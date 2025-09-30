Nhiều trường cho học sinh ăn tối, ngủ đêm vì giao thông tê liệt

Hà NộiTrước tình huống nhiều gia đình không thể đón con vì đường ngập, tắc, nhiều trường tổ chức trông giữ, cho học sinh ăn tối miễn phí và ngủ lại.

Khoảng 14h chiều nay, sau khi đánh giá tình hình thời tiết và nắm bắt tình trạng ngập lụt, ùn tắc giao thông khắp các phố Hà Nội, thầy hiệu trưởng Đàm Tiến Nam (THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy) quyết định dừng vận hành xe tuyến đón trả học sinh. Các gia đình có điều kiện và đảm bảo an toàn có thể chủ động đón con vào thời điểm phù hợp, còn lại trường sẽ lo cho các con ăn, ngủ tại trường.

"Chúng tôi đã liên hệ với bên cung cấp thực phẩm, chuẩn bị đầy đủ thực phẩm để nhà bếp nấu ăn tối cho các em ở lại trường, tương tự bữa ăn bán trú buổi trưa. Các em sẽ ăn tại nhà ăn từ 18h", ông Nam nói, thêm rằng trường "không khó khăn để đưa ra quyết định này".

Trường cũng phân công thầy cô quản lý học sinh trong chiều và tối nay, đảm bảo các con được trông coi, an toàn như ở nhà. Sáng mai, nhà trường sẽ hỗ trợ ăn sáng cho các em.

Tính đến 16h, có hơn 960 phụ huynh đăng ký cho con ở lại, chiếm khoảng 50% học sinh toàn trường.

Học sinh Hà Nội về nhà giữa biển nước trưa 30/9. Ảnh: Hoàng Giang

Cùng thời điểm, trường Marie Cuire (Mỹ Đình) thông báo "không để học sinh bị đói, rét vì không về nhà được". Trường cung cấp các suất ăn tối miễn phí cho học sinh.

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang yêu cầu nhà bếp, giáo viên và tổ giám thị lo chu tất cho ăn, ngủ cho những người phải ở lại trường đêm nay.

Trường Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ, phường Cầu Giấy cũng thông báo cho học sinh ăn tối ở trường, trông giữ muộn miễn phí nếu phụ huynh không thể đón kịp. Sáng cùng ngày, trường cũng thông báo sẽ không dạy bài mới, mà tổ chức ôn tập cho học sinh để những bạn nghỉ học không bị ảnh hưởng.

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Từ Liêm thông báo phụ huynh chủ động đón con từ 15h, xe đón trả học sinh của trường chạy cùng giờ. Tuy nhiên, với những tuyến ngập cục bộ, xe không di chuyển được, nhà trường tổ chức cho học sinh ở lại để đảm bảo an toàn. "Bữa tối ngày 30/9 và sáng 1/10 sẽ được phục vụ như tiêu chuẩn bán trú. Thầy cô quản lý học sinh xuyên suốt chiều, tối và qua đêm", nhà trường thông tin.

Từ sáng nay, Hà Nội mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi (Bão số 10). Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, riêng trong hai tiếng từ 11h đến 13h, lượng mưa đo được lên tới 150 mm. Mưa kéo dài khiến toàn thành phố ghi nhận 65 điểm ngập úng, chủ yếu ở khu vực nội đô và cửa ngõ phía Tây.

Hàng loạt trường cho nghỉ hoặc đón học sinh muộn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường quản lý chặt học sinh, việc di chuyển của các em phải có sự phối hợp giữa trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền. Trong thời gian ở trường, các em phải được trang bị đầy đủ nước uống, lương thực.

Hằng Tâm