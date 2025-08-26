Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội

Hơn 10 tiếng mưa lớn do bão Kajiki khiến nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông; người đi đường ngã xe, cây xanh gãy đổ, phương tiện chết máy, người dân phải chèo thuyền phao và dựng đập chắn nước.

Bão Kajiki hình thành ngày 23/8 trên Biển Đông, mạnh cực đại cấp 14 trước khi đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An chiều 25/8, đã gây mưa to kéo dài ở miền Bắc. Từ đêm 25 đến trưa 26/8, Hà Nội hứng mưa liên tục hơn 10 tiếng. Lượng mưa nhiều nơi vượt ngưỡng 200 mm, Hai Bà Trưng 315 mm, Yên Sở 310 mm, Tây Mỗ 271 mm, Yên Nghĩa 267 mm, Hoàng Liệt 235 mm, Hà Đông 214 mm, Từ Liêm 191 mm.

Một người mẹ cõng con đến trường, bên cạnh là một phụ nữ bị ngã trên con đường ngập nước. Ảnh: Thanh Tùng

Mưa lớn kéo dài khiến thành phố xuất hiện khoảng 40 điểm ngập úng từ sáng sớm.

Đến 14h, Công ty Thoát nước Hà Nội thống kê còn 35 điểm ngập nặng tại trung tâm và cửa ngõ, gồm: Hoàng Quốc Việt (cổng Đại học Điện lực), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam), Phan Văn Trường (cổng chợ Xanh - doanh trại quân đội), Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hòa), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình (từ UBND phường Mai Dịch tới Bệnh viện 19/8), Hoa Bằng (ngõ 99), Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Nguyễn Chính, đường 2,5 Đền Lừ, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Ngọc Lâm, Cổ Linh, Đàm Quang Trung (Aeon Mall Long Biên), Phùng Khoang, Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng, Tố Hữu (Lương Thế Vinh - Trung Văn), Quan Nhân, các hầm chui số 1, 5, 6 Đại lộ Thăng Long, Yên Xá, khu Tổng cục V (Bộ Công an), Triều Khúc, Phố Xốm, Quang Trung (gần ga La Khê), Yên Nghĩa (bến xe - Ba La), đường Quyết Thắng...

Người đàn ông chật vật chờ hàng qua biển nước. Ảnh: Đức Đồng

"Đi làm mà như đi vượt lũ", anh Lê Văn Tâm, nhân viên văn phòng ở phường Mai Dịch, than thở khi xe chết máy tại đoạn Trần Bình. Nhiều người cùng cảnh, phải dắt bộ hàng trăm mét trong nước ngang bắp chân.

Giao thông hỗn loạn, cây đổ, người ngã

Ngập kéo dài khiến giao thông nhiều khu vực tê liệt. Đường Mai Dịch, Duy Tân, Xuân Thủy, Mỹ Đình ùn tắc nhiều giờ; ôtô, xe máy nằm la liệt chờ cứu hộ.

Chiếc Mazda CX5 bị thân cây đè bẹp kính chắn gió và nắp capo, may mắn hai vợ chồng trẻ trong xe được người dân kịp mở cửa đưa ra an toàn. Ảnh: Huy Mạnh

Tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An (phường Ba Đình), cây xà cừ cổ thụ bật gốc đè lên xe Mazda CX5, kính chắn gió và capo vỡ tung, hai vợ chồng trong xe may mắn an toàn. Xe Peugeot 3008 đi sau cũng bị nhánh cây quật hỏng nắp capo. "Sự việc chỉ trong vài giây, may mắn là mọi người đều không bị thương", anh Lý Văn Việt, chủ xe Peugeot 3008 nói.

Ở Duy Tân, Xuân Thủy, nhiều người ngã sõng soài khi cố vượt sóng nước. Chị Nguyễn Thị Hoa, trú phường Nghĩa đô kể có đoạn sóng dội mạnh, xe trước ngã kéo luôn hai ba xe sau. "Áo quần ướt lướt thướt, tôi phải quay về nhà thay và xin đi làm muộn", chị Hoa cho hay.

xe đạp Một người dân vác xe đạp qua đoạn ngập. Video: Anh Phú

Đời sống đảo lộn

Ở phường Đông Ngạc, nước bao vây chung cư Ecohome 3. Cư dân hối hả dựng bao cát, ván gỗ, bạt nilon thành "đập tạm" chắn nước. Tại phường Lê Trọng Tấn, người dân chất bao cát trước dốc hầm, lắp bơm mini nhưng nước vẫn tràn xuống tầng hầm. Còn trong ngõ phố Giang Văn Minh, nước ngập sâu hơn 1 m nên nhiều nhà bị nước tràn vào tầng 1, người dân phải kê đồ đạc lên cao.

