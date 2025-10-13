Nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Ngoài tiền mặt, nhiều tổ chức như Samaritan’s Purse, JICA, AHA hỗ trợ đồng bào vùng lũ đồ dùng gia đình, thiết bị lọc nước, chăn màn, tấm lợp đa năng.

Sáng 13/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết sau 5 ngày kêu gọi, nhiều tổ chức quốc tế đã chuyển hàng cứu trợ cũng như cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổ chức Samaritan’s Purse đã gửi đồ dùng gia đình, vật dụng bếp, đồ vệ sinh cá nhân cho 1.500 hộ dân ở Hà Tĩnh và 800 hộ ở Tuyên Quang; trợ giúp 4.000 thùng mì, 4.000 thùng nước và 4.000 hộp xúc xích cho người dân vùng ngập ở Lạng Sơn. UNICEF dự kiến gửi 4.500 thùng nước uống đóng chai và 600 bồn nhựa chứa nước cho Lạng Sơn hoặc Cao Bằng.

Tổ chức Save the Children tặng 500 triệu đồng cho hộ có trẻ em ở Hà Tĩnh. IOM hỗ trợ Hà Tĩnh 4.000 chai nước, 350 bộ vật dụng thiết yếu. Australia tặng 756 Bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, 320 bộ dụng cụ bếp, 30 chăn, 756 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa cho tỉnh Bắc Ninh. Số hàng này dự kiến đến Nội Bài ngày 14/10.

Hàng cứu trợ đến Lạng Sơn ngày 8/10. Ảnh: Ngọc Thành

Trung tâm AHA cứu trợ Cao Bằng 2.800 bộ dụng cụ gia đình, 2.000 bộ vệ sinh cá nhân, 3.176 bộ nhà bếp trị giá 216.000 USD, dự kiến tuần sau đến Nội Bài. JICA (Nhật Bản) giúp bà con xã Thịnh Hợp, tỉnh Bắc Ninh 40 thiết bị lọc nước, 5.100 chăn, 1.000 can nhựa, 50 tấm plastic.

Tổ chức ActionAid đang làm thủ tục hỗ trợ 480.000 triệu đồng cho Tuyên Quang, trong đó 330 triệu tiền mặt cho 110 hộ gia đình; 50 triệu đồ dùng sinh hoạt và học tập cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Cán Tỷ, xã Cán Tỷ; 100 triệu trợ giúp đồ dùng sinh hoạt và học tập cho học sinh tại xã Phú Linh.

Công ty CP AceCook hỗ trợ 3.700 thùng mì cho các tỉnh, trong đó Hà Tĩnh 700 thùng, Tuyên Quang 1.000, Lạng Sơn 2.000. Tổ chức Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc) dự kiến gửi 1.000 suất, mỗi suất 20 kg gạo và hai lít dầu ăn cho phường Gia Sàng ở tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, hàng cứu trợ của Nga đang trên đường tới Nội Bài; Canada hỗ trợ 50.000 USD qua tổ chức phi chính phủ. Đại sứ quán Mỹ, Liên minh Châu Âu, Meta (Facebook) cũng dự kiến thông qua tổ chức phi chính phủ để trợ giúp đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam trải qua 11 cơn bão (6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền), 4 áp thấp nhiệt đới, làm 238 người chết, gần 400 người bị thương. Hàng trăm nghìn ngôi nhà sập đổ. Hàng trăm nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, giao thông sạt lở, chia cắt. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 35.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD), làm giảm 0,2% GDP.

Tại cuộc họp với các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai ngày 9/10, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ phải đối phó với thiên tai triền miên, Chính phủ, người dân Việt Nam đã rất nỗ lực nhưng một số vấn đề đã vượt qua sức chịu đựng. Ông mong muốn đối tác có phương án hỗ trợ, chuyển hàng hóa đến người dân nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất.

Gia Chính