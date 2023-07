Nhiều tỉnh thiệt hại nặng do hạn hán

Mưa ít, nắng nóng kéo dài khiến Lào Cai thiệt hại hơn 750 tỷ đồng, lớn nhất 10 năm qua, Bắc Kạn gần 12 tỷ đồng, các tỉnh khác đang thống kê.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết 6 tháng đầu năm toàn tỉnh ghi nhận 11.500 ha nông, lâm, thủy sản bị ảnh hưởng do hạn hán. Trong đó hơn 50 ha trồng cây lâu năm hư hỏng trên 70% với giá trị kinh tế hơn 205 tỷ đồng. Hơn 8.300 ha ngô cũng bị cháy lá, sản lượng thấp, thiệt hại gần 190 tỷ đồng. Diện tích rừng cháy khô gần 1.500 ha, giá trị 106 tỷ đồng.

Ông Quảng Văn Việt, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lào Cai, cho biết thiệt hại do hạn hán năm nay lớn nhất 10 năm qua. Những năm trước thiên tai chủ yếu là mưa lũ, sạt lở đất. Như năm 2022, Lào Cai thiệt hại kinh tế 125 tỷ đồng do 27 đợt thiên tai gồm 5 đợt rét đậm, rét hại, 22 trận mưa lớn, không có hạn hán.

Nguyên nhân là 6 tháng qua Lào Cai trải qua ba đợt nắng nóng kéo dài hơn 15 ngày, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C. Lượng mưa các tháng 4-6 giảm xuống chỉ bằng 38-58% cùng kỳ năm trước gây thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.

Chính quyền đã đưa ra nhiều phương án hỗ trợ người dân. Với hơn 2.200 ha mạ, lúa, ngô và rau màu thiệt hại trên 70%, người trồng sẽ được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Người dân Lào Cai trồng lại ngô bị hư hỏng do hạn hán, tháng 7/2023. Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Tại Hà Giang, 5 tháng đầu năm, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 30-60%, các sông thiếu hụt 10-50%. Thống kê có hơn 5.600 ha cây trồng ở 6 huyện bị khô hạn. Trong đó, huyện Xín Mần nặng nhất hơn 2.000 ha, Đồng Văn hơn 1.200 ha, Yên Minh gần 800 ha. Trong các loại cây, ngô bị thiệt hại nặng nhất với hơn 3.700 ha, đậu tương gần 500 ha.

Chính quyền đã hướng dẫn người dân thu hoạch cây trồng kém phát triển làm thức ăn chăn nuôi, đồng thời chuyển đổi sang trồng các loại giống ngắn ngày. Vụ mùa 2023 cũng được đẩy sớm hơn. Cây lúa phải cấy xong trước ngày 5/7; cây ngô, lạc, đậu tương xong trong tháng 7.

Tại Bắc Kạn, khô hạn đã khiến 3.600 ha cây trồng hư hại, trong đó ngô, hoa màu hơn 3.000, thiệt hại hơn 6,3 tỷ đồng. Hơn 1.600 ha rừng bị khô hạn, chết, giảm giá trị kinh tế hơn 5 tỷ đồng.

Trước đó cuối tháng 5, đầu tháng 6, hàng loạt hồ thủy điện xuống mực nước chết, miền Bắc phải cắt điện luân phiên. Diện tích cây nông, lâm nghiệp cũng chịu ảnh hưởng do thiếu nước tưới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia giải thích có hai yếu tố dẫn tới tình trạng trên. Thứ nhất, từ tháng 4, lượng mưa ở miền Bắc đã thiếu hụt khoảng 30-70% so với trung bình nhiều năm.

Thứ hai, năm nay nắng nóng diện rộng ở miền Bắc xuất hiện sớm từ tháng 4 với nhiều kỷ lục nhiệt độ. Tại Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, nóng đến 41,4 độ C vào ngày 22/3, cao hơn kỷ lục cũ năm 1996 tới 3,3 độ. Tương Dương (Nghệ An) đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử đo đạc tại Việt Nam là 44,2 độ C.

