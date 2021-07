Nhiều trẻ sốc sốt xuất huyết

TP HCMBa bé trai dưới một tuổi bị sốc sốt xuất huyết nặng sau khi sốt cao liên tục 4 ngày, ho, nôn, tiêu chảy, phải hỗ trợ thở máy.

Ngày 6/7, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết tuần qua khoa Cấp cứu Hồi sức tiếp nhận liên tiếp ba bé trai cùng dưới một tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc do sốt xuất huyết.

Các bé trước đó đều sốt cao liên tục 4 ngày, kèm theo ho, ói, tiêu lỏng, bỏ bú, tay chân lạnh... Trẻ nhập viện địa phương được điều trị sơ cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, các bé được xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết, có mạch nhanh nhẹ, huyết áp kẹt (hiệu số giữa huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương dưới 20 mmHg). Riêng một bé 7 tháng tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM có biểu hiện nặng nhất, nôn ra máu, tiêu phân đen.

Kết quả các xét nghiệm cho thấy trẻ bị cô đặc máu, chỉ số Hct (tỷ lệ thể tích hồng cầu trên thể tích máu toàn phần) cao, tiểu cầu giảm. Các bác sĩ chẩn đoán các bé bị tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa, hạ đường huyết. Trẻ được điều trị tích cực với truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp thở oxy, thở áp lực dương liên tục và truyền máu.

Bệnh nhi 7 tháng tuổi diễn tiến nặng, phức tạp, sốc kéo dài, tràn dịch phổi, màng bụng lượng nhiều gây suy hô hấp, tổn thương gan thận nặng, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa, hạ đường huyết. Trẻ được đặt nội khí quản thở máy, chọc dò giải áp dẫn lưu dịch màng bụng, chống phù não, điều trị hỗ trợ gan, chỉnh đường huyết, điện giải, kiềm toan, tiêm vitamin K1.

Hiện, sau hơn một tuần điều trị, tình trạng các trẻ cải thiện dần, được cai máy thở.

Bác sĩ Tiến cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho hơn 40 trẻ bị sốt xuất huyết. Số ca bệnh thời điểm này không tăng so với tháng 6 và cũng chưa phải mùa cao điểm dịch. Mặc dù vậy, bác sĩ lo lắng trẻ nhũ nhi chưa có hệ miễn dịch phát triển khoẻ mạnh, sẽ dễ bị sốt xuất huyết và biến chứng nặng như sốc hơn so với các trẻ lớn. May mắn, cả ba bệnh nhi trên hiện tiên lượng hồi phục tốt, dự đoán không có di chứng sau phục hồi.

Bé trai 7 tháng tuổi bị sốc sốt xuất huyết ngày 4 dẫn đến suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, thận. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Hiện tượng sốc sốt xuất huyết ở trẻ nhũ nhi dễ nhầm lẫn với bệnh lý đường hô hấp, tiêu hóa. Nguyên nhân là do trẻ có thể kèm theo triệu chứng của bệnh khác như nôn, tiêu chảy hay ho, sổ mũi...

Bác sĩ lưu ý phụ huynh cần theo dõi, phát hiện các dấu hiệu sớm của sốt xuất huyết, gồm trẻ sốt cao trên hai ngày và có một trong các dấu hiệu như quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống... thì phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nghiêm trọng.

Thư Anh