Trên đường Nguyễn Quốc Trị phường Yên Hòa, nước đã ngập sâu khoảng 1 m. Người dân thả thuyền phao làm phương tiện di chuyển.

Anh Đoàn, 34 tuổi, dùng thuyền phao để di chuyển trên đường Nguyễn Quốc Trị đã ngập sâu khoảng 1 m. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại Chợ Xanh (phường Dịch Vọng Hậu), nước tràn vào hàng loạt quầy. Chị Lê Hoàng Anh, tiểu thương quần áo, gom vội hàng ướt đi sấy ủi, ước tính mất cả chục triệu đồng. Đứng giữa quầy giày dép nổi lềnh bềnh, nhiều tiểu thương than "mất vốn trong chốc lát".

Phố cổ cũng chịu cảnh bất thường. Hàng Gai, Hàng Bông, Tôn Đản ngập sâu trong buổi sáng; nhân viên thoát nước phải mở ga, gia cố miệng thu, nước mới rút nhanh. Chủ các cửa hàng tại đây than ngắn thở dài vì mưa ngập không thể buôn bán.

Mưa ngập hơn 1 m khu vực chợ Xanh, phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy, làm ướt hết các mặt hàng của tiểu thương. Ảnh: Thanh Tùng

Dịch vụ cứu hộ nở rộ

Tại Dương Đình Nghệ, xe máy chết máy xếp hàng dài. Một nhóm người mang xe kéo đến mở dịch vụ kéo xe qua điểm ngập giá 100.000 đồng/lượt. Một thành viên cho biết mọi người phải làm việc liên tục, kéo gần 30 lượt trong buổi sáng vì người nào cũng vội đi làm và sợ chết máy.

Ôtô cũng nhờ cứu hộ tấp nập. Trên đường Xuân Thủy, Duy Tân, xe cứu hộ nối đuôi đưa từng chiếc về gara. "Chi phí vài trăm nghìn đến cả triệu đồng một xe, nhưng người ta vẫn chấp nhận, kẹt giữa nước còn nguy hiểm hơn", chủ gara ở Nhân Mỹ, cho biết.

Nhiều tổ dân phố lập barie mềm cảnh báo "đường ngập sâu - không đi lối này". Bộ đội, dân phòng phối hợp di chuyển phương tiện, dựng đập ngăn dòng chảy vào hầm chung cư.

Dịch vụ kéo xe qua đường ngập, giá 100.000 đồng/lượt. Ảnh: Đức Đồng

Hệ thống thoát nước quá tải

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, sáng 26/8 đơn vị đã vận hành 19/20 máy bơm tại Yên Sở, khởi động sớm trạm Cổ Nhuế, Đồng Bông 1. Nhưng với lượng mưa kỷ lục dồn dập, hệ thống quá tải, nhiều nơi đến tận trưa vẫn chưa rút hết nước.

Khoảng 12h, trên đường 70 cũ qua Xa La, mực nước 80 cm, ôtô dạt vào mép, xe máy bám nhau thành hàng, dò dẫm từng bước. Ngược lại, khu trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình thoát nước nhanh hơn nhờ hệ thống thu dày, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái ngập nếu mưa tiếp tục.

Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 tháo áo ngụy trang cho lựu pháo, bảo quản khí tài sau khi trời mưa để không ảnh hưởng chất lượng màu sơn trên pháo lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo trong 24 giờ tới, hoàn lưu Kajiki còn gây mưa to đến rất to ở Bắc Bộ. Nguy cơ ngập úng tại Hà Nội và đồng bằng tiếp tục cao; vùng núi phía Bắc đối diện lũ quét, sạt lở đất. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, rút nguồn điện tầng thấp, không trú dưới cây to trong mưa gió.