Nhiều trường nước ngoài và công ty tư vấn hỗ trợ du học sinh mùa Covid-19

Chính phủ, nhiều trường đại học nước ngoài và doanh nghiệp tư vấn du học lớn tại Việt Nam có phương án hỗ trợ du học sinh quốc tế.

Sự bùng phát của Covid-19 đã làm ước mơ học tập tại các quốc gia phát triển của nhiều bạn trẻ bị gián đoạn.

Các chuyên gia giáo dục quốc tế tại IDP Connect (một tổ chức giáo dục uy tín của Australia) cho biết, khoảng 69% trong số 6.900 sinh viên quốc tế tham gia một cuộc khảo sát vẫn giữ ý định du học theo kế hoạch. Chỉ 5% cho biết họ sẽ không tiếp tục kế hoạch du học.

Theo Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản, tính đến tháng 8/2020, số lượng du học sinh nhập cảnh vào Nhật Bản là 2.298, giảm mạnh so với con số hơn 86.000 người vào tháng 9/2019. Chính các biện pháp hạn chế nhập cảnh từ phía chính phủ Nhật Bản đã khiến cho nhiều học sinh nước ngoài không thể đến Nhật. Tình hình này cũng diễn ra ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Tuy nhiên, với du học sinh đang sinh sống tại Nhật Bản, Chính phủ nước này đã thông qua "Dự án trợ cấp khẩn cấp hỗ trợ học sinh/sinh viên" - trợ cấp 100.000 yên cho những học sinh có thu nhập làm thêm bị giảm do phải nghỉ việc vì dịch, theo thông tin từ website Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Thậm chí, một số trường Nhật Bản còn miễn giảm học phí trong thời gian các em học online, hỗ trợ wifi để các em học tập và có chính sách cho vay tiền đối với những du học sinh khó khăn.

Đầu tháng 11/2020, Trần Minh An (cựu học sinh của ICOGroup) đã sang Fukuoka, Nhật Bản để du học. Thế nhưng trước đó gần nửa năm, dù đã hoàn thành đầy đủ thủ tục nhưng vì chính sách hạn chế nhập cảnh từ chính phủ Nhật Bản mà em chưa thể xuất cảnh. An đã phải học online với trường Nhật ngữ trong suốt nhiều tháng liền trước khi có lịch bay.

"Học online mặc dù còn nhiều bất tiện trong việc tương tác với thầy cô, giờ giấc tại Nhật cũng chênh lệch so với ở Việt Nam, nhưng phần nào giúp em cập nhật kiến thức", An chia sẻ.

Trần Minh An (hàng trên, đứng thứ tư từ trái sang) cùng các bạn của mình nỗ lực học tập để sang Nhật Bản giữa mùa Covid-19.

Trước khi đi, An đã tự vạch cho mình kế hoạch học tập rất rõ ràng cho hành trình tại xứ sở mặt trời mọc. Hai năm đầu, nam sinh sẽ vừa học tiếng Nhật, vừa đi làm thêm. Sau khi hoàn thành mục tiêu về khả năng ngôn ngữ sẽ đăng ký một trường đại học tại Nhật Bản với ngành học dự kiến. Thế nhưng vì Covid-19, kế hoạch học tập của An bị ảnh hưởng. "Thời gian em sang trường đúng vào đợt cao điểm của dịch nên việc học bị gián đoạn, việc làm thêm phải tạm dừng. Tuy gặp chút khó khăn nhưng em thấy mình vẫn may mắn khi có thể đi du học giữa mùa dịch và nhận được sự hỗ trợ từ trường", An cho biết.

Tại Hàn Quốc, Chính phủ vẫn cho phép du học sinh quốc tế nhập cảnh bình thường. Một số trường đại học còn hỗ trợ ký túc xá miễn phí, cung cấp bữa ăn miễn phí trong thời gian cách ly cho du học sinh. Có trường còn trực tiếp đưa đón các em đi khám Covid-19, chọn hình thức giảng dạy online để đảm bảo sinh viên vẫn tiếp thu được lượng kiến thức đầy đủ khi không phải đến lớp, theo thông tin từ website Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Các em học sinh của ICOGroup tại Hàn Quốc được hỗ trợ đưa đi xét nghiệm Covid-19.

Tại Đài Loan, nhiều trường đại học cũng đưa ra các chương trình hỗ trợ cho sinh viên quốc tế như miễn phí khách sạn, miễn phí ký túc xá trong thời gian cách ly. Tại Đức, tất cả những người làm việc trong ngành chăm sóc lão khoa, trong đó có cả các sinh viên thực tập tại các cơ sở chăm sóc nội trú hoặc hoặc ngoại trú cũng được chính phủ hỗ trợ lên đến 900 Euro mỗi đợt, theo ICOGroup.

Tập đoàn ICOGroup miễn 100% phí dịch vụ tại Việt Nam cho du học sinh Nhật Bản

Đứng trước thực trạng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam muốn đi du học nhưng lại vướng nỗi lo chi phí, Tập đoàn ICOGroup - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhân lực tại Việt Nam quyết định miễn 100% phí dịch vụ tại Việt nam để hỗ trợ các bạn có nguyện vọng đi du học Nhật Bản. Như vậy toàn bộ chi phí gia đình học sinh phải chi trả là tiền vé máy bay, học phí, tiền phí ăn ở cho con em của mình trong gia đoạn đầu đến Nhật.

Bà Nguyễn Thị Hằng – Giám đốc đối ngoại ngành du học Nhật Bản ICOGroup cho biết: "Với chính sách này, chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp tục theo đuổi con đường học tập của mình, giúp các em giảm nỗi lo về chi phí khi đi du học và có cơ hội phát triển, hoàn thiện bản thân tại nước ngoài."

Học sinh của ICOGroup trước khi lên đường du học.

ICOGroup là đơn vị có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng và đào tạo nhân lực đến các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức... Đến nay, đã có gần 15.000 du học sinh du học thành công qua Tập đoàn ICOGroup. "Các em đều được đánh giá là có thành tích tốt, đầy đủ tiền đề để phát triển bản thân và góp phần làm giàu cho gia đình - xã hội", đại diện ICOGroup chia sẻ.

(Nguồn và ảnh: ICOGroup)