếp tục duy trì mưa lớn cho miền Bắc, trong đó Hà Nội là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.